Библиотека христианской мысли - Исследования Алексей Петрович Лебедев (2 марта 1845 — 14 июля 1908) — русский историк церкви, византинист. Алексей Лебедев родился в селе Очаково Рузского уезда Московской губернии в семье священника. Образование получал в Перервинском духовном училище, Московской семинарии и Московской духовной академии в Сергиевом Посаде, которую закончил в 1870 году. По собственному рассказу Лебедева, после окончания курса руководством академии ему было предложено на выбор занять одну из пяти кафедр в alma mater, а также кафедру метафизики в Киевской духовной академии. Свой выбор и дальнейшую свою научную судьбу Лебедев связал с кафедрой церковной истории, на которой прослужил более 25 лет. В феврале 1875 года Священным Синодом он был утверждён в звании экстраординарного профессора. Профессор А. П. Лебедев пользовался популярностью у студентов, его аудитория была одной из самых посещаемых. Он ежегодно предлагал новые курсы, из его «школы» вышли более десяти магистров. Его ученики заняли кафедры в высших учебных заведениях Петербурга, Москвы и Одессы. Он прослужил в МДА четверть века. Характеризуя учено-литературную деятельность и заслуги А. П. Лебедева в области церковно-исторической науки, профессор А. А. Спасский писал: «Он не только поднял русскую науку на надлежащую высоту, но и привлек к ней внимание ученого Запада, сделав ее общеевропейским явлением». Алексей Петрович Лебедев скончался 14 июля 1908 г. после непродолжительной тяжелой болезни.

Алексей Петрович Лебедев - Церковно-исторические повествования общедоступного содержания и изложения - Из давних времен Христианской Церкви

СПб. : Изд-во Олега Абышко, 2004 . - 285, [1] с. Библиотека христианской мысли - Исследования ISBN 5-89740-047-4



Алексей Петрович Лебедев - Церковно-исторические повествования общедоступного содержания и изложения - Из давних времен Христианской Церкви - Содержание

Поучительные черты домашней и семейной жизни древних христиан

Обращение императора Константина Великого в христианство

Первый христианский император на троне римских цезарей

Язычество и христианство по их влиянию на питомцев греческих и латинских школ II, III и IV веков

Церковные доходы в первые века и их употребление на дела благотворительности

Собор "при Дубе" (403 г.), или Тяжкое испытание в жизни святого Иоанна Златоуста

Паломничество во Святую Землю во времена древней Церкви

Рассказы из истории христианской аскетической жизни

Публичные зрелища и голос древнехристианской Церкви по поводу них

Борьба христианской Церкви древних времен против увлечения азартными играми

Приложение к статье VIII О происхождении монашества

Алексей Петрович Лебедев - Церковно-исторические повествования общедоступного содержания и изложения - Из давних времен Христианской Церкви - Обращение императора Константина Великого в христианство

Смысл наименования равноапостольный. - Влияние на Константина семьи, в которой он родился. - Значение пребывания при дворе Диоклетиановом. - Состояние духа Константина перед войной с Римом. - Видение Креста. - Возражения против сказания и разбор их. - Утверждение Константина в вере. - Другие объяснения обращения Константина в христианство. - Первые обнаружения христианства в деятельности Константина: монумент в Риме, Миланский эдикт и пр. - Радость христиан.

Церковь дала императору Константину Великому имя равноапостольного и этим определила его значение в области церковной истории. Он называется равноапостольным, потому что после целого ряда римских императоров, воздвигавших гонения на христиан в продолжение трех веков, он был первым императором, обратившимся в христианство и поставившим своей целью внести идеи и убеждения христианские во все отправления государственной жизни. Апостолы своей проповедью имели целью просветить и освятить каждого отдельного человека. Константин же, став христианским императором, старался воплотить христианские идеи и убеждения в сам государственный организм; отсюда государственные учреждения, государственные законы, военная служба должны были вести свое дело в зависимости от тех требований и предписаний, какие заключаются в христианстве. По всему этому его деятельность и приближается к деятельности апостольской.

Проследим те пути, которые привели Константина, родившегося язычником, к вере во Христа.

Первые семена благорасположенности к христианству посеяла в нем семья, в которой он родился. Его отец Констанций, по всем описаниям, был искренним другом христиан, и эту расположенность к христианству от Констанция наследовал и сын Константин. Констанций был императором западных областей Римской империи (Галлии и Британнии). Посмотрим, каков был по своим нравам, убеждениям и наклонностям духа Констанций, чтобы судить по этому, какое направление и настроение духа мог вынести Константин из-под домашнего крова. По словам церковного историка Евсевия, Констанций был государем самым кротким, благосклонным к подданным и весьма расположенным к христианскому учению; по своей жизни он стоял выше других современных ему императоров, являл себя правдивейшим и благодетельнейшим ко всем*.

Тот же историк рассказывает о необыкновенном бескорыстии этого императора. Он рассказывает следующий замечательный случай из жизни Констанция. Констанций не имел обыкновения наполнять казнохранилища деньгами, отчего могло бы последовать обеднение подданных и застой в предприятиях. Об этом узнал император Диоклетиан, бывший старшим императором между четырьмя правившими тогда Империей, узнал и остался недоволен этим. Он послал к Констанцию послов, которые упрекали его в том, что он небрежет в государственных интересах и что он настолько беден, что срамит этим свое императорское достоинство. Констанций оставил послов погостить у него, а сам между тем собрал к себе тех из подданных, которые отличались богатством, и объявил им, что он имеет нужду в деньгах, и просил каждого жертвовать в казну, сколько кто может. И что же? Прилив пожертвований превзошел все ожидания. Казнохранилище наполнилось золотом, серебром и другими драгоценностями. Тогда он показал эти богатства послам Диоклетиана, сказав, что эти деньги до этого времени хранились у его подданных, как верных казначеев, и просил обо всем этом донести Диоклетиану. Констанций, однако же, не присвоил себе денег, добровольно принесенных в царские сокровищницы благодарными подданными его. Как скоро закончилась ревизия его казначейств, он снова отдал все деньги тем лицам, которые принесли их сюда, причем благодарил усердных жертвователей за их любовь и преданность ему**.

Отсюда видно, что Констанций отличался возвышенным нравственным характером. Поучаясь у своего отца кротости и нестяжательности, Константин тем самым лучше всего приготовлялся к принятию того учения, которое кротость и нестяжательность ставит в числе первых добродетелей благочестивого человека. - Что касается религиозных убеждений Констанция, то он, не будучи христианином, однако же не был и грубым язычником. Он уже отрекся от суеверного служения многим языческим богам и поклонялся только единому истинному Богу. Евсевий прямо говорит, что он "признавал одного над всеми Бога" и что "он весь дом свой, вместе с детьми, женой и домашними посвящал одному Царю - Богу"***.

Как далеко был Констанций от суеверного служения идолам, об этом свидетельствует следующий замечательный случай в его жизни. Констанций, уже отказавшийся от суеверного языческого служения идолам жертвами и воскурением, однажды, желая испытать истинные расположения своих царедворцев, сделал вид, что он хочет снова приняться за исполнение всех суеверных языческих обрядов, и сказал придворным: "Кто хочет пользоваться моим расположением и любовью и оставаться в почести, тот должен приносить жертвы идолам, а кто отказывается от этого, тот должен удалиться с моих глаз и не рассчитывать впредь на мое благоволение". Приняв за истину слова императора, придворные сейчас же разделились на две партии. Одни, люди лицемерные и без действительных религиозных убеждений, сейчас же изъявили согласие на требование императора, хотя до этого из расчетов, вероятно, следовали благому примеру царя; другие же, которые от искреннего сердца пренебрегали суетными языческими обрядами, и теперь остались верны своим убеждениям. Следствием этого было то, что первых, как людей лицемерных и непоследовательных себе, он удалил из дворца, а вторых приблизил к себе и сделал их начальниками над подданными своего царства****. Следовательно, Константин, живя в своей семье, уже далек был от язычества с его суеверием и внешним благочестием. Он еще у своего отца мог научиться вместо многих и ложных богов почитать одного истинного Бога. Язычество этого времени поддерживалось внешностью, обрядностью, пышными церемониями, а кто отверг этого рода язычество, тот уже был при дверях религии духа. Но особенно сильное впечатление на восприимчивую душу Константина Должна была производить кроткая политика Констанция к христианам.