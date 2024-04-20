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Левицкий - Социальная реальность модерна

Левицкий Виктор Сергеевич - Социальная реальность модерна: эмпирическое, трансцендентальное, трансцендентное.
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Sociology Political Science
Расставаясь со Средневековьем под призывы «раздавить гадину», адресованные институции, консолидировавшей уходящую эпоху, европейское человечество было преисполнено оптимизма относительно дальнейшего развития. Казалось, найдено главное - достоверное и несомненное основание для веры, мысли, действия. И. Кант назвал его автономным разумом. Под его сенью можно не только всемерно развить лучшие человеческие качества, но и построить мир, в котором будут созданы все условия, позволяющие эти качества совершенствовать. Человечество, таким образом, уверенно становилось на путь перманентного прогресса, и казалось, что воплощается мысль еще одного немецкого классика и все теперь действительно к лучшему в этом лучшем из миров.
Под грохот рушащейся Бастилии абстрактные принципы и идеалы Просвещения превращались в саму ткань общественной жизни,застывая в материальных и идеальных формах социального бытия. Рождался мир модерна. В его основании лежал эталонный стандарт - европейский секулярный разум, понятый как универсальный. Точнее даже сказать, что предикат европейский здесь избыточный, так как он и есть разум по определению. Любые же другие формы разумности, с этой точки зрения, таковыми не являются, а выступают лишь преградой к истинной рациональности. Задача каждого человека - максимально избавиться от внешних авторитетов, разуму препятствующих, тем самым приблизиться к искомому образцу. Так миссионеры разума пришли на смену миссионерам христианским.
Этой же логике подчинены цивилизационные императивы проекта модерн, финальным этапом которого должен стать «вечный мир». Стратегии в этом отношении определены, они связаны с путем модернизации, предполагающим, словами Μ. Вебера, переход от ценностной рациональности к целерациональности, т.е. связаны с трансформацией традиционного общества в собственно модерное. Вариативность здесь, как и в случае с универсальным разумом, не такая большая: все общества должны проделать путь, который до них успешно преодолела европейская (западная) цивилизация. По большому счету модернизация имеет инвариантный характер, соответственно должна проходить в строгом соответствии с эталонным западным образцом. Все же атрибуты общества традиционного должны быть максимально элиминированы. Глобализация в таком случае понимается как расширение западного модерного культурного пространства до границ ойкумены.

Левицкий Виктор Сергеевич - Социальная реальность модерна: эмпирическое, трансцендентальное, трансцендентное.

Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 328 с.
ISBN 978-588373-742-7

Левицкий Виктор Сергеевич - Социальная реальность модерна: эмпирическое, трансцендентальное, трансцендентное - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 МОДЕРН КАК СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
  • 1.1. Концепт «социальная реальность» в философии XX века
  • 1.2. Недостатки классических тематизаций Модерна
  • 1.3. Дискурс о секуляризации: социальная реальность как исчерпывающее измерение Модерна
Глава 2 ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНА КАК СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
  • 2.1. Трансформация сущего в детрансцендентализированную социальную реальность
  • 2.2. Формирование модерной парадигмы субъектности
  • 2.3. Новый разум: историко-прагматическое смыслообразование, обоснование и легитимация
Глава 3 УРОВНИ, РЕГИОНЫ И ГОРИЗОНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ МОДЕРНА
  • 3.1. Структурные особенности Модерна как социальной реальности
  • 3.2. Институциализация инструментария конструирования социальной реальности
  • 3.3. Трансформации социальной реальности эпохи постсекулярности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Views 222
Rating 4.8 / 5
Added 20.04.2024
Author brat Artem
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4.8/5 (3)

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