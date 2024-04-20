Левицкий Виктор Сергеевич - Социальная реальность модерна: эмпирическое, трансцендентальное, трансцендентное.

Расставаясь со Средневековьем под призывы «раздавить гадину», адресованные институции, консолидировавшей уходящую эпоху, европейское человечество было преисполнено оптимизма относительно дальнейшего развития. Казалось, найдено главное - достоверное и несомненное основание для веры, мысли, действия. И. Кант назвал его автономным разумом. Под его сенью можно не только всемерно развить лучшие человеческие качества, но и построить мир, в котором будут созданы все условия, позволяющие эти качества совершенствовать. Человечество, таким образом, уверенно становилось на путь перманентного прогресса, и казалось, что воплощается мысль еще одного немецкого классика и все теперь действительно к лучшему в этом лучшем из миров.

Под грохот рушащейся Бастилии абстрактные принципы и идеалы Просвещения превращались в саму ткань общественной жизни,застывая в материальных и идеальных формах социального бытия. Рождался мир модерна. В его основании лежал эталонный стандарт - европейский секулярный разум, понятый как универсальный. Точнее даже сказать, что предикат европейский здесь избыточный, так как он и есть разум по определению. Любые же другие формы разумности, с этой точки зрения, таковыми не являются, а выступают лишь преградой к истинной рациональности. Задача каждого человека - максимально избавиться от внешних авторитетов, разуму препятствующих, тем самым приблизиться к искомому образцу. Так миссионеры разума пришли на смену миссионерам христианским.

Этой же логике подчинены цивилизационные императивы проекта модерн, финальным этапом которого должен стать «вечный мир». Стратегии в этом отношении определены, они связаны с путем модернизации, предполагающим, словами Μ. Вебера, переход от ценностной рациональности к целерациональности, т.е. связаны с трансформацией традиционного общества в собственно модерное. Вариативность здесь, как и в случае с универсальным разумом, не такая большая: все общества должны проделать путь, который до них успешно преодолела европейская (западная) цивилизация. По большому счету модернизация имеет инвариантный характер, соответственно должна проходить в строгом соответствии с эталонным западным образцом. Все же атрибуты общества традиционного должны быть максимально элиминированы. Глобализация в таком случае понимается как расширение западного модерного культурного пространства до границ ойкумены.

Левицкий Виктор Сергеевич - Социальная реальность модерна: эмпирическое, трансцендентальное, трансцендентное.