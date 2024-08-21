Летурно Шарль - Эволюция рабства

В своих предшествующих работах я последовательно изучил некоторые из больших отделов этнографической социологии и всегда при этом старался придать объективный характер своим социологическим изследованиям, избегая всяких априорных систем и обобщений, лишенных основы. Мои теории были только простым и непосредственным выражением фактов, наблюдаемых мною.

Такой метод, без сомнения, отличается медленностью и требует продолжительных изысканий, но без него нельзя было бы построить никакой социологии, которая была бы достойна называться научной; социология может существовать лишь под условием, чтобы она была наукою, основанною на наблюдениях. Предмет, который я собираюсь изучать в этой книге, не уступает в важности предшествующим. Мне предстоитъ здесь доказать аналитическим путем, как народилось рабство и почему, какую роль оно играло в эволюции обществ, какие оно могло оказать услуги, какие породило бедствия, по какой причине его первоначальная суровость мало-помалу смягчилась, какия оно претерпело превращения и какие следы, еще довольно глубокие, оно оставило на умственной организации человечества и на всех учреждениях нашего современного общества. Действительно ли оно теперь совершенно исчезло, как нам желательно было бы думать и утверждать?

Чтобы осветить все эти стороны истории рабства, мне придется перечислить, произвести оценку и классифицировать целую массу фактов, заимствованных преимущественно из истории и этнографии, разъясняя одни посредством других. Много раз мне приходилось говорить, что в научном изследовании нельзя следовать дурному примеру, который нам дают метафизики и, так же как они, отводить человеку отдельное место во вселенной. Человек, даже самого низшего разряда, конечно представляет много особенностей и сознательная жизнь дикаря, даже самого первобытного, все-таки обладает такою глубиной, которая совершенно недоступна ни одному, даже самому умному животному. Но между человеком и животным разница заключается лишь в степени, а не в сущности; то, что находилось лишь в зародыш у второго, подверглось простому развитию у первого. С точки зрения физической, нравственной и интеллектуальной "Genus homo" не более, как такое же животное, только достигшее высшего развития. Под влиянием условий, которые до сих пор нам очень мало известны, мозг, а следовательно и ум человека, достигли развития, недоступного даже самому умному из животных, но, тем не менее, человек все-таки животное, высшее, позвоночное, млекопитающее, и не долженъ отрекаться от своего происхождения.

Летурно Шарль - Эволюция рабства

переводчик Э. К. Пименова

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 210 с.

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-12941-0

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