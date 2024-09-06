Лакшмин - Услышать себя

Моя пациентка Эрин, 38-летняя мать троих школьников, выходила из себя, как только слышала слова «забота о себе». Почти каждое утро она вставала около 5:00, отвечала на электронные письма, собирала детей в школу и мчалась в офис, где ее ж дал 10-часовой рабочий день. После работы она забирала детей, потом помогала им делать уроки, укладывала их спать, готовила еду. Примерно в 21:30 она снова включала ноутбук, чтобы поработать еще пару часов.

«Нет, вы мне скажите, когда мне заботиться о себе в этом хаосе? — сетовала она. — Мне не нужен массаж за $200, хотя я бы, конечно, от него не отказалась. Все, что мне нужно, — спать больше пяти часов в сутки».

Даже если у Эрин выдавалась пара свободных минут, которые она могла посвятить себе, ей не хотелось следовать советам, казавшимся ей болезненно снисходительными: «научись медитировать», «составь список благодарностей» и т. д. От этих рекомендаций Эрин становилось еще хуже. «Все считают, что после ванны с пеной и бокала вина чувствуешь себя лучше; что же со мной не так, если я никак не соберусь с силами, чтобы попробовать?»

А 29-летняя Хина изо всех сил старалась найти баланс между работой и личной жизнью. В погоне за успехом она с головой погрузилась в стратегии оптимизации и повышения продуктивности. Она всегда первой среди своих друзей успевала воспользоваться новым сервисом доставки еды и, к своему счастью, имела возможность иногда нанимать помощников по хозяйству. Теоретически ее сосредоточенность на продуктивности должна была привести к тому, что у нее появится время для заботы о себе, но Хина просто не умела заниматься исключительно собой. Если она выкраивала для себя лишний час, ее раздражала немытая посуда в раковине или мучило чувство вины из-за того, что она не проводит больше времени на работе.

Такие истории не редкость в практике психиатра, который специализируется на психическом здоровье женщин, — а именно этим я и занимаюсь. Я встречаюсь с женщинами из всех слоев общества, разных возрастов, среди них есть одинокие и с партнерами, матери и бездетные. Некоторые из них действительно борются с депрессией или тревожностью, но большинство просто пытаются понять, как им заботиться о себе в этой невероятно напряженной и беспокойной жизни, причем такая ситуация наблюдалась и до того, как пандемия подняла наш уровень стресса и тревожности до эпических масштабов. Так или иначе, всех этих женщин объединяет одно: они ищут выход, но всё, что они делают, не приносит им облегчения.

Лакшмин П. - Услышать себя - Психологическая устойчивость без внешней помощи

Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2024. — 248 с.

ISBN 978-5-9614-8604-9

Лакшмин П. - Услышать себя – Содержание

От автора

Предисловие

Идентичность, привилегии и системы угнетения

ЧАСТЬ I ТИРАНИЯ ЛОЖНОЙ ЗАБОТЫ О СЕБЕ

Глава 1. Пустые калории. Ложная забота о себе никого не спасает

Глава 2. Почему так трудно противостоять искушению. Пути, ведущие к ложной заботе о себе

Глава 3. Нечестная игра. Проблема не в женщинах

ЧАСТЬ II ПОДЛИННАЯ ЗАБОТА О СЕБЕ — ЭТО ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА

Глава 4. Как вернуть себе контроль над ситуацией. Четыре принципа подлинной заботы о себе

Глава 5. Установление границ и преодоление чувства вины. Преодоление чувства вины

Глава 6. Самосочувствие. Позвольте себе быть «достаточно хорошей»

Глава 7. Воссоединение с собой. Компас подлинной заботы о себе

Глава 8. Утверждение силы. Добивайтесь своего и изменяйте систему

Заключение

Благодарности

Приложение 1 Компас подлинной заботы о себе

Приложение 2 Указатель практических заданий

Приложение 3 Как и где искать профессиональную помощь

Примечания

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