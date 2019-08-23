Скандальные высказывания политического характера—одобрение национал-социализма и антисемизм —излагаются в «Черных тетрадях» как философские воззрения, вполне соответствующие общей линии тогдашней философии Хайдеггера. Эти связи между философией и политикой требуют вновь—и еще более радикально, чем когда бы то ни было, — поставить вопрос о ценности и значении мышления Хайдеггера.

Это касается и «Бытия и времени», работы, которая, несмотря на критические работы Р. Мартена, X. Гивсана, В. Фариаса, Й. Фриче, Э. Файя и других, всё еще имеет в большой степени неоспоренную репутацию одного из важнейших философских трудов XX века. Примером стратегии иммунизации «Бытия и времени» против всякой критики может служить Ханс Ульбрихт Гумбрехт, который стремится как можно дальше увести эту работу от «банальности “Черных тетрадей”» и попросту объявляет «вдохновляющую мощь» этого и других трудов Хайдеггера «давно доказанной» (Gumbrecht 2015). Юрген Хабермас, очень рано указавший на связь Хайдеггера с национал-социализмом и его поздние попытки затушевать эту связь (Habermas 1973).

Хайдеггер, «Черные тетради» и Россия

под ред. М. Ларюэль и Э. Файя; пер. под науч. ред. М. Маяцкого

М. Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 368 с.

ISBN 978-5-7749-1314-5

Хайдеггер, «Черные тетради» и Россия - Содержание

Предисловие

Марион Хайнц. Критика Хайдеггером «Бытия и времени» в «Черных тетрадях» 30-х годов

Эмманюэль Фай. От категорий к экзистенциалам. Запрограммированная деструкция философии в метаполитическом проекте Мартина Хайдеггера

Иоханнес Фриче. Еврейская и греческая расчетливость у Хайдеггера

Сидони Келлерер. «Черные тетради» и их борьба с еврейской махинацией

Ричард Волин. Антисемитизм и метаполитика в «Черных тетрадях» Хайдеггера

Франсуа Растье. Евреи на выручку Хайдеггеру? По поводу «самоуничтожения»

Ричард Волин. «Черные тетради» Хайдеггера: национал-социализм, мировое еврейство и история бытия

Ричард Волин. Мартин Хайдеггер и национал-социализм: последние открытия

Сидони Келлерер. Переписывая прошлое: послевоенная публикация доклада Хайдеггера 1938 года

Гаэтан Пени. Александр Дугин, открытое и одновременно скрытое хайдеггерианство

Александр Басов. Интервью с Эмманюэлем Файем

Эмманюэль Фай. Метафизика или метаполитика? Хайдеггер, Россия и немецкий народ

Библиография

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Хайдеггер, «Черные тетради» и Россия - Предисловие

Уже в конце 1980-х годов, особенно после международной конференции к юо-летию мыслителя, организованной в Институте философии АН СССР в октябре 1989 года, Мартин Хайдеггер стал важным ориентиром в советском и постсоветском русскоязычном философском пейзаже. Как отметила—возможно, несколько поспешно - в 1998 году Мариз Денн, ссылка на Хайдеггера быстро заменила «цитирование Маркса, Ленина и даже Гегеля» (Dennes 1998: 246). Рецепция Хайдеггера в России уже имеет свою переводческую и интерпретативную историю. Важным посредником послужил здесь малоизвестный на Западе философ и переводчик Владимир Бибихин (1938-2004) с его очень свободным и нестандартным прочтением Хайдеггера, в котором, в частности, сопоставлял его с исихастской традицией (Григорий Палама). К этой в определенном смысле богословской линии уже лет пятнадцать назад добавилась другая, преимущественно политическая, которая остается на периферии университетской науки, хотя и находит определенный отзвук в рамках академической рецепции Хайдеггера,—линия неоевразийца Александра Дугина (Дугин 2010, 2011, 2014). Дугин считает, что истину хайдеггеровского мышления следует искать как раз в его открыто нацистском периоде, и опирается на работы Хайдеггера второй половины 30-х годов, такие как «Вклады в философию» и «История Бытия». Спекулируя на интересе российской публики к новым публикациям работ классиков западной мысли, Дугин пропагандирует философов, наиболее скомпрометировавших себя связями с фашистскими режимами — наряду с Хайдеггером еще и Карла Шмитта и Юлиуса Эволу.

Интерес к Хайдеггеру в России касается широкого спектра тем — богословия, герменевтики, политики. Хайдеггер в моде на философских факультетах российских университетов. Новая волна интереса к нему, как в Германии и мире вообще, была вызвана публикацией «Черных тетрадей», 1800 страниц записей, покрывающих период с 1931 по 1948 год и составляющих отныне непреложную часть его трудов. Еще до перевода на русский язык первые их тома были проанализированы Н. В. Мотрошиловой (Мотрошилова 2015). Два коротких текста западных философов были весьма оперативно опубликованы в «Вопросах философии» (Gabriel 2015, Nancy 2015); круглый стол о ЧТ готовится в журнале «Логос». Однако в целом актуальным остается вопрос о критическом подходе к Хайдеггеру. Понятный, учитывая предшествующую многолетнюю недоступность, энтузиазм по отношению к открытию хайдеггеровского корпуса далеко не всегда оставляет место для критической дистанции. Например, книга чилийского философа Виктора Фариаса «Хайдеггер и нацизм» (Farias 1987), переведенная на десятки языков, так пока и не вышла на русском, тогда как книга хайдеггеровского апологета Франсуа Федье «Анатомия скандала» (Fedier 1988) была издана по-русски.

В интересах более критического исследования и более открытой дискуссии московский Центр франко-российских исследований и философский факультет МГУ в октябре 2015 года провели международную конференцию «Хайдеггер, “Черные тетради” и Россия». Она лишь подтвердила неслучайный характер фактора Хайдеггера в современной российской философской ситуации. Настоящий сборник отражает современную дискуссию во Франции, Германии, Италии и США, посвященную ЧТ. Присущие им радикальный антисемитизм, мифологизация «немецкой сущности», унизительные суждения о славянах (за исключением двухлетнего периода действия пакта Молотова — Риббентропа, когда Россия снискала симпатию в глазах Хайдеггера), оправдание политики массового уничтожения — все это не могло не привести к необходимости заново перечитать и истолковать мысль Хайдеггера на протяжении всего его «пути». Необходимо поэтому, чтобы все составляющие этой полемики были доступны российской читающей публике, с тем чтобы дать ей возможность вынести свое взвешенное суждение.

Марлен Ларюэль и Эмманюэль Фай