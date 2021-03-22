Жан-Клод Ларше - Человеческое тело в свете православного вероучения

Ларше - Человеческое тело в свете православного вероучения
Человеческое тело — вместилище противоречий. И противоречия эти мы чувствуем прежде всего в своем собственном теле. Когда оно здорово, мы испытываем ощущение благополучия, когда болеет — страдаем. Его сила (когда физическое усилие увенчивается успехом) вселяет в нас чувство совершенства, слабость (когда мы устаем или когда наше усилие оказывается бесплодным) заставляет нас ощущать его вес и границы. Его красота наполняет нас гордостью и делает нас привлекательными — она существенно способствует нашим отношениям с другими; его некрасивость, напротив, наделяет нас комплексами, смиряет нас и порой усложняет наши взаимоотношения с другими. Через питательную и репродуктивную функции мы поддерживаем в нем жизнь и даем ей продолжение; время меняет его, а недуги — разрушают, и это заставляет нас ощущать его неотвратимое старение, с самой юности давит на нас угрозой его тленности и нашей смерти. Когда его движения свободны, мы осваиваем пространство и воздействуем на природу, тем самым ощущая свою власть и свободу наслаждаться этим; когда же движения затруднены из-за немощей и болезней, они заставляют нас с горечью чувствовать свои пределы и свою конечность. Чаще всего тело — наш верный слуга, подчиняющийся требованиям разума и силе воли; но оно же и заставляет нас нести груз своих потребностей и своих импульсов, и, когда ему не удается нас им подчинить, оно вступает с нами в борьбу, подчас изнурительную, которая либо обессилит нашу волю, победив ее, и позволит взять верх нашему животному началу, либо укрепит ее, сдавшись, и тогда в нас проявится наше трансцендентное человеческое начало.
Мы осознаём, насколько неоднозначны отношения между нашими душой и телом.
Мы хорошо понимаем, что мы — существа не чисто телесные. Мы хорошо понимаем, что наше тело не сводится к сумме его материальных составляющих, что они структурированы и одушевлены (то есть буквально — наделены жизнью) благодаря некоему началу, которое выше их, что в нас присутствует некая трансцендентная сила, с помощью которой мы можем начать или перестать действовать, делать или не делать что-либо, дать свободный ход тому или иному движению нашего тела или сдержать его, удовлетворить или нет то или иное его устремление, направить его в одну сторону или в другую... Мы чувствуем себя в немалой степени способными контролировать свое тело и владеть им. Несмотря на его потребности, мы ощущаем свою независимость относительно его. Ведь мы чувствуем, что нас нельзя свести к нашему телу, но что в нас есть нечто, что его превосходит, и интуитивно понимаем, что после того, как наше тело умрет, мы продолжим существовать. В минуты сосредоточенности, созерцания или восторга (например, перед красотой природы или произведений искусства или в молитве) мы можем даже забыть о своем теле. И есть еще переживания, которые могут нас заставить воспринимать его как постороннее или далекое, как если бы оно было не одним из важнейших наших измерений, а какой-то добавочной реальностью, как бы одеждой, которая нам не мешает оставаться в глубине тем, чем мы являемся, даже если бы нас его лишили, или как бы орудием, которое служит продолжением нашей руки, не являясь ее частью на самом деле.
С другой стороны, мы все же чувствуем, что мы — не чистые духи. Тело, как мы отметили, постоянно заставляет нас испытывать свою тяжесть, свои немощи, свои пределы, а через это — те же свойства всего нашего естества. То, что мы съели или выпили, выспались ли мы с избытком или недоспали — все эти простые вещи влияют не только на наше психологическое состояние, но и на духовное. Значительная доля функций нашего тела не поддается контролю с нашей стороны. Тело стремится навязать нам свои нужды, свои устремления, свои капризы. Оно громко заявляет о себе через такие состояния, как голод, жажда, сонливость или боль, и они могут парализовать немало функций нашей души.
Жан-Клод Ларше - Человеческое тело в свете православного вероучения
(Православное богословие)
Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2021. — 128 с.
ISBN 978-5-7533-1681-3
Жан-Клод Ларше - Человеческое тело в свете православного вероучения - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. Тело в его исходном состоянии
- 1. Связь тела с душой и умом
- 2. Тело, сотворенное по образу Божию
- 3. Тело как измерение личности
- 4. Тело, сотворенное для достижения подобия Божия
- 5. Обожение как духовное предназначение тела
- 6. Тело в его райском состоянии
ГЛАВА II. Падшее тело
- 1. Роль тела в грехопадении прародителей
- 2. Воздействие первородного греха на тело
- 3. Роль тела в передаче последствий первородного греха
- 4. Тело во власти противоречий
ГЛАВА III. Тело, спасенное и обоженное воплотившимся Словом
- 1. Боговоплощение
- 2. Роль тела Христа в деле спасения
- 3. «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое...»
- 4. Преображение
- 5. Смерть и Воскресение
- 6. Вознесение
- 7. Христос, врачующий тела
ГЛАВА IV. Тело в духовной жизни
- 1. Христианин — член Тела Христова
- 2. Тело в таинствах
- 3. Роль тела в осуществлении добродетелей
- 4. Смысл телесной аскезы
- 5. Смысл аскетического владения телом
- 6. Воздержание
- 7. Обуздание чревоугодия и полового влечения
- 8. Тело в молитве
- 9. Тело в богослужебной жизни
ГЛАВА V. Преображенное и обоженное тело
- 1. Воздействие духовной жизни на тело
- 2. Тело преображенное и обоженное
- 3. О чем свидетельствуют мощи святых
- 4. Икона как образ преображенного и обоженного тела
ГЛАВА VI. Тело умершее и воскресшее
- 1. Новый смысл скорбей, претерпеваемых телом
- 2. Судьба тела после смерти
- 3. Тело воскресшее
БИБЛИОГРАФИЯ
ОБ АВТОРЕ
Спаси Господи!
Следует отметить одну особенность, присущую Ж.-К. Ларше: он всегда чутко улавливает актуальность той или иной научно-богословской проблемы, и вся его обширная эрудиция получает применение в компетентном и аргументированном разборе избранной темы, поскольку целевая аудитория фундаментальных научных исследований Ж.-К. Ларше — это христиане, ищущие углубления и упрочения своей веры.
Спасибо, беру в библиотеку, один из любимых авторов...
Авторитетный автор! Спасибо за книгу!
Великолепный автор! Спасибо огромное за книгу!