Книга о русской формальной школе в литературоведении, выходящая в 2010-е годы в серии культурологических исследований, выглядит архаично. Обращение к наследию формалистов в перспективе изучения идеологии, политики, экономики, организации труда советской эпохи не нуждалось бы в обосновании своей актуальности. Новый век отвечает на новые социально-политические вызовы, его интерес к истории обусловлен прикладными задачами. Отсюда преимущественные права политики, социологии и, конечно, экономики, предлагающей универсальную модель существования. Все прочее - литература, выражаясь словами Поля Верлена. В первую очередь сама литература, сквозь которую формалисты рассматривали культуру. Их литературоцентризм и породившая его цивилизация исчезает на глазах. Празднуется визуальный поворот в социальных науках. Гуманитарные готовы с ними слиться, если возьмут. Претензии гуманитарного знания на научность, поборниками которой были формалисты, оказались необоснованными. А литература вновь превратилась в материал смежных наук, круг которых значительно расширился с тех пор, как юные критики-футуристы, они же будущие американские слависты, сетовали на то, что истории литературы XIX в. «все шло на потребу: быт, психология, политика, философия», в результате чего создавался «конгломерат доморощенных дисциплин» [Якобсон, 1987, с. 275].

Но именно этот возврат на практически исходные позиции вновь актуализирует чтение формалистов, прежде всего, в перспективе теоретической рефлексии. Их всестороннее изучение в аспекте истории науки (в том числе понятий), идеологии, политики прошло множество этапов, но неизменно давало повод говорить о нехватке теории в рамках формалистского проекта. Дефицит этот успешно компенсировался позднейшими научными школами: от структурализма до «нового историзма». Все это симптомы убежденности в прогрессивном характере научного знания, уверенности в том, что старые теории сменяются новыми и лучшими. Может быть, в естественных науках так и есть. В гуманитарных науках, которые топчутся на месте, живут энергией ожидания и возвращения, создают карту перечтения и очиток, соревнуются в искусстве забывания и все более сознают ограниченность «сильной» рациональности, смена вех не однонаправленный процесс.

Формалисты начинали вместе с революцией и создали hard-core theory, область применения которой была предельно широка, так как бежала частностей. Конец метода и конец школы, который в наши дни уже никто всерьез не связывает напрямую с политическим климатом конца 1920-х годов, был предопределен множественными аппликациями слабеющей теории — поливалентной, разочарованной в идее строгости, т.е. превращением в soft theory, более дружелюбную по отношению к материалу, более частную и свободную для изменений (вплоть до исчезновения). Представляется, что этот пример важен для искусствознания, истории литературы и других неточных наук. Тем более что они вновь смирились со статусом «бедного родственника» при более успешном, эффективном и прагматичном

социально-экономическом знании.

Ян Левченко - Другая наука: Русские формалисты в поисках биографии

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. - 304 с.

ISBN 978-5-7598-0934-0

Ян Левченко - Другая наука: Русские формалисты в поисках биографии - Содержание

Введение. Петербургские формалисты в поисках исторического самоопределения

Часть первая. Происхождение петербургского формализма

I. Ирония понятий. Основные координаты литературной теории

II. Шум философии. Интеллектуальный фон Петербургского формализма

III. Интермедия. Статьи как послания. Формы коммуникации в научном быту

Часть вторая. Виктор Шкловский: поступок и повествование

IV . Конь поворачивает голову. Фигуры метатекста в прозе 1923 года

V. Ошибки путешествия. Как собирался конечный текст

VI. Путь из Европы. Диалог романов об авторе и революции

VII. Числа и чувства. Двоичные и троичные модели в текстах и биографии Шкловского

VIII. Интермедия. Автор как герой. Литературная репутация Виктора Шкловского

Часть третья. Борис Эйхенбаум. Поиск себя в истории литературы

IX. Конструирование биографии. От устройства текста к строительству быта

X. Сознание кризиса. Своя и чужая история

XI. Работа с травмой. Опыт построения автобиографического пространства

XII. Интермедия. Плутание в истории. О судьбе второго поколения формалистов

Часть четвертая. Кинематограф и его прием

XIII. Контуры ненаписанной теории. Кинематографический сюжет русских формалистов

XIV. Рождение кинотеории формалистов из духа революционного авангарда. Случай Виктора Шкловского

XV. О языке кино с точки зрения литературы. Случай Бориса Эйхенбаума

Заключение. От науки к литературе?

Литература