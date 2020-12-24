Государство — это притязание и та власть, благодаря которой данное притязание становится действительностью. Государства, по определению Вебера, претендуют на «монополию легитимного физического принуждения ради утверждения его порядков», к чему Манн добавляет решающее уточнение: «территориальной области, на которой устанавливается монопольное и постоянное право издания и приведение в исполнение законов» (Mann 1986:37; Манн 2018а: 8о). Ключевыми в этих высказываниях являются слова «легитимное» и «монополия».

Государства — это механизмы для определения понятия и порождения легитимности, равно как и организации, аккумулирующие ресурсы для проведения в жизнь этих притязаний на легитимность. Государства заявляют властное полномочие определять все права, и права каждого индивида определяются относительно самого государства. Вот притязание, которое шире и фундаментальнее, нежели притязания, содержащиеся в определениях Вебера или Манна. Государства не просто используют насилие и устанавливают нормы и не просто стремятся к монополии в обеих сферах. Государства хотят создать социальную действительность, в которой имущественные притязания каждого подданного и их гражданские права и свободы, включая само право на жизнь, существуют только лишь в контексте их правового статуса в каком-то конкретном государстве. Успешные государства, обладающие силой, организационным размахом и идеологической гегемонией, заставляют соответствовать этим притязаниям всех, кто живет на их территории.

Лахман Ричард - Государства и власть

Перевод с английского М. Дондуковского; под научной редакцией И.Чубарова

Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. 352 с.

ISBN 978-5-85006-184-5.

Лахман Ричард - Государства и власть - Содержание

Предисловие

Слова благодарности

1. Когда государств еще не было

2. Истоки государств

3. Нации и граждане

4. Государства и капиталистическое развитие

5. Демократия, гражданские права и социальные льготы

6. Слом государств

7. Будущее

Библиография

Лахман Ричард - Государства и власть - Предисловие

Эта книга рассказывает о власти: власти облагать налогами, власти строить общественные сооружения и задействовать при этом тысячи или миллионы рабочих, власти, в силу которой солдаты сражаются и умирают на войне, и даже власти, заставляющей детей годами сидеть в классах и слушать учителей. Также она рассказывает о власти граждан требовать от своего правительства услуг и заменять правительство, которое им не нравится, новым. Власть, как писал Макс Вебер, —это способность заставлять других людей делать то, что вы хотите, чтобы они сделали, и что в противном случае они бы делать не стали. Родители могут осуществлять такую власть над детьми, вооруженные преступники — над прохожими, а религиозные лидеры, использующие силу личного авторитета, — над своими учениками. Эти разновидности власти являются достойными предметами анализа, но я не буду их здесь обсуждать. Вместо этого я сосредоточусь на том, как бесчисленные организации претендовали на все более сильную и разнообразную власть над всеми жителями определенной территории и как подданные и граждане давали отпор, либо ослабляя данную власть, либо осуществляя коллективную контрвласть против государственных правителей. Государственная власть —это относительно недавнее человеческое творение. Человеческие существа впервые появились на Земле не более чем 200 тысяч лет тому назад. Сельское хозяйство, сделавшее возможным первые оседлые общества, насчитывавшие более нескольких сотен человек, возникло ю тысяч лет назад.

Первым письменным свидетельствам б тысяч лет. Первые империи сложились на Ближнем Востоке пять с половиной тысяч лет назад. А многих государств вообще не существовало еще 500 лет назад. Лишь только в XX веке практически все территории на земном шаре (за исключением Антарктики) стали независимыми государствами, заняв место империй, городов-государств, племен и теократий, которые некогда правили большей частью людей и тех земель, на которых они жили. Все читающие эту книгу, вы, ваши родители, а возможно, еще и ваши дедушки и бабушки прожили свою жизнь, будучи гражданами государства. Кроме того, вы прожили свою жизнь в мире, где всякий, кого бы вы ни встретили, также является гражданином государства (либо беженцем из какого-либо государства). Если мы хотим думать о государствах социологически, то есть как о творениях людей, сформированных теми институтами и, в свою очередь, переустраивающих те институты, в рамках которых происходит наше взаимодействие, нам сначала нужно представить мир, где государств не существует. Этот акт воображения не требует усилий, потому что еще 500 лет назад в большинстве частей света государств не существовало, более того, не существовало никогда. Когда мы восстановим исторический мир племен, городов-государств, империй и теократий, мы сможем увидеть государства тем, чем они являются: относительно недавним европейским творением, которое стало господствовать в мире одновременно с капитализмом.