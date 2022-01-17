Кристина Ланда - Поэтика радости в «Комедии» Данте - Оригинальный текст и канонический перевод

В истории изучения Данте в России наблюдается сегодня важный поворот. В советской дантологии по причинам социально-исторического характера преобладали работы, в которых рассматривались дантовские влияния в славянских литературах, метрические особенности дантовских текстов, а также политические взгляды Данте. Если речь и заходила о средневековой философии и теологии в дантовской поэзии, то лишь в контексте исследования других вопросов. В последние же годы отечественная наука постепенно стала обращаться к осмыслению поэтики «Божественной Комедии» в свете метафизического и богословского содержания этого текста. В качестве примеров здесь можно привести монографию А. Л. Доброхотова, статью Ю. А. Шичалина, монографию М. С. Самариной и антологии под ее редакцией (в последних опубликованы труды о Данте литераторов Серебряного века, которые видели в Данте мистического или эзотерического поэта) и несколько наших статей (где анализируется богословская поэтика Данте). Совершенно новым опытом творческой и богословской рецепции являются записи бесед о. Георгия Чистякова и работы Ольги Седаковой.

Между этими сравнительно недавними тенденциями в отечественной мысли и отдельными течениями современной западной дантологии (Dante studies) наблюдается некоторое совпадение. На протяжении последних двадцати лет зарубежными учеными активно ведутся исследования по таким темам, как библейский текст в «Комедии», влияния схоластической и аффективной теологии на поэтику Данте, Данте и христианские мистики средних веков, Данте и отцы Церкви. Эти вопросы, разумеется, занимали и авторов первой половины прошлого века, в частности, Бруно Нарди и Этьена Жильсона (последний небезызвестен русскому читателю). Однако, если раньше в большинстве случаев богословская и философская поэтика Данте привлекала в основном теологов и историков философии, то сейчас ее активно изучают литературоведы, прибегающие к методам нарратологии, компаратистики, теории перформативных актов и т.д.

Настоящая работа, посвященная поэтике радости в «Комедии» Данте, относится к этому новому направлению. Основная ее цель - охарактеризовать специфику дантовской поэтики на фоне литературных предшественников и современников Данте, в контексте ментальности его эпохи, и показать, как эта поэтика преломляется в русском каноническом переводе поэмы, выполненном М. Л. Лозинским. Образы радости будут той путеводной нитью, которая поможет нам рассмотреть и другие структуры дантовского поэтического языка, а также и возможности его перевода на русский.

Кристина Ланда - Поэтика радости в «Комедии» Данте. Оригинальный текст и канонический перевод

СПб.: Алетейя, 2021. - 540 с., ил.

ISBN 978-5-00165-270-0

Кристина Ланда - Поэтика радости в «Комедии» Данте. Оригинальный текст и канонический перевод - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I. ЯЗЫК РАДОСТИ В ТЕКСТЕ ДАНТЕ

Глава 1. Источники и контексты

1.1. Итальянские источники XIII-XIV вв. и поэзия Прованса

1.2. Семантика радости в библейских, святоотеческих, схоластических и мистических текстах

Глава 2. Лексика радости в «Комедии» Данте: контексты, смыслы, параллели

Глава З. Взаимоотношения персонажей в «Аду»

3.1. Отношения между Данте и его проводниками

3.2. Отношения между Данте и грешниками преисподней

3.3. Грех Улисса

Глава 4. Взаимоотношения персонажей в «Чистилище»

4.1. Творение Творца и творчество человека

4.2. Ликованье в природе

4.3. Надежда на вечное блаженство и уподобление души Христу

4.4. Радостный Бог

4.5. Зависть и Премудрость

4.6. Идеальный гражданин и пародийная радость

4.7. Куртуазность и любовь к ближнему

4.8. Соборное веселие

Глава 5. Радость и свет «Рая»

5.1. Деятельная любовь к ближнему

5.2. Движение блаженных душ

5.3. Световая оболочка и сравнения с явлениями земного мира

5.4. Радость как объект и свойство коммуникации

5.5. Взаимопроникновение

5.6. Общение посредством света и радость самопрощения

5.7. Любовь святых друг к другу

5.8. Отношения между Данте и Каччагвидой

5.9. Ангелы, освещающие мир

5.10. Видение в Эмпирее

Глава 6. Смеховые образы «Комедии»

ЧАСТЬ 2. ЯЗЫК РАДОСТИ В ТЕКСТЕ М. Л. ЛОЗИНСКОГО

Введение

Глава 1. Соотношение образов радости и печали

Глава 2. Утешение, свет и земная чувственность

Глава З. Семантика гордости, динамические сдвиги и смена точки зрения

Глава 4. Трансформации метафизических структур поэтики радости в «Чистилище» и в «Раю»

Глава 5. Смех или улыбка?

Вместо заключения: о переводе и переводах

Указатель имен

Библиография