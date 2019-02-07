Гомилетика относится к отрасли практического богословия и в качестве программных компонентов включает в себя богословское обоснование, теорию и методологию церковного проповедничества, а также практические занятия (ознакомление с образцами святоотеческой проповеди, самостоятельное составление и произнесение проповедей, анализ проповедей).

Теоретическая часть курса гомилетики находится на пересечении с такими дисциплинами, как Пастырское богословие, Риторика, Русский язык и культура речи, и предусматривает анализ духовного и риторического аспектов церковной проповеди, изложение методологических основ духовного красноречия. Практическая часть связана со многими богословскими дисциплинами, прежде всего, Библеистикой (Ветхий и Новый Завет), Догматическим богословием, Этикой и аксиологией в религии, Историей христианской письменности и патристики, Историей Церкви. Также практическая часть курса гомилетики (произнесение проповедей) является составной частью Литургической практики.

Данный учебный курс органически связан (в структурной и содержательной части) с реализуемой в духовной семинарии программой образования будущих священнослужителей Православной Церкви и призван внести необходимый вклад в дело подготовки квалифицированных проповедников христианского учения.

Игумен Тарасий (Ланге) - Искусство церковной проповеди

Учебно-методическое пособие по Гомилетике

Смоленск, 2013. — 136 с

ISBN 978-5-94223-798-1

Игумен Тарасий (Ланге) - Искусство церковной проповеди - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Пояснительная записка

2. Цели и задачи освоения дисциплины

3. Требования к уровню освоения дисциплины

4. Содержательная характеристика курса

5. Тематиче ский план

6. Виды учебной деятельности 6.1. Планы практических занятий

7. Учебно-методическое обеспечение

8. Контроль освоения студентами дисциплины

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Лекция 1-2. Гомилетика — наука о церковной проповеди

Лекция 3. Основные понятия о церковной проповеди

Лекция 4. Внутренний характер церковной проповеди

Лекция 5. Виды проповеди по форме построения

Лекция 6. Виды проповеди по содержанию

Лекция 7. Последовательность работы по составлению проповеди

Лекция 8-9. Вступление и заключение как части проповеди

Лекция 10. Стилистическая обработка проповеди

Лекция 11. Выразительные средства языка в проповеди

Лекция 12. Святые отцы о проповедничестве

Лекция 13. Способы и техника произнесения проповеди

Лекция 14. Влияние личных качеств пастыря на успех проповеди

Список использованной литературы

III. О «ЖИВОМ СЛОВЕ» ПРОПОВЕДИ, ИЛИ ИМПРОВИЗАЦИИ

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Приложение 1. Словарь терминов

Приложение 2. Таблица тропов

Игумен Тарасий (Ланге) - Искусство церковной проповеди - Предисловие

Проповедь — одна из существенных сторон многогранного пастырского служения в Церкви Христовой. Служение это заповедано апостолам и их преемникам Господом Иисусом Христом: «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк 16:15). Важность проповеди в деле спасения ясно показал апостол Павел, говоря: «Как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» (Рим 10:14). Итак, проповедь апостол Павел считает условием обретения веры и первым моментом духовного возрождения человека через принятие Благой вести о Христе. Отсюда понятна причина строгого отношения Церкви к пастырям, не исполняющим проповеднического служения: «Епископ или пресвитер, не радеющий о причте и людях и не учащий их благочестию, да будет отлучен; если же останется в сем нерадении и лености, да будет извержен» (58-е Апостольское правило). «Тот, кто поставлен к домостроительству слова, если вознерадит о том, чтобы возвещать слово, будет, по Писанию, осужден как убийца», — говорит святитель Василий Великий.

Служение пастыря связанно с учительством, с постоянным произнесением проповедей и речей, оно немыслимо без знания принципов и правил ораторского искусства. Проповедник должен быть духовно опытным человеком и, в то же время, увлекательным оратором. Тому, что говорить, учит вера, духовный опыт и точное знание предмета, о котором идет речь. Тому, как говорить, учит искусство речи. Именно поэтому гомилетика — учение о христианском церковном проповедничестве, — имея основной целью подготовку будущих пастырей к этому важнейшему церковному служению, является неотъемлемой частью обучения в духовных школах. Начиная с XIX века, гомилетика входит в учебный курс духовных семинарий и академий как самостоятельная дисциплина. Изучение этой дисциплины предусмотрено и современными образовательными стандартами. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС-03) по направлению 031900.62 «Теология» включает гомилетику в вариативную часть профессионального цикла ООП.

Гомилетика как учебная дисциплина имеет почти двухвековую историю, за это время было издано немало трудов и учебных пособий. Так в XIX веке появился целый ряд обстоятельных исследований по вопросам проповеди, сделанных профессорами Духовных академий. Среди них книга профессора Киевской Духовной Академии Я. К. Амфитеатрова «Чтение о церковной словесности, или Гомилетика», книга профессора Киевской Духовной Академии В. Ф. Певницкого «Церковное красноречие и его основные законы», многочисленные труды профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии Н. И. Барсова. В XX веке было издано «Руководство по гомилетике» архиепископа Аверкия (Таушева), курс академических лекций протоиерея Александра Ветелева (МДАиС), учебное пособие по гомилетике епископа Полоцкого и Глубокского Феодосия (Бильченко). В последнее время появилось немало статей, посвященных актуальным вопросам проповедничества. Все эти исследования были систематизированы при составлении данного учебного пособия.

Современная духовная школа предполагает современные методы преподавания и современную организацию учебного процесса. Именно с этой целью в пособие помещены программно-методические материалы: учебная программа, выполненная согласно требованиям образовательного стандарта третьего поколения, планы практических семинарских занятий, основное содержание лекционного курса, разделенного на 14 лекций. В качестве дополнения в пособие включена глава, посвященная импровизированной проповеди, а также словарь терминов и таблица тропов. Учебно-методическое пособие по гомилетике предназначено для преподавателей духовных учебных заведений и студентов, изучающих данную дисциплину.