Лариса Королева – Русская Православная церковь в России в конце ХХ века

Серия – «Научная мысль»

Деятельность Русской Православной церкви и ее взаимоотношения с властью в конце ХХ в. остаются малоизученным вопросом, хотя определенный интерес к православию в России, к религиозному фактору в ее внешней и внутренней политике присутствует. Православие рассматривается как традиционная религия, религия национального большинства в многонациональной и поли-конфессиональной России, и, как следствие, выступает составляющей стабильности и солидарности в российском социуме.

Русская Православная церковь является самой крупной религиозной организацией Российской Федерации по количеству своих приверженцев. Будучи официально разрешенным и законодательно оформленным объединением граждан, Русская Православная церковь, практически не меняя свою внутреннюю конструкцию и механизмы внутреннего управления с советского периода нашей истории, значительно усилила свои позиции в российском государстве и социуме в обозначенном хронологическом отрезке. Русская Православная церковь после многих лет насильственной социальной и политической изоляции теперь принимает самое активное участие в жизни российского социума. Русская Православная церковь влилась в российскую политическую элиту, представители Русской Православной церкви входят в специализированные властные структуры Президента, Государственной Думы, Общественной палаты и т.п. и пытаются воздействовать на принятие значительного массива решений органов исполнительной и законодательной власти.

Реализация принципа свободы совести и оптимизация механизма его воплощения на практике в контексте государственно-религиозных отношений, в частности с Русской Православной церковью, оказывают непосредственное влияние на состояние национальной безопасности России. Исследование специфики, ключевых направлений и способов реализации политики государства в конфессиональной области имеет историко-научное значение, поскольку дает возможность воссоздать объективную целостную картину взаимодействия государства, конфессий и различных общественных сил в данной сфере в тот сложный для нашей страны период. Помимо этого, изучение исторических аспектов развития взаимодействия власти и религий в целом, православия в частности, в условиях смены идеологических и ценностных ориентиров на государственном уровне дополняет комплексное изучение переходного периода второй половины 1980 - 1990-х гг. с позиций политологии, социологии, религиоведения.

Оно способствует также выявлению изменений, происходящих в настоящее время в отечественной государственно конфессиональной модели отношений, и прогнозированию путей их развития средствами государственного управления и регулирования в направлении наиболее полной реализации функции духовно нравственного стержня российского общества: Для современной России, идущей по пути гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, особенно важно учитывать исторический опыт государственно-церковных отношений, культурного наследия и идейных традиций православия. В настоящее время изучение государственно-православных отношений в широком смысле имеет особое значение, поскольку российские власти учатся выстраивать отношения с Русской Православной церковью, которая является серьезным и влиятельным социальным институтом российского общества, внутри постсоветского государства, проводят свой курс в отношении православного зарубежья.

Кроме того, в России изучение православия традиционно имело не только академическое, но и общественно-политическое значение, что определено ролью Русской Православной церкви в российской истории. Православие идентифицируется с национальным образом жизни, выступает символом национального своеобразия. Таким образом, актуальность исследования политики Российской Федерации в религиозной области в переходный период второй половины 1980 - 1990-х гг. определяется ее научно-теоретической, прогностической значимостью для исторической науки, для построения и реализации оптимальных моделей взаимоотношений и управления конфессиональной сферой отечественного социума. Выбор темы исследования был также связан с недостаточной ее разработанностью в современной историографии.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1985 r. по 2000 г. Выбор данного исторического отрезка обусловлен тем, что он имеет свою специфику отношения власти к религии и деятельности православных организаций С середины 1980-х гг. в СССР в контексте «Перестройки» начинается процесс коренных изменений отношениях между государством и Русской Православной церковью, постепенно снимались ограничения на деятельность конфессиональных объединений, действовавшие на протяжении многих лет, что создало условия для активного вовлечения верующих граждан и их религиозных организаций в социально экономическую и духовную жизнь страны.

Лариса Королева – Русская Православная церковь в России в конце ХХ века

Издательство – «ИНФРА-М» – 223 с.

Москва – 2018 г.

ISBN 978-5-16-006023-1

Лариса Королева – Русская Православная церковь в России в конце ХХ века – Содержание