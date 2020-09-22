Эдмунд Шлинк - Учение о Крещении

Крещение является одним из средоточий современной христианской мысли. Оно снова играет ключевую роль, сходную с той, которой оно обладало в ранней Церкви, хотя и в несколько ином ракурсе. В современной полемике относительно Крещения особенно существенны две отправные точки.

Во-первых, появилось новое осознание Крещения как таинства, налагающего на верующих братские узы. Пронзенный чувством стыда за свою разъединенность, христианский мир вдруг заметил тот факт, что почти все церкви взаимно признают действительным совершаемое в их лоне Крещение. Соответственно, возникает вопрос о том, как это может повлиять на единство церквей. Если принимать всерьез слова Павла «все мы одним Духом крестились в одно тело» (1 Кор. 12:13), то не значит ли это в свете всеобщего признания Крещения, что все крещеные и верующие во Христа являются членами одного Тела Христова, несмотря на разделение церквей? Однако если это члены одного Тела, то они уже не могут оставаться разделенными. Такое разделение наиболее ярко проявляется в недостатке евхаристического общения. Но разве не должно единство Крещения распространяться и на эту область? Мы были крещены в одно и то же Тело Христово, Которое окормляется в Святом Причастии дарами Тела и Крови Христа. Если все крещеные стали Христовыми, то это единство во Христе не может оставаться скрытым вследствие разделения церквей. Напротив, оно должно стать явным в результате их объединения. Подобные взгляды на Крещение породили мощные экуменические импульсы, отразившиеся как в истории Всемирного совета церквей, так и в полемике и резолюциях Второго Ватиканского собора.

Одновременно с этим в церквях мощно зазвучали голоса против традиционной практики Крещения. В особенности в реформатских церквях возражения Карла Барта против Крещения младенцев побудили многих отвергнуть эту практику. Кроме того, сомнения относительно данной исторической практики появляются и в церквях, приверженных лютеранским вероисповеданиям. Даже в римско-католической церкви заметны некоторые колебания в этом вопросе. Таким образом, критика Крещения младенцев или даже полный отказ от данной практики действительно ставит под сомнение то, что все время считали самоочевидным разделенные церкви, признавая Крещение, и то, что в наше время стало общей отправной точкой для экуменических начинаний. Подобные разногласия относительно Крещения младенцев накладывают глубокий отпечаток на сознание церквей. Эти противоположные позиции должны рассматриваться со всей серьезностью еще и потому, что они затрагивают не только вопросы о практике Крещения, но и его сущности. Столь острые разногласия в понимании Крещения побуждают нас задаться вопросом о том, может ли всеобщее признание Крещения служить надежной и адекватной отправной точкой в осуществлении экуменических целей.