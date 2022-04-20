Почему возникла такая потребность — написать о том, как важно быть собой? Разве с нами что-то не так? И кем мы являемся, если не самими собой?

Я давно работаю с людьми. Мой опыт работы в качестве практического психолога начался с 1994 года. Человек обращается к психологу по разным вопросам: в его жизни что-то произошло или уже происходит на протяжении длительного времени — и вот он понял, что одному ему не справиться... Еще я не просто психолог. Везде, где я представляюсь, я говорю о себе, что я православный психолог. Это не то же самое, что психолог, исповедующий православие. Христианство, православие, святоотеческая аскетика — все это важные вещи, на которых базируется моя работа. При этом я знакома со многими психотерапевтическими направлениями и использую свои знания и опыт именно как психолог. Как это сочетается? Об этом и пойдет речь в книге.

Совсем не редкость, когда в процессе психологического консультирования клиент неожиданно осознает, что не может ответить на многие вопросы, которые касаются именно его, — о том, чего он на самом деле хочет. Зачастую ему не всегда понятно, на какие критерии он опирается при принятии решений, какие задачи он ставит перед собой в жизни? Иногда мы напрямую касаемся вопроса о смысле жизни. Разумеется, это не праздные вопросы. На приеме у психолога они всегда возникают в связи с конкретными жизненными ситуациями. Иными словами, ситуации в жизни начинают складываться таким образом, что уклониться от ответов на эти вопросы уже не удается. И вот начинается наша совместная работа.

Марина Вениаминовна Легостаева - Очерки православной психотерапии. Быть собой

Москва Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2021.-544 с.

ISBN 978-5-7789-0338-8

Марина Вениаминовна Легостаева - Очерки православной психотерапии. Быть собой - Содержание

Введение

1. Потребность в осуществлении себя

2. Что нам мешает взрослеть

3. Экзистенциальный кризис

4. Страх выйти за рамки нормы

5. Бессознательная область нашей психики

6. Внутриличностный конфликт

7. Спонтанность и импульсивность. Состояние «здесь и сейчас»

8. Состояние смущения. Когнитивный диссонанс

9. Внутренние противоречия. Антиномия христианства

10. Тревожность. Осознание причины

11. Страх смерти

12. Страх одиночества

13. Панические атаки. Взгляд православного психолога

14. Духовная брань. Психологический аспект

15. Психотерапевтические техники и духовное развитие человека

16. Созависимые отношения, перенос и контрперенос

17. Интроекция и другие психологические механизмы

18. Любить врага своего. Психологический механизм проекции

19. Проблема невротического характера или новая возможность. Выдерживать состояние неопределенности

20. Снова о важности самопознания. Внутренний человек

21. Христианская психотерапевтическая концепция работы с детскими травмами

22. Эмоциональная невовлеченность и ее духовные основания. О добродетелях рассуждения и смирения

23. Принятие себя. Чувство вины и покаяние

24. Терапия не приводит к результату: ищем причину

25. Психотерапия как ответственность

26. Общение как основа исцеления. Над отношениями надо работать

27. Стать собой невозможно без примирения с Богом

28. «В начале было Слово»

29. Фильмотерапия. Как просмотр фильмов помогает самопознанию и исцелению

30. Перфекционизм и прокрастинация

Послесловие

Рецензии