Лезина Вера - Библия глазами психолога

Моё знакомство с Библией состоялось достаточно поздно. Мне было сорок восемь лет, за плечами был пятнадцатилетний опыт работы психологом. Параллельно работе я продолжала изучать разные направления психотерапии, опыт коллег и читать профессиональную литературу. При этом всё время оставалось ощущение, что до конца в моём мировоззрении что-то не достраивается и не укладывается в целостную картину Мира, как будто чего-то не хватает и пазлы никак не складываются. Это ощущение постоянно заставляло меня продолжать поиски и расширять свои знания, обращаясь к другим наукам и к разным религиозным источникам. В какой-то момент я поняла, что мне надо обязательно прочитать Библию. Уж очень часто её везде цитировали, поэтому появилась потребность самой лично прочитать первоисточник. Читала я её долго, семь месяцев. Потом уже, оборачиваясь назад, я была удивлена такому символическому совпадению, как то, что открыла я первую страницу в день, когда начался Великий пост перед Пасхой, а прочитала последнюю главу в день своего рождения. Удивительным образом после прочтения Библии наконец-то все пазлы в голове сложились, и картина Мира стала целостной и понятной. Это очень повлияло и изменило мой подход к работе, да и в целом повлияло на всю мою жизнь.

Опираясь на свои знания в таких направлениях психологии, как символ-драма, психодрама, гештальттерапия, эмоционально-образная терапия, я читала Библию и интерпретировала её с помощью символов и образов. Я считаю, что знания в Библии заложены и описываются с помощью образов и символов для того, чтобы смысл был понятен всем людям, всем, кто взял в руки эту священную книгу, независимо от уровня образования человека.

В нашем современном обществе человек настолько загружен огромным потоком информации, разными научными знаниями, определёнными догмами и стереотипами, что Библию не воспринимают как глубокий источник истинного знания о Мироздании и месте человека в этом Мироздании. А ведь Библия не столько про религию, сколько про духовные знания для духовного развития человека. Также я рассматривала бы знания в Библии как свод инструкций для самого человека. Если их строго выполнять, можно достичь полной гармонии с собой и с пространством вокруг себя. Поэтому у меня и появилась идея попробовать «перевести» на современный язык и объяснить суть психологических знаний в Библии, которые там описываются в виде символов и образов.

В Ветхом Завете тридцать девять книг. Каждая глава будет посвящена каждой книге Ветхого Завета, то есть первая глава – это Первая книга Моисеева, Бытие. Вторая глава соответствует Второй книге Моисеевой – Исход. И так далее.

В книге описано множество исторических событий, которые интересны историкам. Религиоведам интересна Библия в рамках религии. Я же буду рассматривать Библию исключительно с позиции психолога, рассматривать Библию как инструкцию, данную человеку для достижения гармоничной жизни.

Вера Лезина - Библия глазами психолога - Часть 1

«Редакция Eksmo Digital (RED)», 2022 — (RED. Non-Fiction)

ISBN 978-5-04-153476-9

Вера Лезина - Библия глазами психолога - Часть 1 – Содержание

Предисловие

Первая глава

Вторая глава

Третья глава

Четвёртая глава

Пятая глава

Шестая глава

Седьмая глава

Восьмая глава

«Был один человек из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой; имя ему Елкана… У него были две жены: имя одной Анна, а имя другой Феннана; у Феннаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом; там были Илий и два сына его, Офни и Финеес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем сыновьям её и дочерям её части; Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево её. Соперница её сильно огорчала её, побуждая её к ропоту на то, что Господь заключил чрево её. Так бывало, каждый год, когда ходила она в дом Господень; та огорчала её, а эта плакала, и не ела. И сказал ей Елкана, муж её: Анна! Что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твоё? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?.. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: Господи Саваоф! Если Ты призришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснётся головы его… Чрез несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя: Самуил; ибо, говорила она, от Господа я испросила его… Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом… И привела отрока к Илию, и сказала: о, господин мой! Да живёт душа твоя, господин мой! я – та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу; о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение моё, чего я просила у Него; и я отдаю его Господу на все дни жизни его – служить Господу. И поклонилась там Господу» (гл. 1, 1-я Царств. Ветхий завет). «Был один человек из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой; имя ему Елкана… У него были две жены: имя одной Анна, а имя другой Феннана; у Феннаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом; там были Илий и два сына его, Офни и Финеес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем сыновьям её и дочерям её части; Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево её. Соперница её сильно огорчала её, побуждая её к ропоту на то, что Господь заключил чрево её. Так бывало, каждый год, когда ходила она в дом Господень; та огорчала её, а эта плакала, и не ела. И сказал ей Елкана, муж её: Анна! Что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твоё? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?.. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: Господи Саваоф! Если Ты призришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснётся головы его… Чрез несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя: Самуил; ибо, говорила она, от Господа я испросила его… Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом… И привела отрока к Илию, и сказала: о, господин мой! Да живёт душа твоя, господин мой! я – та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу; о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение моё, чего я просила у Него; и я отдаю его Господу на все дни жизни его – служить Господу. И поклонилась там Господу» (гл. 1, 1-я Царств. Ветхий завет).

Анна чувствовала себя неполноценной женщиной, она очень страдала от того, что не может родить ребёнка. Любовь мужа не могла компенсировать её переживания по поводу бесплодия.

У женщины в подсознании заложено, что она должна себя реализовать в материнстве. Это заложено самой природой. Если по каким-то причинам она не может родить, то формируется комплекс неполноценности, который очень сильно влияет на психику женщины. Каждая женщина, которая не может родить, в зависимости от своего психотипа и социального окружения по-разному справляется или не справляется со своим комплексом. Иногда это может даже приводить к трагическим ситуациям.

Также ещё раз показывают, как Бог (Пространство) откликается на просьбы человека. Любое желание может быть исполнено, если человек своё желание подкрепляет сильными эмоциями. Причем неважно, какие это эмоции, позитивные или негативные, важна сама сила этих эмоций, то есть посыл в Пространство должен подкрепляться энергией, и чем сильнее эта энергия, тем быстрее реализовывается данное пожелание. Человеческая энергия лучше всего проявляется с помощью эмоций. Вот почему нельзя в сердцах проклинать кого-то или злиться на себя и других, ведь эти эмоции энергетически самые сильные.

Вера Лезина - Библия глазами психолога - Часть 2

«Эксмо», 2022 — (RED. Non-Fiction)

ISBN 978-5-04-173834-1

Вера Лезина - Библия глазами психолога - Часть 2 – Содержание