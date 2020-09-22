Эдмунд Шлинк - Учение о Крещении

Шлинк - Учение о Крещении
Крещение является одним из средоточий современной христианской мысли. Оно снова играет ключевую роль, сходную с той, которой оно обладало в ранней Церкви, хотя и в несколько ином ракурсе. В современной полемике относительно Крещения особенно существенны две отправные точки.
Во-первых, появилось новое осознание Крещения как таинства, налагающего на верующих братские узы. Пронзенный чувством стыда за свою разъединенность, христианский мир вдруг заметил тот факт, что почти все церкви взаимно признают действительным совершаемое в их лоне Крещение. Соответственно, возникает вопрос о том, как это может повлиять на единство церквей. Если принимать всерьез слова Павла «все мы одним Духом крестились в одно тело» (1 Кор. 12:13), то не значит ли это в свете всеобщего признания Крещения, что все крещеные и верующие во Христа являются членами одного Тела Христова, несмотря на разделение церквей? Однако если это члены одного Тела, то они уже не могут оставаться разделенными. Такое разделение наиболее ярко проявляется в недостатке евхаристического общения. Но разве не должно единство Крещения распространяться и на эту область? Мы были крещены в одно и то же Тело Христово, Которое окормляется в Святом Причастии дарами Тела и Крови Христа. Если все крещеные стали Христовыми, то это единство во Христе не может оставаться скрытым вследствие разделения церквей. Напротив, оно должно стать явным в результате их объединения. Подобные взгляды на Крещение породили мощные экуменические импульсы, отразившиеся как в истории Всемирного совета церквей, так и в полемике и резолюциях Второго Ватиканского собора.
Одновременно с этим в церквях мощно зазвучали голоса против традиционной практики Крещения. В особенности в реформатских церквях возражения Карла Барта против Крещения младенцев побудили многих отвергнуть эту практику. Кроме того, сомнения относительно данной исторической практики появляются и в церквях, приверженных лютеранским вероисповеданиям. Даже в римско-католической церкви заметны некоторые колебания в этом вопросе. Таким образом, критика Крещения младенцев или даже полный отказ от данной практики действительно ставит под сомнение то, что все время считали самоочевидным разделенные церкви, признавая Крещение, и то, что в наше время стало общей отправной точкой для экуменических начинаний. Подобные разногласия относительно Крещения младенцев накладывают глубокий отпечаток на сознание церквей. Эти противоположные позиции должны рассматриваться со всей серьезностью еще и потому, что они затрагивают не только вопросы о практике Крещения, но и его сущности. Столь острые разногласия в понимании Крещения побуждают нас задаться вопросом о том, может ли всеобщее признание Крещения служить надежной и адекватной отправной точкой в осуществлении экуменических целей.
Эдмунд Шлинк - Учение о Крещении
Санкт-Петербург - Фонд «Лютеранское наследие», 2019. - 352 с.
ISBN 978-5-6043212-0-1
Эдмунд Шлинк - Учение о Крещении - Содержание
I. ОСНОВА КРЕЩЕНИЯ
- Заповедь Крещения
- Исторические антецеденты христианского Крещения
- Историческая проблема происхождения христианского Крещения
- Разнообразие и структура Новозаветных утверждений о Крещении
- Отправная точка в формулировании учения о Крещении
II. СПАСИТЕЛЬНОЕ ДЕЯНИЕ БОЖИЕ В КРЕЩЕНИИ
- Крещение во Христа
- Крещение Святым Духом
- Присоединение к Церкви
- Триединый Бог и деяние возрождения
- Необходимость Крещения
III. СОВЕРШЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ КРЕЩЕНИЯ
- Однократность принятия Крещения
- Совершение Крещения
- Принятие Крещения
- Крещение младенцев
- Наиболее существенное разногласие в отношении Крещения
IV. ОБРЯДЫ КРЕЩЕНИЯ
- Совершение Крещения в Новом Завете
- Проблема обряда Крещения
- Главная составляющая Крещения
- Раскрытие акта Крещения через Слово
- Раскрытие акта Крещения через дополнительные действия
- Опасность исказить истинный смысл Крещения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ
Эдмунд Шлинк - Учение о Крещении - Основа Крещения
Церковь крестит на основании заповеди Господа: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19).
Сия заповедь дошла до нас как слово Воскресшего, Того, Кто был превознесен как Господь всего творения. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (ст. 18). Если во время Своего земного служения Иисус говорил о пришествии Сына Человеческого, словно о Ком-то Другом, то теперь Он говорит как Превознесенный, Тот, Который прилагает к Себе слово из апокалипсиса Даниила: «И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан. 7:14)Здесь говорит превознесенный Иисус, Тот, Кому дана власть надо всем, Господь, воссевший одесную Бога-Отца. Впрочем, то, что Ему дана всякая власть, не значит, что Он всеми признан. То, что все положено к подножию ног Его, не означает, что все уже покорно Ему. Противление мира сего тщетно и однажды, в день Страшного Суда, оно будет сломлено, тогда как все, признающие Его власть и ставшие Его учениками, спасутся. В заповеди Крещения главное - включение в спасение всего, что покорилось превознесенному Господу. Данная заповедь нацелена во всех отношениях на общее: «вся власть» дана Иисусу, «все народы» должны научиться следовать за Христом, «всё», заповеданное Христом, должно быть передано и соблюдаемо, Иисус пребудет со Своим народом «во все дни до скончания века».
Сия заповедь возлагает на посланников Господа миссию, пронзающую время и пространство, - миссию, которая не может ограничиться какой-то частью человечества, но должна, подобно пожару, разноситься по всей земле «до скончания века». Ученики являются учениками Господа в той мере, в которой они «учат все народы». Говоря о Крещении, необходимо отметить порядок упоминания заповедей «крестить» и «учить» (вне зависимости от того, как стоят греческие причастия по отношению друг к другу). Не должно ли учение предшествовать Крещению? Или акцент здесь ставится только на связи между учением и Крещением, а не на последовательности во времени? Как бы там ни было, хронологическая последовательность указывает на то, что Крещение предшествует научению заповедям Христовым. Последовательность «Крещение - научение» соответствует особому характеру увещеваний в Новозаветных Посланиях, которые также начинают с Крещения, как основания новой жизни, а затем призывают о нем помнить. Следует, впрочем, исключить законническое понимание учения Христова. Мы имеем дело с передачей Его властных призывов, посредством которых Он однажды истолковал Закон, совершил прорыв, превзошел и исполнил его. Эти повеления исходят от Самого Христа. Что касается остального, то очевидно, что провозглашение данного имени Христова, а следовательно, и спасительные деяния Божия во Христе Иисусе через Духа Святого, последуют Крещению «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Сразу же следует заострить внимание на том, что это Крещение не во имена Отца и Сына и Святаго Духа, а во имя.
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