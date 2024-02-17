Крамер Генрих, Шпренгер Якоб, Канторович Яков, Сабатини Рафаэль - Тайны инквизиции - средневековые процессы о ведьмах и колдовстве

История колдовства в России весьма отличается от истории колдовства в Западной Европе. Разнообразие элементов, наполнявших религиозную жизнь и питавших религиозную мысль на Западе, — вся обстановка католицизма, с ее папством, инквизицией, теологией, с ее догмой греха и искушения, с ее таинственными сводами и мрачными оградами монастырей и соборов, с искусством, отдавшим себя на служение религиозным сюжетам, — все это вызывало разнообразие и яркость представлений о сатане, его власти на земле и его похождениях среди людей. Кроме того, Западная Европа наследовала богатый материал для демонологии от классического мира, на котором возникла цивилизация Запада, — от язычества, которое со всеми своими богами, с водворением христианства сошедшими на землю и вступившими в борьбу с началами добра и света, послужило основанием демонологических понятий и сатанинского культа.

Совсем другое мы видим на Руси. Здесь также были распространены представления о дьяволе и о борьбе с ним. Но благодаря простоте внутреннего содержания восточной церкви, однообразию форм ее внешнего строя, слабому развитию философско-теологической литературы, бледности красок и однообразию жизненных элементов в складе древнерусской жизни — представления о дьяволе остались в бледных зачатках и в самых слабых очертаниях и не могли развиться в ту стройную систему демонологических учений, какую мы видим на Западе. «Древнейшие сказания, — говорит Буслаев, — распространенные на Руси, как национального, так и византийского происхождения, изображают беса в самых общих чертах, придавая ему только одно отвлеченное значение зла и греха. Фантазия, скованная догматом, боязливо касается этой опасной личности и, упомянув о ней вскользь, старается очистить себя молитвой.

Самые изображения бесов в русских миниатюрах до XVII века однообразны, скудны, не занимательны и сделаны как бы в том намерении, чтобы не интересовать зрителя» Восточная церковь не считала своей задачей борьбу с дьяволом и не посвящала себя этой борьбе, как служению Богу. Поэтому и в народе не была выработана вера в организованный демонический культ, и народным воззрениям были совершенно чужды те демонологические понятия, которые вызывали на Западе жестокое преследование колдовства. Как справедливо замечает В. Б. Антонович, «народный взгляд, допуская возможность чародейного, таинственного влияния на бытовые, повседневные обстоятельства жизни, не искал начала этих влияний в сношениях со злым духом; демонология не только не представляла собой свод стройно развитой системы представлений, но до самого конца XVIII столетия, насколько можно судить по процессам, совсем не существовала в народном воображении, даже в виде неясного зародыша. Народный взгляд на чародейство был не демонический, а исключительно пантеистический. Допуская существование в природе законов и сил, неведомых массе людей, народ полагал, что многие из этих законов известны личностям, тем или другим образом успевшим проникнуть или узнать их».

Крамер Генрих, Шпренгер Якоб, Канторович Яков, Сабатини Рафаэль - Тайны инквизиции - средневековые процессы о ведьмах и колдовстве

пер. с лат. Н. Т. Цветкова ; пер. с англ. О. Г. Постниковой

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023, 704 с.

ISBN 978-5-389-21920-5

Крамер Генрих, Шпренгер Якоб, Канторович Яков, Сабатини Рафаэль - Тайны инквизиции - средневековые процессы о ведьмах и колдовстве - Содержание

Генрих Крамер, Якоб Шпренгер. МОЛОТ ВЕДЬМ

Часть I. О трех силах, составляющих колдовство, а именно: о дьяволе, о колдуне и о Божьем попущении

Часть II. «Молот ведьм» трактует о способах околдования и о том, как таковое можно снять

Часть III. Следует третья часть всего сочинения, рассматривающая способы искоренения или, по крайней мере, наказания ереси подлежащим духовным или светским судом и содержащая тридцать пять вопросов; общий вступительный вопрос предшествует им

Послесловие

Яков Канторович. ПРОЦЕССЫ О КОЛДОВСТВЕ В ЕВРОПЕ И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Предисловие

1. Сатана и его власть

2. Предварительное следствие. Улики

3. Судебное следствие. Пытки

4. Судебное следствие. Признание

5. Тюрьмы. Костры

6. Преследование ведьм

7. Одержимые. Бесовская эпидемия в монастырях в XVII столетии

8. Реакция против преследования ведьм

9. Колдовство в России

Примечания

Рафаэль Сабатини. ТОРКВЕМАДА И ИСПАНСКАЯ ИНКВИЗИЦИЯ