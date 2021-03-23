Древнееврейским принято называть язык, на котором написана еврейская Библия (Ветхий Завет христианской Библии). В последнее время наряду с термином древнееврейский язык все чаще употребляется термин библейский иври́т. Еврейская Библия — единственный памятник этого языка, если не считать очень скудного эпиграфического материала и дошедших до нас фрагментов книги Бен-Сиры (Иисуса, сына Сирахова). Конечно, за столетия‚ в течение которых создавался Ветхий Завет, разговорный язык должен был очень серьезно измениться. Древнееврейским принято называть язык, на котором написана еврейская Библия (Ветхий Завет христианской Библии). В последнее время наряду с термином древнееврейский язык все чаще употребляется термин библейский иври́т. Еврейская Библия — единственный памятник этого языка, если не считать очень скудного эпиграфического материала и дошедших до нас фрагментов книги Бен-Сиры (Иисуса, сына Сирахова). Конечно, за столетия‚ в течение которых создавался Ветхий Завет, разговорный язык должен был очень серьезно измениться.

Между тем ветхозаветные тексты отражают эти изменения лишь косвенно и в смягченной форме. Это и неудивительно — ведь перед нами не запись устной речи, а особый письменный диалект, некогда сложившийся, конечно, на основе разговорного языка, но затем застывший и воспринимавшийся последующими поколениями в качестве незыблемой литературной нормы. В послепленную эпоху (начиная с VI в. до н. э.) древнееврейский язык испытывал сильное влияние других языков — прежде всего арамейского. Арамейский, на котором говорили в то время почти во всей Передней Азии, практически вытесняет древнееврейский из устного употребления (возможно, это произошло уже к концу I тыс. до н. э.). По-арамейски написаны некоторые главы двух поздних библейских книг — Эзры (книга Ездры в русских переводах) и Даниила.

Еврейский язык начала н .э. уже сильно отличается от древнееврейского языка Ветхого Завета. Его обычно называют послебиблейским или мишнаитским. (Мишна — собрание нормативных текстов иудаизма, древнейшая часть Талмуда; сложилась к 200 г. н. э.) В первые два века н. э., после ряда восстаний против римского господства, большинство евреев было выселено или бежало из Палестины и рассеялось по разным странам. В странах диаспоры (рассеяния) евреи переходили на язык местного населения. Еврейский язык продолжал существовать в качестве языка культа и письменности (т. е. выполнял у евреев ту же функцию, что и латынь у христианских народов Запада). Когда в XVI в., под влиянием гуманизма и Реформации, среди ученых христианской Европы пробудился интерес к древнееврейскому языку, им пришлось столкнуться с серьезной проблемой.

Оказалось, что в разбросанных по всему миру еврейскихобщинах сложились непохожие друг на друга традиции чтения священных текстов. Прежде всего различия касались произношения гласных звуков. В поле зрения тогдашних европейских ученых могли попасть две таких традиции: ашкенбзская и сефбрдская. (Ашкеназами называются евреи Северной Франции, Германии и славянских стран, а также их потомки в других странах; сефардами — живущие главным образом в Средиземноморье потомки испанских и португальских евреев, бежавших от преследований инквизиции.) Так случилось, что выбор европейских ученых пал на сефардскую традицию. Обычно это решение связывают с именем великого немецкого филолога Иоганна Рейхлина (1455–1522), положившего начало систематическому изучению древнееврейского языка в христианском мире. Основанное на сефардской традиции произношение древнееврейских звуков (Рейхлиново чтение) стало общепринятым в европейских университетах.

В ХХ веке на основе библейского, мишнаитского и средневекового литературных диалектов был заново создан живой разговорный язык, на котором говорят сейчас в Израиле. Его называют иври́ том (или, чтобы отличить от его предшественников, современным ивритом). В основу фонетики возрожденного иврита было положено рейхлиново произношение. Естественно‚ после того‚ как иврит вновь стал живым языком‚ его лексика‚ синтаксис и фонетика подвергаются постоянным изменениям. Древнееврейский язык относится к семитской группе языков, которая включает в себя:

1. северо-восточную ветвь: аккадский (иначе — ассиро-вавилонский) язык;

2 . северо-западную ветвь: (а) угаритский язык, (б) ханаанейские языки (древнееврейский, моавитский, финикийский), (в) арамейский язык, а также произошедший из него средневековый сирийский язык и современные арамейские диалекты;

3 . юго-западную ветвь: классический арабский язык и множество современных арабских диалектов;

4 . южную ветвь: (а) древний южноаравийский язык, (б) геэз (язык средневековой литературы Эфиопии, сейчас — культовый язык эфиопской церкви) и родственные ему современные языки Эфиопии;

5. современные южноаравийские языки.

Эблаитский язык (середина III тыс. до н. э.), первоначально отнесенный исследователями к северо-западной ветви, сейчас считают близким к аккадскому. До конца I в. н. э., как показывают свитки Мертвого моря, разные рукописи Библии сильно отличались друг от друга. C конца I в. н. э. все еврейские общины, где бы они ни находились, стали пользоваться списками Библии, почти тождественными друг другу, — по крайней мере в том, что касается согласных букв. В силу особенностей еврейского письма гласные в библейском тексте обозначались непоследовательно и неоднозначно (подробнее см. §§1–2 ниже).

Поэтому навык правильного чтения библейских текстов в течение многих поколений передавался изустно. С середины I тыс. н. э. еврейские ученые (масорйты — от еврейского слова הרָ וֹסמָ масорб «предание») стали обозначать гласные с помощью особых диакритических значков, проставленных в библейском тексте. Общепринятой стала тивериадская система обозначения гласных, получившая свое имя от города Тиверии на берегу Генисаретского озера, где жили наиболее известные масореты X в. — династия Бен-Ашеров. Нам известны по рукописным фрагментам еще две аналогичные системы (палестинская и вавилонская), более ранние, чем тивериадская, и очень скоро полностью вытесненные ею из употребления. Масореты внесли в текст Библии, помимо диакритических значков для гласных, также и т. н. акцентные знаки (см. §152); кроме того, они составили своего рода критический аппарат к библейскому тексту.

Наиболее важный элемент масоретского аппарата — примечания о чтении отдельных слов. Чаще всего это исправления мелких орфографических и грамматических ошибок и устаревших написаний; реже масореты предлагают целиком заменить одно слово другим (например, казавшиеся им непристойными слова заменяются эвфемизмами). Предлагаемые исправления снабжены в масоретских примечаниях пометой ק (сокращение арамейского слова ירֵ קְ «читай»). Рукописное чтение‚ исправляемое масоретами‚ называют‚ вслед за средневековыми еврейскими грамматиками‚ термином ביתִ כְּ (по-арамейски: «написано»).