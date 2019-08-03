Лэнгле - Уколова - Шумский - Современный экзистенциальный анализ

«Человек есть нечто существенно большее, чем он может знать о себе», — пишет Карл Ясперс (Jaspers, 1971, s. 50) в своем «Введении в философию». Тем самым он подчеркивает то, что часто забывается в эмпирических науках: в связи с человеком мы имеем дело со сложностью и многообразием, которые не могут быть полностью охвачены и представлены какой-либо теорией.

Человек в своей полноте, глубине и целостности остается тем, что нельзя «перенести» в теорию, как невозможно и «создать» человека посредством креативного теоретического моделирования. В еще большей степени это относится к воплощению сущности человека в его бытии: «Сущность Бытия-здесь — в его экзистенции», — говорит Мартин Хайдеггер {Heidegger, 1979, s. 42). Виктор Франкл утверждает: «Действительность человека — это возможности, а его бытие — это бытие в модусе "я могу"» (Frankly 1982, s. 92). Таким образом, с экзистенциальной точки зрения мы понимаем действительность человека не как долженствование, не как принуждение; действительность человека не является полностью предопределенной, в своей глубине она основана на свободе.

Альфрид Антон Лэнгле - Елена Михайловна Уколова - Владимир Борисович Шумский - Современный экзистенциальный анализ: история, теория, практика, исследования

Издательство Юрайт, 2018 год — 403 с.

ISBN 978-5-534-06414-8

Альфрид Антон Лэнгле - Елена Михайловна Уколова - Владимир Борисович Шумский - Современный экзистенциальный анализ: история, теория, практика, исследования – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Виктор Франкл — основатель третьей венской школы психотерапии

1.1. Виктор Франкл — поверенный человечности

1.2. Творческое наследие В. Франкла на фоне культуры

1.3. Категория личности в концепции В. Франкла: от философской антропологии М. Шелера к психологии поиска смысла

1.4. Значение самопознания в экзистенциальном анализе и логотерапии: сравнение подходов

Глава 2. Теория и практика современного экзистенциального анализа

2.1. Искусство актуализации личности: фундаментальные экзистенциальные мотивации как основа мотивационного процесса человека

2.2. Введение в экзистенциально-аналитическую теорию эмоций: прикосновение к ценности

2.3. Грандиозное одиночество: нарциссизм как антропологический и экзистенциальный феномен

2.4. Феноменология в практике экзистенциального анализа

2.5. Концепция смысла В. Франкла — вклад в психотерапию

2.6. Экзистенциально-аналитическое понимание воли

2.7. Современный экзистенциальный анализ и другие направления экзистенциальной психологии и психотерапии

2.8. Экзистенциальный анализ и клиентоцентрированная психотерапия К. Роджерса: сравнение теоретико-методологических оснований

Глава 3. Метод персонального экзистенциального анализа

3.1. Персональный экзистенциальный анализ

3.2. Терапевтический случай нахождения собственной позиции: работа с актуальными переживаниями методом ПЭА

3.3. Проработка травматического опыта: работа с биографическими содержаниями методом ПЭА

Глава 4. Теоретико-эмпирические исследования в методологической парадигме экзистенциального анализа

4.1. Совесть как внутреннее основание самодетерминации человека

4.2. Вслушиваясь в звучание внутреннего голоса: нахождение аутентичного решения в ситуации выбора

4.3. Экзистенциально-феноменологический анализ зависимости в близких межличностных отношениях

4.4. Тест экзистенциальных мотиваций в межличностных отношениях

Заключение

Литература

Новые издания по дисциплине «Психология личности» и смежным дисциплинам

Альфрид Антон Лэнгле - Елена Михайловна Уколова - Владимир Борисович Шумский - Современный экзистенциальный анализ: история, теория, практика, исследования - Введение

В книге представлен экзистенциальный анализ — направление психологии и психотерапии, основанное в 30-х гг. XX в. Виктором Франклом, привнесшим в теорию и практику психологии философские идеи экзистенциализма и персонализма. С момента своего возникновения экзистенциальный анализ развивается благодаря диалогу с философией, академической психологией, теоретическими моделями и практическими методами различных школ психотерапии. Без обмена, без постоянного переосмысления и проблематизации собственных идей воспроизводилось бы одно и то же знание, которое бронзовело бы на глазах и не проникало в сердца нового поколения. Непрерывный диалог привел к существенному преобразованию первоначальной концепции В. Франкла — к созданию современного экзистенциального анализа, который в настоящее время является динамично развивающимся направлением психологии личности, консультирования и психотерапии.

Мы стремились воссоздать целостную картину современного экзистенциального анализа в единстве историко-культурного, философско-методологического, теоретико-психологического, операционально-методического и исследовательского ракурсов рассмотрения. Теоретические положения сопровождаются наглядным иллюстративным материалом — детальным описанием и анализом случаев из консультативной и терапевтической практики.

В первой главе раскрываются портретно-биографические, историко-культурные и философско-методологические аспекты учения Виктора Франкла, внесшего существенный вклад в психологию XX в. благодаря разработке логотерапии и экзистенциального анализа. Первый параграф главы, мы надеемся, предоставит читателю возможность личной встречи с В. Франклом как с человеком во всем многообразии и противоречивости его личностных особенностей, образующих неповторимую индивидуальность.