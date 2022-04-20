Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Легостаева - Очерки православной психотерапии

Марина Вениаминовна Легостаева - Очерки православной психотерапии. Быть собой
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Почему возникла такая потребность — написать о том, как важно быть собой? Разве с нами что-то не так? И кем мы являемся, если не самими собой?
Я давно работаю с людьми. Мой опыт работы в качестве практического психолога начался с 1994 года. Человек обращается к психологу по разным вопросам: в его жизни что-то произошло или уже происходит на протяжении длительного времени — и вот он понял, что одному ему не справиться... Еще я не просто психолог. Везде, где я представляюсь, я говорю о себе, что я православный психолог. Это не то же самое, что психолог, исповедующий православие. Христианство, православие, святоотеческая аскетика — все это важные вещи, на которых базируется моя работа. При этом я знакома со многими психотерапевтическими направлениями и использую свои знания и опыт именно как психолог. Как это сочетается? Об этом и пойдет речь в книге.
Совсем не редкость, когда в процессе психологического консультирования клиент неожиданно осознает, что не может ответить на многие вопросы, которые касаются именно его, — о том, чего он на самом деле хочет. Зачастую ему не всегда понятно, на какие критерии он опирается при принятии решений, какие задачи он ставит перед собой в жизни? Иногда мы напрямую касаемся вопроса о смысле жизни. Разумеется, это не праздные вопросы. На приеме у психолога они всегда возникают в связи с конкретными жизненными ситуациями. Иными словами, ситуации в жизни начинают складываться таким образом, что уклониться от ответов на эти вопросы уже не удается. И вот начинается наша совместная работа.

Марина Вениаминовна Легостаева - Очерки православной психотерапии. Быть собой

Москва Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2021.-544 с.
ISBN 978-5-7789-0338-8

Марина Вениаминовна Легостаева - Очерки православной психотерапии. Быть собой - Содержание

  • Введение
  • 1. Потребность в осуществлении себя
  • 2. Что нам мешает взрослеть
  • 3. Экзистенциальный кризис
  • 4. Страх выйти за рамки нормы
  • 5. Бессознательная область нашей психики
  • 6. Внутриличностный конфликт
  • 7. Спонтанность и импульсивность. Состояние «здесь и сейчас»
  • 8. Состояние смущения. Когнитивный диссонанс
  • 9. Внутренние противоречия. Антиномия христианства
  • 10. Тревожность. Осознание причины
  • 11. Страх смерти
  • 12. Страх одиночества
  • 13. Панические атаки. Взгляд православного психолога
  • 14. Духовная брань. Психологический аспект
  • 15. Психотерапевтические техники и духовное развитие человека
  • 16. Созависимые отношения, перенос и контрперенос
  • 17. Интроекция и другие психологические механизмы
  • 18. Любить врага своего. Психологический механизм проекции
  • 19. Проблема невротического характера или новая возможность. Выдерживать состояние неопределенности
  • 20. Снова о важности самопознания. Внутренний человек
  • 21. Христианская психотерапевтическая концепция работы с детскими травмами
  • 22. Эмоциональная невовлеченность и ее духовные основания. О добродетелях рассуждения и смирения
  • 23. Принятие себя. Чувство вины и покаяние
  • 24. Терапия не приводит к результату: ищем причину
  • 25. Психотерапия как ответственность
  • 26. Общение как основа исцеления. Над отношениями надо работать
  • 27. Стать собой невозможно без примирения с Богом
  • 28. «В начале было Слово»
  • 29. Фильмотерапия. Как просмотр фильмов помогает самопознанию и исцелению
  • 30. Перфекционизм и прокрастинация
  • Послесловие
Рецензии
  • Протоиерей Михаил Браверман, магистр богословия
  • Протоиерей Алексий Володин, психолог
  • Протоиерей Валерий Швецов
Views 566
Rating 5.0 / 5
Added 20.04.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (3 comments)

Ксени 1 year ago

здравствуйте. можно эту электронную книгу купить?
E
esxatos 1 year ago

Да, напишите мне в личку.
G
gios76 4 years ago

спасибо 

Related Books

All Books