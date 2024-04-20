Левицкий Виктор Сергеевич - Социальная реальность модерна: эмпирическое, трансцендентальное, трансцендентное.

Левицкий - Социальная реальность модерна
Расставаясь со Средневековьем под призывы «раздавить гадину», адресованные институции, консолидировавшей уходящую эпоху, европейское человечество было преисполнено оптимизма относительно дальнейшего развития. Казалось, найдено главное - достоверное и несомненное основание для веры, мысли, действия. И. Кант назвал его автономным разумом. Под его сенью можно не только всемерно развить лучшие человеческие качества, но и построить мир, в котором будут созданы все условия, позволяющие эти качества совершенствовать. Человечество, таким образом, уверенно становилось на путь перманентного прогресса, и казалось, что воплощается мысль еще одного немецкого классика и все теперь действительно к лучшему в этом лучшем из миров.
Под грохот рушащейся Бастилии абстрактные принципы и идеалы Просвещения превращались в саму ткань общественной жизни,застывая в материальных и идеальных формах социального бытия. Рождался мир модерна. В его основании лежал эталонный стандарт - европейский секулярный разум, понятый как универсальный. Точнее даже сказать, что предикат европейский здесь избыточный, так как он и есть разум по определению. Любые же другие формы разумности, с этой точки зрения, таковыми не являются, а выступают лишь преградой к истинной рациональности. Задача каждого человека - максимально избавиться от внешних авторитетов, разуму препятствующих, тем самым приблизиться к искомому образцу. Так миссионеры разума пришли на смену миссионерам христианским.
Этой же логике подчинены цивилизационные императивы проекта модерн, финальным этапом которого должен стать «вечный мир». Стратегии в этом отношении определены, они связаны с путем модернизации, предполагающим, словами Μ. Вебера, переход от ценностной рациональности к целерациональности, т.е. связаны с трансформацией традиционного общества в собственно модерное. Вариативность здесь, как и в случае с универсальным разумом, не такая большая: все общества должны проделать путь, который до них успешно преодолела европейская (западная) цивилизация. По большому счету модернизация имеет инвариантный характер, соответственно должна проходить в строгом соответствии с эталонным западным образцом. Все же атрибуты общества традиционного должны быть максимально элиминированы. Глобализация в таком случае понимается как расширение западного модерного культурного пространства до границ ойкумены.
Левицкий Виктор Сергеевич - Социальная реальность модерна: эмпирическое, трансцендентальное, трансцендентное.
Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 328 с.
ISBN 978-588373-742-7
Левицкий Виктор Сергеевич - Социальная реальность модерна: эмпирическое, трансцендентальное, трансцендентное - Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 МОДЕРН КАК СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
- 1.1. Концепт «социальная реальность» в философии XX века
- 1.2. Недостатки классических тематизаций Модерна
- 1.3. Дискурс о секуляризации: социальная реальность как исчерпывающее измерение Модерна
Глава 2 ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНА КАК СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
- 2.1. Трансформация сущего в детрансцендентализированную социальную реальность
- 2.2. Формирование модерной парадигмы субъектности
- 2.3. Новый разум: историко-прагматическое смыслообразование, обоснование и легитимация
Глава 3 УРОВНИ, РЕГИОНЫ И ГОРИЗОНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ МОДЕРНА
- 3.1. Структурные особенности Модерна как социальной реальности
- 3.2. Институциализация инструментария конструирования социальной реальности
- 3.3. Трансформации социальной реальности эпохи постсекулярности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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