Ладов - Иллюзия значения
Название данной книги - ‘Иллюзия значения" - не раскрывает авторскую позицию, скорее наоборот, обозначает то воззрение, с которым автор пытается спорить на протяжении исследования. Тем не менее было принято решение озаглавить работу именно так, чтобы подчеркнуть то интригующее замешательство, которое вносят тезисы новой концепции значения позднего Витгенштейна в наше привычное понимание того, как функционирует язык.
С точки зрения здравого смысла в обыденном опыте все мы уверены, что за словами, которые мы произносим, что-то стоит: смыслы, значения, какие-то сущности, вещи. Мы уверены в том, что слова являются своего рода метками, указывающими на что-то внелингвистическое. Та проблема, о которой пойдет речь в данной работе, в качестве своих следствий имеет совершенно неожиданный для нашего привычного представления о языке тезис, что слова ни к чему не отсылают, что за ними нет ничего, никаких сущностей, никакого мира, что значений, как чего-то такого, что может быть зафиксировано в опыте познания, нет. Все, с чем мы имеем дело в языке, - это лишь видимость, иллюзия значения, порождаемая нашими лингвистическими практиками.
Если же к этому присовокупить еще и тезис о том, что именно язык является своего рода зеркалом познания, что любой опыт познания по сути является лингвистическим и должен быть представлен в языке - т.е. тезис, который находится в основании традиции аналитической философии как таковой, то, очевидно, утверждения о семантической дестабилизации приводят нас к фундаментальному эпистемологическому затруднению вообще, которое оказывается для нас еще более поразительным: если содержание познания должно быть представлено в языке, а слова языка не имеют значении, то нет и никаких знаний, мы не знаем ничего.
Проблема, с которой мы будем иметь дело, называется проблемой следования правилу. Именно поздний Витгенштейн впервые привнес концепт правила в семантическое исследование и указал на возникающие здесь существенные трудности. Значение должно содержать в себе правило употребления языкового выражения в той или иной лингвистической ситуации. Однако оказывается, что мы не способны однозначно зафиксировать такое правило. Какое-либо частное употребление выражения языка может быть интерпретировано с точки зрения различных правил, причем мы не способны точно определить, каких именно. Отсюда и следует общий скептический тезис концепции: мы не знаем значений слов, которые используем в своей речи.
Витгенштейн и его последователи сами предложили выход из этого эпистемического коллапса. Они утверждали, что обнаружение иллюзорности значений может испугать нас только тогда, когда мы придерживаемся классического образа языка, в соответствии с которым лингвистическое должно отсылать к чему-то вне- лингвистическому. Если же отказаться от этого образа и изменить взгляд на функционирование языка в целом, то зафиксированное выше эпистемическое затруднение исчезнет. Нужно признать, что предназначение языка никогда и не состояло в том, чтобы обозначать вещи. Скорее, функция языка состоит в обеспечении ин- терсубьективной коммуникации при осуществлении совместной деятельности, которая, как оказывается, вполне может обойтись и без строгой референции к вещам, задаваемой посредством значений языковых выражений.
Ладов В.А. - Иллюзия значения - Проблема следования правилу в аналитической философии
Серия: Библ. аналит. филос. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 336 с.
ISBN 978-5-88373-764-9
Ладов В.А. - Иллюзия значения – Содержание
Введение
Глава первая. Общий контекст исследования и экспозиция подходов к проблеме
§1 . Дискуссии о правилах в аналитической философии как проблемное поле исследования
1.1. Источники
1.2. Витгенштейноведение и витгенштейнианство
1.3. Главные трудности
1.4. Насколько оригинален поздний Витгенштейн?
§2 . Почему Витгенштейн заговаривает о правиле?
§3 . Скептический тезис §201 ‘Философских исследований'
§4 . Слабая и сильная трактовки скептического тезиса. М. Даммит: был ли Витгенштейн конвенционалистом?
§5 . Постановка проблемы следования правилу в интерпретации С. Крипке
§6 . Почему скептический тезис о следовании правилу называется парадоксом?
§7 . Критика диспозиционной теории значения
7.1. Аргумент ‘Ошибка’
. Аргумент ‘Ad infinitum’
7.3. Аргумент ‘Circulus Vitiosus’
§8 . Критика кволитивной теории значения
8.1. Аргумент ‘Образ для образа’
. Аргумент ‘Эврика!’
8.3. Аргумент ‘Логическая необходимость’
Глава вторая. Формулировка проблемы
§ 1. Дополнения к критике диспозиционной теории значения
1.1. Почему Крипке обращается к теории диспозиций?
1.2. В каком отношении друг к другу находятся диспозиционная и кволитивная теории значения?
1.3. Несостоятельность референциалистской и менталистской семантик
1.3 .1. Несостоятельность референциализма
1.3 2. Несостоятельность ментализма
1.4. Терминологические уточнения: понятие, понятие-директива, правило
1.5. Несостоятельность конвенционалистской и универсалистской семантик
1.5.1. Аргумент ‘Ad infinitum-2’
1.5.2. Аргумент ‘Правило-фантом’
1.5.3. Аргумент‘Тав’
1.5.4. Аргумент ‘Темпоральность опыта’
1.6. Неоднозначность крипкевской постановки проблемы
1.7. Точная формулировка аргумента ‘Ad infinitum’
1.8. Что считать фактом?
1.9. Интерпретация К. Раита. Уровни постановки проблемы
1.9.1. Кросс-темпоральная неразличимость двух правил
1.9.2. Одномоментная неразличимость двух правил
1.9.3. Одномоментная неопределенность содержания одного правила
1.10. Какова же основная претензия к теории диспозиций?
§2 . Дискуссия об индивидуальном языке
2.1. Истоки: А. Айер, Р. Рис
2.2. Позиция С. Крипке
2.3. Г. Бэйкер, П. Хакер: Робинзон возможен
2.4. Контраргументы Н. Малколма
2.4.1. Робинзон по несчастью и Робинзон по рождению
2.4.2. Совместные правила и правила как таковые
2.4.3. ‘Внешнее отношение’ между правилом и его применением
2.4.4. Итоги
2.5. Кто прав?
2.5.1. Ответы на возражения
2.5.2. Сообщество как индивидуальный эпистемологический субъект
2.5.3. В самом ли деле философская проблема появляется только на уровне Робинзона по рождению?
2.5.4. ‘Социальная практика’ не есть плеоназм
2.5.5. Витгенштейн и витгенштейнианство в защиту Робинзона
2.6. Д. Кэнфилд: попытка примирения сторон
2.7. Логически необходимый и эмпирически случайный Робинзон
2.8. Является ли язык ощущений логически необходимым индивидуальным языком?
2.9. Триангуляция Д. Дэвидсона
2.10. Об отношении проблемы Робинзона к проблеме следования правилу
§3 . Окончательная формулировка проблемы
Глава третья. Варианты решения проблемы
§ 1. Прямое и скептическое решения
1.1. Прямое решение
1.2. Скептическое решение
§2 . Скептическое решение С. Крипке
2.1. Атомарный уровень демонстрации скептического решения
2.2. Молекулярный уровень демонстрации скептического решения
2.3. Радикальная интерпретация концепции ‘значение как употребление’
2.3.1. Изучение иностранного языка по методу Витгенштейна - Крипке
§3 . Другие варианты скептического решения
3.1. У. Тэйт: формулировал ли Витгенштейн парадокс?
3.2. Й. Бен-Менахем: предлагал ли Витгенштейн решение парадокса?
3.3. X. Залабардо: еще раз о позиции сообщества
3.4. С. Лэндерс: проблемы не существует
3.5. Н. Малколм: был ли Витгенштейн скептиком?
3.6. К. Райт: преодоление ‘мифологии бесконечного’
3.7. К. Даймонд: ‘реалистический дух’ Витгенштейна
3.8. Г. Бейкер, П. Хакер: споры о скептицизме, парадоксе и условиях утверждаемости
3.8.1. О скептицизме
3.8.2. 0 парадоксе
3.8.3. Об условиях утверждаемости
3.9. Д. Уильсон: в защиту Крипке
3.10. П. Уинч: что значит ‘задавать значение’?
3.11. Р. Фогелин: поздний Витгенштейн - это пирронизм
3.12. Итоги
§4 . Скептическое решение в контексте традиции аналитической философии
4.1. Аргумент ‘Земля-Двойник’ X. Патнэма
4.2. Аргумент Тлаг’ Д. Деннета
4.3. Аргумент ‘Артрит в бедре’ Т. Берджа
4.4. Аргумент ‘Зелубой’ Н. Гудмена
4.5. Аргумент Тавагай’ У. Куайна
4.6. ‘Китайская комната’ Д. Серла
4.7. Принцип индукции П. Стросона
4.8. Теорема Левенгейма - Сколема
4.9. ‘A Nice Derangement of Epitaphs’ Д. Дэвидсона
Глава четвертая. Критика существующих решений
§ 1. Необходимость критических исследований
§2 . Логическая несостоятельность скептического решения
2.1. От скептицизма к релятивизму
2.2. Антиреализм
2.3. ‘Мозги в бочке’
2.4. Критика идеи концептуальной схемы
2.5. Контраргументы
2.5.1. Стиль Витгенштейна
2.5.2. Прагматизм
2.5.3. Теория типов и понятие о метаязыке
2.6. Итоги
§3 . Эпистемологическая несостоятельность скептического Решения
§4 . Поиски прямого решения. Критика
4.1. Генеративная грамматика Н. Хомского
4.2. Реальность следования правилу Ф. Петита
4.3. Прямое решение П. Хорвича
4.4. Прямое решение С. Блэкберна
4.5. Дифференциация естественного язьпса и языка математики X. Патнэма
4.6. Элиминация крипкевской проблемы К. Райтом
4.7. Прямое решение Д. Макдауэлла
4.8. Принцип простоты
4.9. Алгоритмические решения К. Пикока и Н. Теннанта
4.10. Каузальная теория референции
4.11. Семантический реализм Д. Каца
Глава пятая. Новое решение
§ 1. Сохранение актуальности поисков решения проблемы
§2 . Умеренное решение
2.1. Квантор всеобщности и математическая индукция
2.2. Что мог бы сказать крипкевский скептик об аксиоматике Пеано?
2.3. Патовая ситуация: ex nihilo nihil fit
2.4. Решение
Заключение
Литература
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