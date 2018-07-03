Легеев - Богословие истории и актуальные проблемы экклезиологии
Богословие в XXI веке
Понятие об истории как о векторном движении человека и мира, в основе которого лежит замысел Божий о цели тварного бытия, впервые появляется на страницах Библии. Это понятие становится основою того, что в XX веке в западной науке получит именование «теология истории»; одновременно сам этот принцип библейского историзма прот. Иоанн Мейендорф назовёт «богословием истории». Но может ли быть богословие истории чем-то большим?
Осмысление истории в святоотеческой письменности начинается с самых первых веков в жизни Церкви, хотя церковные авторы, как правило, и не посвящают этой тематике специальных трудов. Произведения, подобные монументальному труду «О граде Божием» блаженного Августина Иппонского, представляют здесь единичные исключения. Почти всегда у святых отцов исследование истории и закономерностей её развития оказывается связанным с другими — теми или иными — значимыми вопросами богословия, оказываясь по отношению к ним во вспомогательном или подчинённом состоянии.
Сегодня, как и в XX веке, тема богословского осмысления истории даже более актуальна, чем в предшествующие эпохи жизни Церкви. «Витая в воздухе», она по-прежнему оказывается не разработана как самостоятельное направление в структуре богословских наук. Как правило, она инсталлирована в мысль богословов о самых разных современных проблемах богословия, особенно затрагивающих область экклезиологии. De facto внимание богословию истории уделяют все без исключения значимые богословы XX столетия, однако лишь в редких случаях мы видим попытки посвятить этой теме отдельные и специальные исследования, которые, как правило, не претендуют на фундаментальный или хотя бы монографичный уровень. Примеры таких редких попыток в XX веке: прот. Г. Флоровский в Православной Церкви, X. У. фон Бальтазар, А.-И. Марру, В. Панненберг и некоторые другие инославные авторы за её пределами.
Священник Михаил Легеев - Богословие истории и актуальные проблемы экклезиологии - монография
Санкт-Петербургская духовная академия. — СПб. : Изд-во СПбПДА, 2018. - 312 с.
(Богословие в XXI веке)
ISBN 978-5-906627-47-6
Священник Михаил Легеев - Богословие истории и актуальные проблемы экклезиологии - монография - Содержание
О книге
Введение
РАЗДЕЛ I. Фундаментальное понятие о богословии истории: опыт исследования
Глава 1. Богословие истории: объём и границы науки
- 1.1. Введение. Богословский «контекст» появления богословия истории
- 1.2. Обоснование предметной области
- 1.3. Методология
Глава 2. Понятийный аппарат
- 2.1. Введение
- 2.2. «Богочеловеческая природа Церкви»?
- 2.3. Природа Церкви и её энергии
- 2.4. Природа Церкви и её устройство
- 2.5. Ипостась Церкви или ипостасный образ бытия?
- 2.6. Заключение
Глава 3. История как синергийный процесс
- 3.1. Введение
- 3.2. Синергия со-бытия и синергия диалога: постановка вопроса
-
3.3. О значении образов действия Лиц Святой Троицы в вопросе о синергии
- 3.3.1. Образ действия Сына Божия
- 3.3.2. Образ действия Святого Духа
- 3.4. Образ действия человека к Лицам Святой Троицы
- 3.5. Синергийный принцип
- 3.6. Динамика синергийного диалога в её развитии: от «синергийной лествицы» к «синергийной спирали»
- 3.7. Вопрос о природном и ипостасном аспектах синергии
- 3.8. О вертикальном и двух горизонтальных аспектах синергии
- 3.9.Заключение
Глава 4. Опыт истории: Предание и антипредание
- 4.1. Введение
- 4.2. Что такое Предание Церкви?
- 4.3. Большое и «малое» Предание
- 4.4. Исторический ипостасный рост Предания и его движущие силы
- 4.5. Исторический опыт антипредания
- 4.6. Две рекапитуляции
- 4.7. Заключение
Глава 5. Малая священная история отдельного человека
- 5.1. Введение
- 5.2. Отдельный человек как Церковь
- 5.3. Постановка вопроса об историческом развитии человека как Церкви
- 5.4. Священная История как первообраз всякой истории отношений Бога и человека
- 5.5. Синергия восхождения ко Христу и синергия со-бытия со Христом в парадигмах Священной Истории
Глава 6. Отображение троичности в истории
- 6.1. Введение
- 6.2. Троический историзм бытия человека
- 6.3. Первообразы и образы экклезиологического исторического процесса. Три пути истории
- 6.4. Триединый образ действия Святой Троицы к человеку как движущая «сила» истории
- 6.5.Ступени истории: общее и особенное
Глава 7. Экклезиологическая модель «человек, община, Церковь» и её историческая перспектива....
- 7.1. Введение
-
7.2. Функционирование экклезиологической модели на трёх уровнях природного состава человека
- 7.2.1. Отдельный человек как Церковь
- 7.2.2. Община как Церковь
- 7.2.3. Кафолическая Церковь
- 7.3. Священная иерархия Церкви и её значение
- 7.4. Исторический контекст экклезиологической модели
Глава 8. Достояние Церкви: аскеза, таинства, кафолическая полнота
- 8.1. Введение
- 8.2. Церковное достояние в его отношении к Самой Церкви: исторические попытки разрешения проблемы
- 8.3. Кафолическая полнота как достояние всей Церкви
- 8.4. Автономность человека, общины и кафолической Церкви: границы и возможности
- 8.5. Автономность и перихоресис (личности, общины, кафолической Церкви)
- 8.6.Отображение бытия и дела Святой Троицы в устроении Церкви
- 8.7.Заключение
Глава 9. Логика церковной истории: труд, торжество, кенозис
- 9.1. Введение
- 9.2. Логика истории: кенозис Христов и кенозис Церкви
- 9.3. Церковь как поле борьбы в истории
- 9.4. Три истории и три «эсхатологии»
-
9.5. Кафолически-ипостасное свидетельство о Троице и путь церковной истории
- 9.5.1. Период Древней Церкви, собирания мира во Христе..
- 9.5.2. Период Вселенских Соборов, расцвета всех сторон церковной жизни и церковной экумены
- 9.5.3. Период утраченной экумены и особенного кенозиса Церкви
- 9.6.Подведение итогов периодизации
Глава 10. Непреложность истории и свобода человека
- 10.1. Введение. Свобода Бога и свобода человека
- 10.2. Путь, предложенный человеку Богом: кратчайшее вызревание образа бытия человека
- 10.3. Образ действия как ключевое понятие богословия истории
- 10.4.Образ бытия и образ действия в их взаимном отношении
- 10.5. Кенотический путь вызревания образа бытия человека
- 10.6. Тайна кенозиса Церкви
- 10.7. Заключение
РАЗДЕЛ II. Богословие истории и проблемы современности
Глава 1. «Вперёд к отцам» или «назад в будущее»? Две тенденции в богословии XX века в отношении к истории
- 1.1. Введение. Об историческом развитии богословия
- 1.2. Жизнь Церкви в истории как «двигатель» экклезиологической проблематики
-
1.3. Тенденции в экклезиологии новейшего времени и их мотивы
- 1.3.1.Неопатристический синтез и его отношение к истории
- 1.3.2.Евхаристическая экклезиология и её отношение к истории
- 1.4. Попытка «примирения сторон»
- 1.5. Христианский персонализм и богословие истории
- 1.6. Заключение
Глава 2. «Божественная Педагогика» и её значение для современного педагогического процесса
- 2.1. Макроисторические проблемы современной российской педагогики и способы их разрешения
- 2.2. «Подведение итогов» классической античной педагогической науки у Климента Александрийского: рождение богословия образования. «Большая» и «малая» педагогика
- 2.3. Обоснование концепта «обучение, воспитание, образование» в святоотеческой письменности
- 2.4. Перманентность педагогического процесса. «Предыстория» богословия образования у священномученика Игнатия Антиохийского и значение его учения для данного вопроса
- 2.5. Педагогический процесс и изменение природы человека....
- 2.6. Заключение
Глава 3. Научно-технический прогресс в контексте «Божественной педагогики»
- 3.1. Введение
- 3.2. Значение последствий повреждения человеческой природы как одного из факторов исторического развития эмпирической науки
- 3.3. «Божественная педагогика»: эмпирический опыт добрых дел как основание научного процесса
- 3.4. Секулярный взгляд на научно-техническое развитие социума
- 3.5. Научно-технический прогресс и проблема иерархии знания: постановка проблемы
- 3.6. «Отелесивание» мира: значение этого процесса для самого мира, для Церкви и для отдельного человека
- 3.7.Заключение
Глава 4. Практика причащения в истории и сегодня
- 4.1. Введение
- 4.2. Практика непрестанного причащения в Древней Церкви (I—III вв.)
-
4.3.Свидетельства о практиках причащения в Церкви IV-XV веков
- 4.3.1. Антиохийская традиция
- 4.3.2. Западная традиция (Александрия, Карфаген, Рим)
- 4.3.3.Исихастская (поздневизантийская) традиция
- 4.4. Вопрос практики причащения в Церкви XVI-XIX веков..
- 4.5. Проблемы современной практики причащения в Русской Церкви и учение о синергии как основание их богословской оценки
- 4.6.Заключение. Особенности нашего времени в отношении практики причащения
Глава 5. Экуменизм как явление современности
- 5.1. Введение: причины появления экуменизма
- 5.2. Зарождение экуменического движения и его цель
- 5.3. Экклезиологические концепции экуменического движения
- 5.4. Что такое «православный экуменизм»?
- 5.5. Оценка «экуменизма» церковным самосознанием
-
5.6. Экуменическая концепция Критского Собора в ретроспективе свойств Церкви
- 5.6.1. Единство
- 5.6.2. Святость
- 5.6.3. Кафоличность
- 5.6.4. Апостоличность
- 5.7.Заключение
Библиография
Священник Михаил Легеев - Богословие истории и актуальные проблемы экклезиологии - монография - Богословский «контекст» появления богословия истории
Человек и творение вообще принципиально историчны. История есть своего рода составляющая часть, измерение твар-ного бытия. Смысл истории, о котором задумывались многие человеческие умы — если говорить о нём просто, — состоит в осуществлении замысла Божия о человеке или о Церкви, потому что человек замыслен Богом именно как Церковь. И создан Богом как потенциальная Церковь, как Церковь в возможности своего бытия. И хотя смысл истории, казалось бы, чрезвычайно прост, однако его осуществление, то есть реальное течение истории, являет собой такую грандиозную сложность, которую весьма непросто описать с помощью формул и закономерностей.
Прп. Иустин Попович, выдающийся экклезиолог XX века, говорит об этом смысле истории как об «охристовлении» и «отроичевании» человеческого бытия.[1] Эти понятия нам дают больше пищи к размышлению, больший объём богословской мысли, чем традиционное святоотеческое понятие «обожения» — безусловно, ключевое в аскетическом богословии и церковной сотери-ологии и антропологии.
Время предельных вопросов экклезиологии — именно наше время, XX и XXI веков — придаёт антропологии экклезиологическое измерение, интегрирует друг с другом эти два важнейших направления в догматическом богословии. С другой стороны, экклезиология в своём предельном виде с необходимостью должна включать троический контекст, должна быть соотнесена с триадологией — настолько, насколько сама Церковь Христова является образом и подобием Святой Троицы. В таком богословском контексте, на стыке антропологии, экклезиологии и триадо-логии} и формируется совершенно новое направление в богословской науке — богословие истрии.[2]
Обоснование предметной области - Что же такое богословие истории?
Прежде всего, когда мы говорим об истории в контексте, так сказать, поля богословских наук, приходят на ум различные собственно церковно-исторические дисциплины: история Древней Церкви, история Русской Православной Церкви и т. д., и т. п. Предмет исторических наук есть сама история: исторические события, факты церковной жизни.
Совсем в другом контексте проявляет себя история в такой богословской науке как патрология — предмет этой науки простирается в ткани истории, но имеет личностное измерение и превышает собой саму эту историю.[3] Патрология имеет своим предметом не общие закономерности, а именно конкретноеипостасное бытие — той или иной личности, той или иной общинной жизни, выражаемой в тенденциях и школах и, наконец, выше всего этого — Предание Церкви во всей своей неделимости, полноте и жизни Духом Святым, представляющее всецелую историческую жизнь Церкви.
Но богословие истории не призвано исследовать конкретного человека, конкретную общину и даже конкретную целостность и жизнь всецелого Предания единой Церкви. Его предмет затрагивает общие понятия, общие закономерности исторического пути отношений человека и Бога, будь то закономерности исторического пути человека как такового, общины как таковой или единой Церкви.
Было бы неверно поэтому ограничить богословие истории и историософскими концепциями христианских авторов, которые ограничиваются изучением смысла и закономерностей всеобщей истории, то есть внимание которых направлено исключительно к макропроцессам и самый яркий пример которых даёт монументальный труд блаж. Августина Иппонского «О граде Божием». Оперируя общими понятиями, богословие истории должно уделять одинаковое внимание истории, историческим процессам и закономерностям любого масштаба — от жизни отдельного человека до макрособытий вселенской истории и жизни всего мира.
Гораздо ближе и логичнее к эпицентру такого направления в богословской науке как богословие истории могло бы подойти синергийное богословие, изучающее «синергийный диалог» Бога и человека, протекающий в истории.[4] Святоотеческое аскетическое богословие, христианская антропология и экклезиология — впрочем, как и христианская историософия, — на наш взгляд, могут представлять собой те пограничные области, на стыке которых проступают контуры богословия истории, которое, тем не менее, может быть отнесено к совершенно отдельному направлению в богословской науке.
[1] Иустин Попович, прп. Догматика Православной Церкви: Экклесиология. М: Издат. Совет. РПЦ, 2005. С. 118 и др.; Иустин Попович, прп. Догматика Православной Церкви: Пневматология. М.: Издат. Совет. РПЦ, 2007. С. 376 и др.
[2] Которое есть отчасти хорошо забытое старое. Уже в III веке церковную мысль начинает волновать проблема исторического развития отношений Бога и человека, загадка «таинственного треугольника»: «таинственная жизнь Святой Троицы — устроение природы человека — история».
[3] См., например: Легеев М., свящ. Патрология. Период Древней Церкви: с хрестоматией. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2015. С. 13-38.
[4] Проблематика синергийного диалога в истории будет нами отдельно рассмотрена в 3 главе текущего раздела.
спасибо