Отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко

М.: «Языки русской культуры», 2013 592 c

ISBN 978-5-9551-0661-8

Старообрядчество в России (XVII-XX вв.) - Сборник научных трудов - Выпуск 5 - Содержание

От редактора

• Н.В.Савельева (С.-Петербург). К вопросу о допечатной традиции «Книги о вере» иеромонаха Гедеона, игумена Бизюкова монастыря: из истории бытования

списка М. А. Оболенского .

• А.Н.Старицын (Москва). Салмозерское поселение инока Иосифа Ловзунского

• В.Ю.Григорьева (Москва). «Книга инока Иосифа Ловзунскаго его знамени и пометы»

• В.В.Калугин (Москва). Киевские фальсификаторы начала XVIII века («Требник 1329 г. митрополита Феогноста»)

• А.В.Дементьев (Москва). Богослужебный устав Выго-Лексинского старообрядческого общежительства: обзор источников и предварительная классификация

• Е.М.Юхименко (Москва). Почитание протопопа Аввакума в Выговской пустыни

• А.В.Пигин (Петрозаводск). К вопросу о старообрядческом почитании святых Обонежья (Корнилий Палеостровский и Диодор Юрьегорский)

• Е.А.Агеева, Е.М.Юхименко (Москва). Лексинский скрипторий в 20–30-е гг. XIX в.

• Е.М.Юхименко (Москва). Памятники выговской иконописи первой половины XIX в. из частного собрания

• Н.В.Пивоварова (С.-Петербург). Часовни Данилова и Лексы в 1840–1860-е гг. по документам секретного делопроизводства Министерства внутренних дел

• Т.В.Игнатова (Котрелёва) (Москва). Московские иконописцы-федосеевцы конца XVIII – первой половины XX века. Материалы для словаря

• Е.А.Агеева (Москва), Е.А.Подтуркина (Обнинск). Гуслицкие книгописцы: к проблеме авторского стиля и художественных приемов

• В.В.Боченков (Москва). Эпистолярное наследие И.Г.Кабанова (Ксеноса): обзор и публикация

• Е. А. Агеева (Москва). Н. С. Лесков и старообрядчество: в поисках тайны Старой Веры

• Е. А. Агеева (Москва). Генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович против архиепископа Савватия и Рогожского кладбища в Москве И. В. Семененко-Басин (Москва). Вопрос о литургическом поминовении властей в 1917 году в старообрядческой Церкви белокриницкой иерархии

• Ржоутил М. (Прага). «...Желание мое и попечение в том, чтобы не погибло и не ушло в историю правильное иконописание». Письма иконописца П.М.Софроновa княгине Н.Г.Яшвиль 1930-х гг.

Список сокращений

Сведения об авторах

Старообрядчество в России (XVII-XX вв.) - Сборник научных трудов - Выпуск 5

Недавние находки позволили нам атрибутировать «Книгу о вере» неизвестному ранее западнорусскому автору, иеромонаху Гедеону, игумену Бизюкова Крестовоздвиженского монастыря. Возможность для ответа на вопрос об авторе «Книги о вере» предоставляют сведения о двух других сборниках, также созданных этим автором и хорошо известных в русской книжной культуре XVII в., хотя и остававшихся до сих пор безымянными:«Альфа и Омега» и «Зерцало духовное» Книга с названием «Альфа и Омега» была дважды издана старообрядческими типографиями — в 1786 г. в Вильне и в 1788 г. в Супрасле. Виленский вариант представляет собой оригинальный текст, близкий к авторскому. Он содержит два языковых пласта — церковнославянский и «просту мову», что свидетельствует о создании книги в Киевской митрополии. Об имени автора и обстоятельствах создания книги не было до сих пор никаких сведений. В основу старообрядческого издания в Вильне положен список выговской рукописной традиции.

Супрасльский вариант — это перевод авторского текста на церковнославянский язык, подготовленный, как теперь уже ясно, для издания (неосуществленного) книги в Москве при патриархе Иосифе в начале 50-х гг. XVII в. Часть глав книги в Супрасльском варианте дополнена виршами, к первым трем главам проставлена разметка для использования сборника во время богослужения. При изучении и сопоставлении двух вариантов «Альфы и Омеги» мы обратили внимание на то, что в Виленском варианте находятся авторские ремарки, которые дают основание для атрибуции книги: «Альфа и Омега» создана тем же автором (редактором, компилятором), который собрал «Книгу о вере», напечатанную в 1648 г.

При подготовке «Альфы и Омеги» на Печатном дворе (т. е. в Супрасльском варианте) эти ремарки были изъяты либо механически, либо с переработкой текста оригинала. Всего в Виленском варианте находится 5 авторских отсылок, которые либо прямо указывают на то, что «Книга о вере» создана автором «Альфы и Омеги» (например: «Против розных ересей за помощию Божиею книжицу целую о вере православной написах»), либо точно отсылают читателя к соответ ствующим местам «Книги о вере» (например: «Зде вкратце нужнеишо от святых о молитве предложим, понеже прежде в книжице о вере, глава 16, откуду начася, писах»). Бесспорная атрибуция сборника подтверждается текстуальными совпадениями ряда фрагментов в двух книгах, упо треблением одних и тех же оборотов-клише, оформляющих текст, сход ством определенных стилистических приемов автора. Последовательность создания книг, указанная автором, соответствует точным датам в самозаглавиях каждой из них — 1 мая 1644 г. для «Книги о вере» и 13 июля 1645 г. для Виленского варианта «Альфы и Омеги».

Биографические сведения об авторе, выявленные в двух книгах, представляют его человеком, получившим образование в иезуитской коллегии, находящимся в изгнании от униатов, старейшиной (игуменом или настоятелем) вновь созданного (новоначального) Крестовоздвиженского монастыря, находившегося в северной, а скорее всего, в пограничной северо-восточной части Киевской митрополии. Эти сведения, атрибуция автору двух сборников, созданных в 1644 и 1645 гг., уточненные данные об истории текста и особенностях состава этих сборников позволили заново обратиться к документу, хорошо известному, но не получившему ранее какой-либо удовлетворительной интерпретации. Этот документ — челобитная, поданная царю Алексею Михайловичу 27 ноября 1647 г. игуменом Бизюкова Крестовоздвиженского монастыря Гедеоном, приехавшим в Москву за милостыней с братиею Бизюкова монастыря и старцами Оршанского Кутеинского монастыря, под патронатом которого находился ряд православных обителей северо-восточной части Киевской митрополии, в том числе Бизюков монастырь.

Из челобитной ясно, что в Москву ранее, до 1647 г., автором были привезены и поднесены царю две книги. К концу 1647 г. автор уведомлен о намерении осуществить в Москве издание этих книг и молит Бога, чтобы это предприятие состоялось. При этом, для того чтобы книги приобрели «приличный» (традиционный для издания) вид, намеревается дописать к первой книге стихотворное предисловие, ко второй, «аще требе», стихи ко всем главам. Имеющиеся сведения об авторе и его двух сборниках позволили нам видеть в названных в челобитной книгах «Книгу о вере» и «Альфу и Омегу» и предположить, что их создателем был челобитчик старец Гедеон, игумен Бизюкова Крестовоздвиженского монастыря, основанного в начале 40-х гг. XVII в. (новоначального) недалеко от Дорогобужа на Смоленских землях, входивших тогда в состав Речи Посполитой, на территории владений, пожалованных в начале 20-х гг. Сигизмундом III боярину Михаилу Глебовичу Салтыкову. Как и заявлено в челобитной, в обеих книгах есть вирши, причем в первоначальном варианте их не было. Стихи в предисловии (как и заявлено в челобитной) «Книги о вере» отсутствуют в наиболее близком к авторскому тексту западнорусском списке из собрания М. А. Оболенского, но уже появляются в наиболее близком к печатному варианту списке «Книги о вере» (ГИМ. Собр. Хлудова. No 90, 40-е гг. XVII в.12). Стихов к главам нет в Виленском варианте «Альфы и Омеги», но они появляются в Супрасльском варианте, причем представляют собой незаконченный (не ко всем главам) перевод с «простой мовы».