Лаврентьева - «Послание из сокрытого помещения»

Отправной точкой для этого путешествия по удивительным пространствам мира иного, сконструированного сознанием древних египтян и запечатленного в причудливых памятниках, стала попытка осмыслить саму возможность зрительного воплощения художественными средствами образа посмертного бытия человека. Представления древних египтян о мире позволяли им предполагать продолжение существования человека после смерти, которая не мыслилась ими как конец существования, а представлялась, скорее, сложным испытанием, полным опасностей, в результате которого человек преображается в бессмертное существо. Египтянин стремился победить смерть — это страстное желание жизни воплощается в Осирисе — культурном герое и символе возрождения. Необходимо сразу отметить, что такое возрождение, или воскресение, — это не возвращение к жизни на земле, это переход в инобытие, обретение нетленной природы и пребывания в особом пространстве, куда отправляются все почившие. Зримым воплощением надежд на такое воскресение и вечную жизнь стал образ Дуата ( '^^’□j ) — загробного мира, царства Осириса, обитель усопших. Образ Дуата, отразившегося в памятниках древнеегипетского религиозного искусства, станет главным «героем» этой книги.

Казалось бы, почти все, по крайней мере сохранившееся до наших дней, древнеегипетское искусство так или иначе связано с гробничным контекстом, а через него с представлением о жизни после смерти. Большинство известных памятников древнеегипетского искусства, будь то декор помещений гробниц, гробничная скульптура, саркофаги, погребальные иллюстрированные папирусы или прочий погребальный инвентарь. Все изображения и предметы, окружающие находящегося в гробнице почившего, так или иначе необходимы ему для этой трансформации или для последующего бытия. Но как выглядел этот переход, каким представлялся им Дуат — мир по ту сторону смерти?

Составить представление о том, каким виделся древним египтянам мир, в который человек вступает после смерти, сейчас непросто, но все же возможно. Тем более что египтяне уделяли этому вопросу большое внимание и в религиозных текстах, и в изображениях, и в архитектуре. Тексты со времен пирамид повествуют о путешествии души по загробному миру, о ее стремлении к солнцу, о ее возрождении. Изображения и тексты на папирусах, на саркофагах и другом погребальном инвентаре не только носят охранительный характер, но также иллюстрируют перипетии, которые должен преодолеть покойный на своем пути к возрождению, упоминают места, в которых придется побывать, и персонажей, которые встретятся на пути. Моделирование сакральных текста и специфики изложения никакого последовательного рассказа с описанием ландшафта, природных особенностей и обитателей Дуата там нет, оттуда можно почерпнуть лишь отрывочные сведения, не дающие нам общей картины. Стены гробниц Древнего царства раскрывают перед нами целый мир изображений, но они ничего не говорят нам собственно о Дуате, это мир Ка, а не царство Осириса. В эпоху Среднего царства образ посмертного бытия наконец находит свое зримое воплощение в изображении карты Дуата. На днищах деревянных ящикообразных саркофагов, в которых хоронили номархов и вельмож в скальном некрополе города Гермополь в Среднем Египте, который носит название эль-Берше, — рисовали схематически переданную карту Дуата, с разграничением его пространств, отделенных друг от друга высокими вратами, а также с изображениями его причудливых обитателей. Об этом подробно рассказано в моей предыдущей книге.

Лаврентьева Н. В. - «Послание из сокрытого помещения»: образ иного мира в искусстве Древнего Египта эпохи Нового царства

М.: Русский фонд содействия образованию и науке. Университет Дмитрия Пожарского, 2025. — 288 с.: ил.

ISBN 978-5-91244-327-5

Лаврентьева Н. В. - «Послание из сокрытого помещения» - Содержание

Введение

1.1. Путеводители по иным мирам: откуда они и как возникают. Проблема и методы работы

1.2. Изучение в египтологии

1.3. Историческиий фактор: Новая эпоха. Новое мировоззрение

1.4. История о предыстории

1.4.1. Тенденции Среднего царства. Предпосылки к появлению «Книги Ам-Дуат»

1.4.2. Проблема отсутствия царских заупокойных текстов Среднего царства

1.4.3. Первые «Книги Мертвых». Пелены

1.4.4. Комплекс Сенусерта III в Абидосе

1.5. Путь через Дуат по «книгам иного мира» Нового царства

I. «Книга Ам-Дуат»: «Царская» редакция

1.1. Содержание «Книги Ам-Дуат»

1.2. Пути возникновения

1.3. Гробницы фараонов XVIII-XX династий в Долине Царей 1.3.1. Царские гробницы начала XVIII династии

3.2. Проблема Амарнских гробниц

1.3. 3. Гробницы фараонов XIX-XX династий в Долине Царей

II. Папирусы с «книгой Ам-Дуат»: «жреческая» редакция

II. 1. Папирусы с «Книгой Ам-Дуат». Общие замечания

II. 1.1. Исследования папирусов «Книги Ам-Дуат»

II.2. Пути возникновения

П.З. Круг памятников. Типология

II.4. Папирусы «Книги Ам-Дуат» в собраниях российских музеев

II.5. Стилистические особенности. Классификация

II.6. Соотношение «царской» и «жреческой» редакций IL6.1. Интерпретация содержания «Книги Ам-Дуат»



III. Разнообразие «Книг иного мира»: эволюция образа Дуата в заупокойной литературе эпохи Нового царства

III. 1. Образ Дуата в «царских» «книгах иного мира» III. 1.1. Исследования « книг иного мира» Ш.1.2. «Литания Ра» III. 1.3. «Энигматическая книга иного мира» III. 1.4. « Книга Врат» Ш.1.5. «Книга Пещер» Ш.1.6. «КнигаЗемли» Ш.1.7. «Книги Дня и Ночи» Ш.1.8. Кенотаф Сети 1

Ш.2. «Книги иного мира» в контексте «нецарских» погребений Ш.2.1. Частные погребения Нового царства и III Переходного периода Ш.2.2. Саркофаги XXI-XXII династий Ш.2.3. «Мифологические папирусы» Ш.2.4. Гробницы Позднего периода. Эпилог



Заключение

Приложения

Список сокращений

Библиография

Источники

Гробницы

Папирусы

Папирусы «Ам-Дуат» из зарубежных собраний

«Мифологические папирусы»

Папирусы с «Книгой Ам-Дуат» в российских музейных собраниях

Книга небесной коровы (Миф об истреблении людей)

Фрагменты из «Книги Ам-Дуат»

«Книга Дыхания». Фрагмент

«Книга о прохождении сквозь вечность» Фрагменты

«Сказка о Сатни Хаэмуасе и сыне его Са-Осирисе». Фрагмент

Таблица. Топографическая структура Дуата по «книгам иного мира»