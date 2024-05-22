Латышев Василий - Греческие древности
Древности греческого народа в обширном смысле заключают в себе все явления и выражения его жизни и деятельности: его историю, философию, географию, литературу и проч. В более же тесном смысле греческие древности составляют часть истории, относящуюся к государственному, общественному, частному и религиозному быту древних греков, и имеют задачею изображение указанных сторон их жизни в последовательном развитии. Древности могут быть разделены на 4 главных отдела: а) древности государственные, б) военные, в) богослужебные и г) частные. Задача греческих государственных древностей состоит в изучении форм государственной жизни греков в постепенном их развитии – они рассматривают политическое, финансовое, юридическое и административное устройство греческих государств, деятельность факторов государственной власти, элементы населения, их взаимные отношения и преимущества, затем международные отношения греков вообще и в частности союзы, наконец, воспитание юношества и гражданскую дисциплину, поскольку они определялись государственной властью и стояли в связи с государственным строем.
Древняя Греция, как известно, была постоянно раздроблена на множество мелких самостоятельных государств; этим раздроблением обусловливается отчасти и распределение материала греческих государственных древностей, они должны рассматривать, с одной стороны, формы быта отдельных государств, с другой – их взаимные отношения. Однако не о всех странах эллинского мира мы имеем достаточные сведения, жизнь Афинского и отчасти Спартанского государства известна нам гораздо лучше, чем жизнь других государств; но зная хорошо жизнь афинян и спартанцев, мы можем делать более или менее правдоподобные заключения и о жизни других греков в ее главных чертах, тем более что Афины почти во все время своего политического могущества и своей независимости и даже долгое время после ее потери были центром общегреческой жизни.
Источники греческих древностей могут быть подразделены на 2 рода: а) классические писатели и б) вещественные памятники древности (надписи, монеты, различные предметы домашней утвари, произведения искусства), сохранившиеся до наших времен. Сочинения, в которых древние писатели излагали свои взгляды на законы и конституции своих государств, почти все погибли (за исключением скудных извлечений и цитат, сделанных позднейшими учеными и компиляторами), кроме трактата Аристотеля об афинском государственном устройстве – «Афинская политая» (Αθηναιων πολιτεια), сохранившегося почти целиком на одном папирусе, найденном в Египте и впервые изданного в 1891 г. Но зато историки, ораторы, даже поэты и философы не только классического периода, но и позднейших эпох, сообщают нам много материала для изображения жизни древних эллинов в разные периоды, хотя часто не дают объяснений относительно различных частных вопросов. Быт героического периода известен преимущественно из «Илиады» и «Одиссеи» и частью из Гесиода. Для последующих времен источниками служат исторические труды Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Полибия, Диодора, Плутарха и др. (к крайнему сожалению, очень много важных исторических сочинений не сохранилось),
Латышев Василий - Греческие древности
Быт, право, государственность / В. В. Латышев — «ВЕЧЕ», 2018 (Античный мир)
ISBN 978-5-4484-7764-5
Латышев Василий Греческие древности Содержание
§ 1. Предмет и источники греческих древностей
§ 2. Географический обзор Эллады
§ 3. Население Эллады
§ 4. Общий взгляд на развитие греческих государств
Раздел I. Исторический обзор развития форм государственной жизни эллинов
Глава 1. Основы греческой государственной жизни
§ 1. Элементы народонаселения
§ 2. Родовые и территориальные подразделения гражданских общин
Глава 2. Государственный и военный быт героического периода
§ 1. Государство, органы его власти и народонаселение
§ 2. Военное искусство
§ 3. Нравственное и умственное состояние
Глава 3. Передвижения племен
Глава 4. Аристократические и олигархические правления
Глава 5. Начало борьбы народа с олигархией. Первые законодательства
Глава 6. Тирании
Глава 7. Демократия
Глава 8. Греческие колонии
§ 1. Общие замечания о колонизации
§ 2. Обзор важнейших колоний
Раздел II. Спартанское государство
Глава 9. Исторический очерк образования Спартанского государства
Глава 10. Государственное устройство Спарты
§ 1. Народонаселение
§ 2. Государственное управление
Глава 11. Общественное воспитание и жизнь граждан в Спарте
Глава 12. Военное дело в Спарте
Глава 13. Вырождение и упадок Спарты
§ 1. Причины упадка
§ 2. Реформы Агиса IV и Клеомена III
Раздел III. Афинское государство
Глава 14. Географический очерк Аттики и топография Афин
Глава 15. Развитие Афинского государственного устройства с древнейших времен до Солона
§ 1. Древнейшая история страны
§ 2. Заговор Килона и законодательство Драконта
Глава 16. Законодательство Солона и тирания Писистратидов
Глава 17. Развитие демократии от Клисфена до Перикла
§ 1. Реформы Клисфена
§ 2. Реформы Аристида, Эфиальта и Перикла
В. В. Латышев. «Греческие древности. Быт, право, государственность»
Глава 18. Обзор истории Афин с Пелопоннесской войны до возвышения Македонии
§ 1. Состояние Афин во время войны
§ 2. Правление тридцати и восстановление демократии
§ 3. Восстановление внешнего могущества и внутренний упадок
Глава 19. Состояние Афин в период Македонского владычества
§ 1. Афины при Филиппе Македонском
§ 2. Афины при Александре Великом
§ 3. Судьба Афин при преемниках Александра
Глава 20. Народонаселение Аттики
§ 1. Рабы
§ 2. Метеки
§ 3. Граждане
§ 4. Подразделения гражданской общины
Глава 21. Органы верховной власти народа
§ 1. Совет
§ 2. Народное собрание
§ 3. Законодательство и законодательное собрание
Глава 22. Должностные лица
§ 2. Отдельные магистраты
Глава 23. Судоустройство и судопроизводство
§ 1. Право ведения судебных дел и их роды
§ 2. Председательство на суде
§ 3. Суд присяжных
§ 4. Ход судебного процесса
§ 5. Суд ареопагитов и эфетов
§ 6. Диэтеты и другие судьи
§ 7. Отсрочки. Судебные сроки. Апелляции
§ 8. Наказания
Глава 24. Войско и флот
§ 1. Военное образование афинских граждан (эфебия)
§ 2. Устройство и разделение войска
§ 3. Военное начальство
§ 4. Военное искусство
§ 5. Флот
Глава 25. Финансы
§ 1. Экономическое состояние Афинского государства
§ 2. Государственные доходы
§ 3. Натуральные повинности (литургии)
§ 4. Государственные расходы
§ 5. Управление финансами
Раздел IV. Международные отношения и союзы греков
Глава 26. Международные отношения
Глава 27. Амфиктионии 188
§ 1. Дельфийско-фермопильская амфиктиония
§ 2. Делосская и другие амфиктионии
Глава 28. Гегемонии
§ 1. Лакедемонский союз
В. В. Латышев. «Греческие древности. Быт, право, государственность»
§ 2. Первый Афинский союз
§ 3. Второй Афинский союз
Глава 29. Этолийский союз
Глава 30. Ахейский союз
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