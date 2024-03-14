Один из видных американских ученых, автор трудов в сфере политологии и государственного управления профессор Винсент Остром в работе «Смысл американского федерализма» характеризовал американское общество как «находящееся в согласии с учениями иудаизма и христианства», что, по его мнению, отражено в Декларации независимости. Дэниел Эйлазар указывал на происхождение слова «федерализм» от латинского термина «foedus», означающего «соглащение». Приводя его в качестве примера, Винсент Остром отмечал, что данный термин является фундаментальным понятием в библейской традиции и означает соглашение с Богом, а также между теми людьми, которые решили строить свои отношения друг с другом на основе соглашения. Федеральная теология в XVI-XVI1 вв., по мнению В. Острома, была теологией соглашения и разрабатывалась рядом протестантов с целью постичь систему церковного правления, которая основывалась на ветхозаветной концепции соглашения, а в Новом Завете нашла отражение в идее раннехристианских братств.

Сегодня в России в определенных кругах говорится о преимуществах конгрегационализма для православия (обычно называемого конфедерацией православных приходов). В контексте темы актуально вспомнить движение на «обновление Церкви» в начале XX в. и в период с февраля по октябрь 1917 г., когда епископ выбирался общим собранием приходов и голосованием. Так на Московскую кафедру был избран святитель Тихон (Белавин), а па Петроградскую - митрополит Вениамин (Казанский). Отметим, что с древности духовное влияние приходского священника распространялась на всех православных хриаиан, состоящих постоянными членами церковной общины, а также на лиц, временно пребывающих на территории прихода. В XIX в. учреждение и закрытие приходов в России были прерогативой Святейшего синода, но право установления границ между приходами предоставлялось епархиальному архиерею. В процессе подготовки Поместного собора, начавшейся в 1905 г., вопрос о приходах обсуждался в Предсоборном присутствии и в церковной печати. Различные формулировки православного прихода были предложены профессорами А. И. Алмазовым, И. С. Бердниковым, П. В. Знаменским. Новое положение о приходе разрабатывалось в особом Предсоборном присутствии в 1906 г.

В соответствии с Определением о православном приходе (называемым еще Приходским уставом) Поместного собора 1917-1918 гг. приходом в Православной Церкви называлось «общество православных христиан, состоящее из клира и мирян, пребывающих на определенной местности и объединенных при храме, составляющее часть епархии и находящееся в каноническом управлении своего епархиального архиерея, под руководством поставленного последним священника - настоятеля». В основе приходской жизни признавался принцип служения. «Под руководством преемственно Богопоставленных пастырей все прихожане, составляя единую духовную семью во Христе, принимают живое участие во всей жизни прихода, кто как может своими силами и дарованиями», - говорилось в Приходском уставе. Предоставляя иерархии привилегии в управлении приходом, устав в то же время закрепил самостоятельность прихода, а также предусмотрел создание союзов приходов.

В соответствии с соборным определением 1917-1918 гг. высшим органом, при содействии которого архиерей управлял епархией, являлось епархиальное собрание, избираемое из клириков и мирян на трехлетний срок. Епархиальные собрания образовывали свои постоянные исполнительные органы: епархиальный совет и епархиальный суд. Собор руководствовался стремлением привлечь клир и мирян к широкому участию в церковном управлении, при этом каноническая власть епархиального архиерея оставалась неприкосновенной. В статье 23 определения было предусмотрено: без согласия архиерея ни одно решение органов епархиального управления не может быть проведено в жизнь.

Протоиерей Дмитрий Сазонов, А. А. Федотов - Приходская жизнь Русской Православной Церкви в условиях отстранения духовенства от приходского управления (1961-1988 гг.)

Учебное пособие для спецкурса по отечественной истории. – Кострома: КГУ, 2017. – 132 с.

ISBN 978-5-8285-0910-2

Протоиерей Дмитрий Сазонов, А. А. Федотов - Приходская жизнь Русской Православной Церкви – Содержание

В в е д е н и е

ТЕМА 1. Некоторые аспекты правового положения Русской Православной Церкви в Советском Союзе

ТЕМА 2. Основные направления антицерковной политики Н. С. Хрущева

ТЕМА 3. Влияние государственного атеизма на внутрицерковную жизнь 1964-1988 гг.

ТЕМА 4. Ренегатство в Церкви как инструмент атеистической политики

ТЕМА 5. Специфика реализации государственной атеистической политики в 1964-1988 тт.

ТЕМА 6. Поместный собор Русской Православной Церкви 1988 г.

З а к л ю ч е н и е

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й с п и с о к