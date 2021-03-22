Жан-Клод Ларше - Человеческое тело в свете православного вероучения

Человеческое тело — вместилище противоречий. И противоречия эти мы чувствуем прежде всего в своем собственном теле. Когда оно здорово, мы испытываем ощущение благополучия, когда болеет — страдаем. Его сила (когда физическое усилие увенчивается успехом) вселяет в нас чувство совершенства, слабость (когда мы устаем или когда наше усилие оказывается бесплодным) заставляет нас ощущать его вес и границы. Его красота наполняет нас гордостью и делает нас привлекательными — она существенно способствует нашим отношениям с другими; его некрасивость, напротив, наделяет нас комплексами, смиряет нас и порой усложняет наши взаимоотношения с другими. Через питательную и репродуктивную функции мы поддерживаем в нем жизнь и даем ей продолжение; время меняет его, а недуги — разрушают, и это заставляет нас ощущать его неотвратимое старение, с самой юности давит на нас угрозой его тленности и нашей смерти. Когда его движения свободны, мы осваиваем пространство и воздействуем на природу, тем самым ощущая свою власть и свободу наслаждаться этим; когда же движения затруднены из-за немощей и болезней, они заставляют нас с горечью чувствовать свои пределы и свою конечность. Чаще всего тело — наш верный слуга, подчиняющийся требованиям разума и силе воли; но оно же и заставляет нас нести груз своих потребностей и своих импульсов, и, когда ему не удается нас им подчинить, оно вступает с нами в борьбу, подчас изнурительную, которая либо обессилит нашу волю, победив ее, и позволит взять верх нашему животному началу, либо укрепит ее, сдавшись, и тогда в нас проявится наше трансцендентное человеческое начало.

Мы осознаём, насколько неоднозначны отношения между нашими душой и телом.

Мы хорошо понимаем, что мы — существа не чисто телесные. Мы хорошо понимаем, что наше тело не сводится к сумме его материальных составляющих, что они структурированы и одушевлены (то есть буквально — наделены жизнью) благодаря некоему началу, которое выше их, что в нас присутствует некая трансцендентная сила, с помощью которой мы можем начать или перестать действовать, делать или не делать что-либо, дать свободный ход тому или иному движению нашего тела или сдержать его, удовлетворить или нет то или иное его устремление, направить его в одну сторону или в другую... Мы чувствуем себя в немалой степени способными контролировать свое тело и владеть им. Несмотря на его потребности, мы ощущаем свою независимость относительно его. Ведь мы чувствуем, что нас нельзя свести к нашему телу, но что в нас есть нечто, что его превосходит, и интуитивно понимаем, что после того, как наше тело умрет, мы продолжим существовать. В минуты сосредоточенности, созерцания или восторга (например, перед красотой природы или произведений искусства или в молитве) мы можем даже забыть о своем теле. И есть еще переживания, которые могут нас заставить воспринимать его как постороннее или далекое, как если бы оно было не одним из важнейших наших измерений, а какой-то добавочной реальностью, как бы одеждой, которая нам не мешает оставаться в глубине тем, чем мы являемся, даже если бы нас его лишили, или как бы орудием, которое служит продолжением нашей руки, не являясь ее частью на самом деле.

С другой стороны, мы все же чувствуем, что мы — не чистые духи. Тело, как мы отметили, постоянно заставляет нас испытывать свою тяжесть, свои немощи, свои пределы, а через это — те же свойства всего нашего естества. То, что мы съели или выпили, выспались ли мы с избытком или недоспали — все эти простые вещи влияют не только на наше психологическое состояние, но и на духовное. Значительная доля функций нашего тела не поддается контролю с нашей стороны. Тело стремится навязать нам свои нужды, свои устремления, свои капризы. Оно громко заявляет о себе через такие состояния, как голод, жажда, сонливость или боль, и они могут парализовать немало функций нашей души.

Жан-Клод Ларше - Человеческое тело в свете православного вероучения

(Православное богословие)

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2021. — 128 с.

ISBN 978-5-7533-1681-3

Жан-Клод Ларше - Человеческое тело в свете православного вероучения - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. Тело в его исходном состоянии

1. Связь тела с душой и умом

2. Тело, сотворенное по образу Божию

3. Тело как измерение личности

4. Тело, сотворенное для достижения подобия Божия

5. Обожение как духовное предназначение тела

6. Тело в его райском состоянии

ГЛАВА II. Падшее тело

1. Роль тела в грехопадении прародителей

2. Воздействие первородного греха на тело

3. Роль тела в передаче последствий первородного греха

4. Тело во власти противоречий

ГЛАВА III. Тело, спасенное и обоженное воплотившимся Словом

1. Боговоплощение

2. Роль тела Христа в деле спасения

3. «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое...»

4. Преображение

5. Смерть и Воскресение

6. Вознесение

7. Христос, врачующий тела

ГЛАВА IV. Тело в духовной жизни

1. Христианин — член Тела Христова

2. Тело в таинствах

3. Роль тела в осуществлении добродетелей

4. Смысл телесной аскезы

5. Смысл аскетического владения телом

6. Воздержание

7. Обуздание чревоугодия и полового влечения

8. Тело в молитве

9. Тело в богослужебной жизни

ГЛАВА V. Преображенное и обоженное тело

1. Воздействие духовной жизни на тело

2. Тело преображенное и обоженное

3. О чем свидетельствуют мощи святых

4. Икона как образ преображенного и обоженного тела

ГЛАВА VI. Тело умершее и воскресшее

1. Новый смысл скорбей, претерпеваемых телом

2. Судьба тела после смерти

3. Тело воскресшее

БИБЛИОГРАФИЯ

ОБ АВТОРЕ