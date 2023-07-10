Мишель Леруа - Миф о иезуитах - Oт Беранже до Мишле

Читая издания эпохи Реставрации и Июльской монархии, как самые популярные, так и малоизвестные и полузабытые, повсюду встречаешь упоминания о иезуитах. Мысли о них неотступно преследовали Стендаля, ими был заворожен Бальзак. О них идет речь в песнях Беранже. Эжен Сю и Александр Дюма живописали их — к радости читателей, жадных до сильных впечатлений,— в романах с продолжением; авторы мелодрам, когда цензура это позволяла, выводили иезуита в роли традиционного злодея; поэты-сатирики без устали бичевали Орден иезуитов; на лекциях в Коллеж де Франс Мишле и Кине приводили в трепет толпы слушателей, разоблачая прошлые козни иезуитов и предсказывая злодейства, которые они могут совершить в будущем; им вторила пресса, клеймившая проклятый орден за его тлетворное воздействие на общество; в обеих палатах самые блистательные ораторы: Гизо, Вильмен, Кузен, Тьер — произносили речи, посвященные опасностям, которыми грозят иезуиты воспитанию молодого поколения, а следовательно, будущему Франции. На Орден иезуитов, уничтоженный во Франции в 1773 г., а в 1814 г. восстановленный папой Пием VII, обрушили безжалостную критику авторы великого множества брошюр, романов, стихотворений, памфлетов, исторических эссе.

Это повышенное внимание к иезуитам на страницах самых разных печатных органов и в стенах самых разных собраний выглядит весьма интригующе. Конечно, хотя Общество Иисуса и не получило во Франции легального статуса, иезуиты возвратились в страну; они участвовали в миссиях, возглавляли некоторые коллежи, читали проповеди и принимали исповеди, руководили религиозными братствами, ставившими своею целью распространение христианской веры и помощь неимущим. Однако все это само по себе никак не могло вызвать такую жгучую ненависть и такой беспредельный страх, какими проникнуты литература и публицистика рассматриваемого периода, речи юристов, депутатов и университетских профессоров. Без сомнения, Орден иезуитов активно способствовал укреплению авторитета Церкви, которая длительное время подвергалась во Франции жестоким преследованиям; могло создаться впечатление, что религиозная реставрация служит опорой реставрации политической, возрождает союз между троном и алтарем, а значит, может привести к восстановлению ненавистного Старого порядка. Однако как разителен контраст между реальным положением дел и бесчисленными изображениями тайного общества, которое опутало своею сетью всю страну, подчинило всех и вся своему влиянию и надзору, вмешивается в жизнь частных лиц, воздействует на решения правительства и вершит судьбами всей страны; общества, которое снедаемо ненасытным честолюбием, которое алчет материальных благ, богатства и власти, в первую же очередь жаждет завладеть единственной непреходящей властью—властью над душами и умами, а для этого стремится присвоить себе право исповедовать женщин и учить детей, используя рслигию для осуществления своих истинно демонических намерений! Эта-то диспропорция между реальнотъю и образом и позволяет оценить размах мифа и понять его природу.

Мишель Леруа - Миф о иезуитах - Oт Беранже до Мишле

(Studia historica)

Языки славянской культуры, 2001. — 464 с.

ISBN 5-94457-012-1

Мишель Леруа - Миф о иезуитах - Oт Беранже до Мишле - Содержание

Введение

Чаасть первая История вымышленная и реальная 18

1. Иезуиты в эпоху Реставрации: от «Тайного правительства» к «Конгрегации»

2. Иезуиты при Июльской монархии: битва за право на преподавание

Часть вторая Образ иезуита

1. Властолюбие

2. Развращение души и ума

3. Маски и метаморфозы

Часть третья От литературного вымысла к политической реальности

1. Литературные воплощения мифа

2. Религиозные и политические источники мифа

3. Функции и идеологическое значение мифа

Заключение

Указатель имен