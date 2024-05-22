Латышев Василий - Греческие древности

Древности греческого народа в обширном смысле заключают в себе все явления и выражения его жизни и деятельности: его историю, философию, географию, литературу и проч. В более же тесном смысле греческие древности составляют часть истории, относящуюся к государственному, общественному, частному и религиозному быту древних греков, и имеют задачею изображение указанных сторон их жизни в последовательном развитии. Древности могут быть разделены на 4 главных отдела: а) древности государственные, б) военные, в) богослужебные и г) частные. Задача греческих государственных древностей состоит в изучении форм государственной жизни греков в постепенном их развитии – они рассматривают политическое, финансовое, юридическое и административное устройство греческих государств, деятельность факторов государственной власти, элементы населения, их взаимные отношения и преимущества, затем международные отношения греков вообще и в частности союзы, наконец, воспитание юношества и гражданскую дисциплину, поскольку они определялись государственной властью и стояли в связи с государственным строем.

Древняя Греция, как известно, была постоянно раздроблена на множество мелких самостоятельных государств; этим раздроблением обусловливается отчасти и распределение материала греческих государственных древностей, они должны рассматривать, с одной стороны, формы быта отдельных государств, с другой – их взаимные отношения. Однако не о всех странах эллинского мира мы имеем достаточные сведения, жизнь Афинского и отчасти Спартанского государства известна нам гораздо лучше, чем жизнь других государств; но зная хорошо жизнь афинян и спартанцев, мы можем делать более или менее правдоподобные заключения и о жизни других греков в ее главных чертах, тем более что Афины почти во все время своего политического могущества и своей независимости и даже долгое время после ее потери были центром общегреческой жизни.

Источники греческих древностей могут быть подразделены на 2 рода: а) классические писатели и б) вещественные памятники древности (надписи, монеты, различные предметы домашней утвари, произведения искусства), сохранившиеся до наших времен. Сочинения, в которых древние писатели излагали свои взгляды на законы и конституции своих государств, почти все погибли (за исключением скудных извлечений и цитат, сделанных позднейшими учеными и компиляторами), кроме трактата Аристотеля об афинском государственном устройстве – «Афинская политая» (Αθηναιων πολιτεια), сохранившегося почти целиком на одном папирусе, найденном в Египте и впервые изданного в 1891 г. Но зато историки, ораторы, даже поэты и философы не только классического периода, но и позднейших эпох, сообщают нам много материала для изображения жизни древних эллинов в разные периоды, хотя часто не дают объяснений относительно различных частных вопросов. Быт героического периода известен преимущественно из «Илиады» и «Одиссеи» и частью из Гесиода. Для последующих времен источниками служат исторические труды Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Полибия, Диодора, Плутарха и др. (к крайнему сожалению, очень много важных исторических сочинений не сохранилось),

Латышев Василий - Греческие древности

Быт, право, государственность / В. В. Латышев — «ВЕЧЕ», 2018 (Античный мир)

ISBN 978-5-4484-7764-5

Латышев Василий Греческие древности Содержание

§ 1. Предмет и источники греческих древностей

§ 2. Географический обзор Эллады

§ 3. Население Эллады

§ 4. Общий взгляд на развитие греческих государств

Раздел I. Исторический обзор развития форм государственной жизни эллинов

Глава 1. Основы греческой государственной жизни

§ 1. Элементы народонаселения

§ 2. Родовые и территориальные подразделения гражданских общин

Глава 2. Государственный и военный быт героического периода

§ 1. Государство, органы его власти и народонаселение

§ 2. Военное искусство

§ 3. Нравственное и умственное состояние

Глава 3. Передвижения племен

Глава 4. Аристократические и олигархические правления

Глава 5. Начало борьбы народа с олигархией. Первые законодательства

Глава 6. Тирании

Глава 7. Демократия

Глава 8. Греческие колонии

§ 1. Общие замечания о колонизации

§ 2. Обзор важнейших колоний

Раздел II. Спартанское государство

Глава 9. Исторический очерк образования Спартанского государства

Глава 10. Государственное устройство Спарты

§ 1. Народонаселение

§ 2. Государственное управление

Глава 11. Общественное воспитание и жизнь граждан в Спарте

Глава 12. Военное дело в Спарте

Глава 13. Вырождение и упадок Спарты

§ 1. Причины упадка

§ 2. Реформы Агиса IV и Клеомена III

Раздел III. Афинское государство

Глава 14. Географический очерк Аттики и топография Афин

Глава 15. Развитие Афинского государственного устройства с древнейших времен до Солона

§ 1. Древнейшая история страны

§ 2. Заговор Килона и законодательство Драконта

Глава 16. Законодательство Солона и тирания Писистратидов

Глава 17. Развитие демократии от Клисфена до Перикла

§ 1. Реформы Клисфена

§ 2. Реформы Аристида, Эфиальта и Перикла

В. В. Латышев. «Греческие древности. Быт, право, государственность»

Глава 18. Обзор истории Афин с Пелопоннесской войны до возвышения Македонии

§ 1. Состояние Афин во время войны

§ 2. Правление тридцати и восстановление демократии

§ 3. Восстановление внешнего могущества и внутренний упадок

Глава 19. Состояние Афин в период Македонского владычества

§ 1. Афины при Филиппе Македонском

§ 2. Афины при Александре Великом

§ 3. Судьба Афин при преемниках Александра

Глава 20. Народонаселение Аттики

§ 1. Рабы

§ 2. Метеки

§ 3. Граждане

§ 4. Подразделения гражданской общины

Глава 21. Органы верховной власти народа

§ 1. Совет

§ 2. Народное собрание

§ 3. Законодательство и законодательное собрание

Глава 22. Должностные лица

§ 2. Отдельные магистраты

Глава 23. Судоустройство и судопроизводство

§ 1. Право ведения судебных дел и их роды

§ 2. Председательство на суде

§ 3. Суд присяжных

§ 4. Ход судебного процесса

§ 5. Суд ареопагитов и эфетов

§ 6. Диэтеты и другие судьи

§ 7. Отсрочки. Судебные сроки. Апелляции

§ 8. Наказания

Глава 24. Войско и флот

§ 1. Военное образование афинских граждан (эфебия)

§ 2. Устройство и разделение войска

§ 3. Военное начальство

§ 4. Военное искусство

§ 5. Флот

Глава 25. Финансы

§ 1. Экономическое состояние Афинского государства

§ 2. Государственные доходы

§ 3. Натуральные повинности (литургии)

§ 4. Государственные расходы

§ 5. Управление финансами

Раздел IV. Международные отношения и союзы греков

Глава 26. Международные отношения

Глава 27. Амфиктионии 188

§ 1. Дельфийско-фермопильская амфиктиония

§ 2. Делосская и другие амфиктионии

Глава 28. Гегемонии

§ 1. Лакедемонский союз

В. В. Латышев. «Греческие древности. Быт, право, государственность»

§ 2. Первый Афинский союз

§ 3. Второй Афинский союз

Глава 29. Этолийский союз

Глава 30. Ахейский союз

Иллюстрации