Легостаева - Очерки православной психотерапии
Почему возникла такая потребность — написать о том, как важно быть собой? Разве с нами что-то не так? И кем мы являемся, если не самими собой?
Я давно работаю с людьми. Мой опыт работы в качестве практического психолога начался с 1994 года. Человек обращается к психологу по разным вопросам: в его жизни что-то произошло или уже происходит на протяжении длительного времени — и вот он понял, что одному ему не справиться... Еще я не просто психолог. Везде, где я представляюсь, я говорю о себе, что я православный психолог. Это не то же самое, что психолог, исповедующий православие. Христианство, православие, святоотеческая аскетика — все это важные вещи, на которых базируется моя работа. При этом я знакома со многими психотерапевтическими направлениями и использую свои знания и опыт именно как психолог. Как это сочетается? Об этом и пойдет речь в книге.
Совсем не редкость, когда в процессе психологического консультирования клиент неожиданно осознает, что не может ответить на многие вопросы, которые касаются именно его, — о том, чего он на самом деле хочет. Зачастую ему не всегда понятно, на какие критерии он опирается при принятии решений, какие задачи он ставит перед собой в жизни? Иногда мы напрямую касаемся вопроса о смысле жизни. Разумеется, это не праздные вопросы. На приеме у психолога они всегда возникают в связи с конкретными жизненными ситуациями. Иными словами, ситуации в жизни начинают складываться таким образом, что уклониться от ответов на эти вопросы уже не удается. И вот начинается наша совместная работа.
Марина Вениаминовна Легостаева - Очерки православной психотерапии. Быть собой
Москва Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2021.-544 с.
ISBN 978-5-7789-0338-8
Марина Вениаминовна Легостаева - Очерки православной психотерапии. Быть собой - Содержание
- Введение
- 1. Потребность в осуществлении себя
- 2. Что нам мешает взрослеть
- 3. Экзистенциальный кризис
- 4. Страх выйти за рамки нормы
- 5. Бессознательная область нашей психики
- 6. Внутриличностный конфликт
- 7. Спонтанность и импульсивность. Состояние «здесь и сейчас»
- 8. Состояние смущения. Когнитивный диссонанс
- 9. Внутренние противоречия. Антиномия христианства
- 10. Тревожность. Осознание причины
- 11. Страх смерти
- 12. Страх одиночества
- 13. Панические атаки. Взгляд православного психолога
- 14. Духовная брань. Психологический аспект
- 15. Психотерапевтические техники и духовное развитие человека
- 16. Созависимые отношения, перенос и контрперенос
- 17. Интроекция и другие психологические механизмы
- 18. Любить врага своего. Психологический механизм проекции
- 19. Проблема невротического характера или новая возможность. Выдерживать состояние неопределенности
- 20. Снова о важности самопознания. Внутренний человек
- 21. Христианская психотерапевтическая концепция работы с детскими травмами
- 22. Эмоциональная невовлеченность и ее духовные основания. О добродетелях рассуждения и смирения
- 23. Принятие себя. Чувство вины и покаяние
- 24. Терапия не приводит к результату: ищем причину
- 25. Психотерапия как ответственность
- 26. Общение как основа исцеления. Над отношениями надо работать
- 27. Стать собой невозможно без примирения с Богом
- 28. «В начале было Слово»
- 29. Фильмотерапия. Как просмотр фильмов помогает самопознанию и исцелению
- 30. Перфекционизм и прокрастинация
- Послесловие
Рецензии
- Протоиерей Михаил Браверман, магистр богословия
- Протоиерей Алексий Володин, психолог
- Протоиерей Валерий Швецов
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