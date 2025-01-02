Ладов - Иллюзия значения

Название данной книги - ‘Иллюзия значения" - не раскрывает авторскую позицию, скорее наоборот, обозначает то воззрение, с которым автор пытается спорить на протяжении исследования. Тем не менее было принято решение озаглавить работу именно так, чтобы подчеркнуть то интригующее замешательство, которое вносят тезисы новой концепции значения позднего Витгенштейна в наше привычное понимание того, как функционирует язык.

С точки зрения здравого смысла в обыденном опыте все мы уверены, что за словами, которые мы произносим, что-то стоит: смыслы, значения, какие-то сущности, вещи. Мы уверены в том, что слова являются своего рода метками, указывающими на что-то внелингвистическое. Та проблема, о которой пойдет речь в данной работе, в качестве своих следствий имеет совершенно неожиданный для нашего привычного представления о языке тезис, что слова ни к чему не отсылают, что за ними нет ничего, никаких сущностей, никакого мира, что значений, как чего-то такого, что может быть зафиксировано в опыте познания, нет. Все, с чем мы имеем дело в языке, - это лишь видимость, иллюзия значения, порождаемая нашими лингвистическими практиками.

Если же к этому присовокупить еще и тезис о том, что именно язык является своего рода зеркалом познания, что любой опыт познания по сути является лингвистическим и должен быть представлен в языке - т.е. тезис, который находится в основании традиции аналитической философии как таковой, то, очевидно, утверждения о семантической дестабилизации приводят нас к фундаментальному эпистемологическому затруднению вообще, которое оказывается для нас еще более поразительным: если содержание познания должно быть представлено в языке, а слова языка не имеют значении, то нет и никаких знаний, мы не знаем ничего.

Проблема, с которой мы будем иметь дело, называется проблемой следования правилу. Именно поздний Витгенштейн впервые привнес концепт правила в семантическое исследование и указал на возникающие здесь существенные трудности. Значение должно содержать в себе правило употребления языкового выражения в той или иной лингвистической ситуации. Однако оказывается, что мы не способны однозначно зафиксировать такое правило. Какое-либо частное употребление выражения языка может быть интерпретировано с точки зрения различных правил, причем мы не способны точно определить, каких именно. Отсюда и следует общий скептический тезис концепции: мы не знаем значений слов, которые используем в своей речи.

Витгенштейн и его последователи сами предложили выход из этого эпистемического коллапса. Они утверждали, что обнаружение иллюзорности значений может испугать нас только тогда, когда мы придерживаемся классического образа языка, в соответствии с которым лингвистическое должно отсылать к чему-то вне- лингвистическому. Если же отказаться от этого образа и изменить взгляд на функционирование языка в целом, то зафиксированное выше эпистемическое затруднение исчезнет. Нужно признать, что предназначение языка никогда и не состояло в том, чтобы обозначать вещи. Скорее, функция языка состоит в обеспечении ин- терсубьективной коммуникации при осуществлении совместной деятельности, которая, как оказывается, вполне может обойтись и без строгой референции к вещам, задаваемой посредством значений языковых выражений.

Ладов В.А. - Иллюзия значения - Проблема следования правилу в аналитической философии

Серия: Библ. аналит. филос. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 336 с.

ISBN 978-5-88373-764-9

Ладов В.А. - Иллюзия значения – Содержание

Введение

Глава первая. Общий контекст исследования и экспозиция подходов к проблеме

§1 . Дискуссии о правилах в аналитической философии как проблемное поле исследования

1.1. Источники

1.2. Витгенштейноведение и витгенштейнианство

1.3. Главные трудности

1.4. Насколько оригинален поздний Витгенштейн?

§2 . Почему Витгенштейн заговаривает о правиле?

§3 . Скептический тезис §201 ‘Философских исследований'

§4 . Слабая и сильная трактовки скептического тезиса. М. Даммит: был ли Витгенштейн конвенционалистом?

§5 . Постановка проблемы следования правилу в интерпретации С. Крипке

§6 . Почему скептический тезис о следовании правилу называется парадоксом?

§7 . Критика диспозиционной теории значения

7.1. Аргумент ‘Ошибка’

. Аргумент ‘Ad infinitum’

7.3. Аргумент ‘Circulus Vitiosus’

§8 . Критика кволитивной теории значения

8.1. Аргумент ‘Образ для образа’

. Аргумент ‘Эврика!’

8.3. Аргумент ‘Логическая необходимость’

Глава вторая. Формулировка проблемы

§ 1. Дополнения к критике диспозиционной теории значения

1.1. Почему Крипке обращается к теории диспозиций?

1.2. В каком отношении друг к другу находятся диспозиционная и кволитивная теории значения?

1.3. Несостоятельность референциалистской и менталистской семантик

1.3 .1. Несостоятельность референциализма

1.3 2. Несостоятельность ментализма

1.4. Терминологические уточнения: понятие, понятие-директива, правило

1.5. Несостоятельность конвенционалистской и универсалистской семантик

1.5.1. Аргумент ‘Ad infinitum-2’

1.5.2. Аргумент ‘Правило-фантом’

1.5.3. Аргумент‘Тав’

1.5.4. Аргумент ‘Темпоральность опыта’

1.6. Неоднозначность крипкевской постановки проблемы

1.7. Точная формулировка аргумента ‘Ad infinitum’

1.8. Что считать фактом?

1.9. Интерпретация К. Раита. Уровни постановки проблемы

1.9.1. Кросс-темпоральная неразличимость двух правил

1.9.2. Одномоментная неразличимость двух правил

1.9.3. Одномоментная неопределенность содержания одного правила

1.10. Какова же основная претензия к теории диспозиций?

§2 . Дискуссия об индивидуальном языке

2.1. Истоки: А. Айер, Р. Рис

2.2. Позиция С. Крипке

2.3. Г. Бэйкер, П. Хакер: Робинзон возможен

2.4. Контраргументы Н. Малколма

2.4.1. Робинзон по несчастью и Робинзон по рождению

2.4.2. Совместные правила и правила как таковые

2.4.3. ‘Внешнее отношение’ между правилом и его применением

2.4.4. Итоги

2.5. Кто прав?

2.5.1. Ответы на возражения

2.5.2. Сообщество как индивидуальный эпистемологический субъект

2.5.3. В самом ли деле философская проблема появляется только на уровне Робинзона по рождению?

2.5.4. ‘Социальная практика’ не есть плеоназм

2.5.5. Витгенштейн и витгенштейнианство в защиту Робинзона

2.6. Д. Кэнфилд: попытка примирения сторон

2.7. Логически необходимый и эмпирически случайный Робинзон

2.8. Является ли язык ощущений логически необходимым индивидуальным языком?

2.9. Триангуляция Д. Дэвидсона

2.10. Об отношении проблемы Робинзона к проблеме следования правилу

§3 . Окончательная формулировка проблемы

Глава третья. Варианты решения проблемы

§ 1. Прямое и скептическое решения

1.1. Прямое решение

1.2. Скептическое решение

§2 . Скептическое решение С. Крипке

2.1. Атомарный уровень демонстрации скептического решения

2.2. Молекулярный уровень демонстрации скептического решения

2.3. Радикальная интерпретация концепции ‘значение как употребление’

2.3.1. Изучение иностранного языка по методу Витгенштейна - Крипке

§3 . Другие варианты скептического решения

3.1. У. Тэйт: формулировал ли Витгенштейн парадокс?

3.2. Й. Бен-Менахем: предлагал ли Витгенштейн решение парадокса?

3.3. X. Залабардо: еще раз о позиции сообщества

3.4. С. Лэндерс: проблемы не существует

3.5. Н. Малколм: был ли Витгенштейн скептиком?

3.6. К. Райт: преодоление ‘мифологии бесконечного’

3.7. К. Даймонд: ‘реалистический дух’ Витгенштейна

3.8. Г. Бейкер, П. Хакер: споры о скептицизме, парадоксе и условиях утверждаемости

3.8.1. О скептицизме

3.8.2. 0 парадоксе

3.8.3. Об условиях утверждаемости

3.9. Д. Уильсон: в защиту Крипке

3.10. П. Уинч: что значит ‘задавать значение’?

3.11. Р. Фогелин: поздний Витгенштейн - это пирронизм

3.12. Итоги

§4 . Скептическое решение в контексте традиции аналитической философии

4.1. Аргумент ‘Земля-Двойник’ X. Патнэма

4.2. Аргумент Тлаг’ Д. Деннета

4.3. Аргумент ‘Артрит в бедре’ Т. Берджа

4.4. Аргумент ‘Зелубой’ Н. Гудмена

4.5. Аргумент Тавагай’ У. Куайна

4.6. ‘Китайская комната’ Д. Серла

4.7. Принцип индукции П. Стросона

4.8. Теорема Левенгейма - Сколема

4.9. ‘A Nice Derangement of Epitaphs’ Д. Дэвидсона

Глава четвертая. Критика существующих решений

§ 1. Необходимость критических исследований

§2 . Логическая несостоятельность скептического решения

2.1. От скептицизма к релятивизму

2.2. Антиреализм

2.3. ‘Мозги в бочке’

2.4. Критика идеи концептуальной схемы

2.5. Контраргументы

2.5.1. Стиль Витгенштейна

2.5.2. Прагматизм

2.5.3. Теория типов и понятие о метаязыке

2.6. Итоги

§3 . Эпистемологическая несостоятельность скептического Решения

§4 . Поиски прямого решения. Критика

4.1. Генеративная грамматика Н. Хомского

4.2. Реальность следования правилу Ф. Петита

4.3. Прямое решение П. Хорвича

4.4. Прямое решение С. Блэкберна

4.5. Дифференциация естественного язьпса и языка математики X. Патнэма

4.6. Элиминация крипкевской проблемы К. Райтом

4.7. Прямое решение Д. Макдауэлла

4.8. Принцип простоты

4.9. Алгоритмические решения К. Пикока и Н. Теннанта

4.10. Каузальная теория референции

4.11. Семантический реализм Д. Каца

Глава пятая. Новое решение

§ 1. Сохранение актуальности поисков решения проблемы

§2 . Умеренное решение

2.1. Квантор всеобщности и математическая индукция

2.2. Что мог бы сказать крипкевский скептик об аксиоматике Пеано?

2.3. Патовая ситуация: ex nihilo nihil fit

2.4. Решение

Заключение

Литература