Настоящая книга наглядно демонстрирует как многообразие смыслов понятия «либерализм» (и контекстов, в которых оно применяется), так и принципиальную невозможность свести все эти смыслы и контексты к некоему единому корню — идеям Джона Локка или Адама Смита, например, или же к развитию современных представлений о частной собственности и «отрицательных свободах (правах)».

Либерализм в сочинениях авторов XIX-XXI столетий, строго говоря, выступает тем, что называют «зонтичным понятием», т. е. понятием, указывающим не на родство явлений по сущности, но на их сходство по более или менее важным внешним признакам. В качестве примера можно привести образчик из далекой от политической науки палеонтологии, в которой существует понятие «крокодиломорфа». Крокодиломорф — как раз зонтичный термин, подразумевающий животных, имевших облик, внутреннее строение а, зачастую, образ жизни и питания, близкий современным крокодилам. Иногда они буквально-таки занимали его «экологическую нишу». Но при этом такие животные могли принадлежать как к разновидностям ископаемых крокодилов (предков современных), так и к совершенно иным отрядам вымерших животных.

Либерализм: pro et contra - Антология

Ответственный редактор Д. К. Богатырев. Авторы-составители В. А. Туторов, Р. В, Светлов

(Русский Путь )

Санкт-Петербург, Издательство Русской христианской гуманитарной академии 2016 г. — 981 с.

ISBN 978-5-88812-812-1

Либерализм: pro et contra - Антология - Содержание

От издателя

Введение

В. А. Гуторов. Российский либерализм как исторический и политический феномен: от утопии к реальности

I. Либерализм в историческом преломлении

Т. Н. Грановский. Лекции по истории позднего средневековья. Лекция 1 (10 Сентября)

А. И. Герцен. Старый мир и Россия. Письма к В. Линтону. (Письмо второе)

И. В. Киреевский. В ответ А. С. Хомякову

Каких перемен желал бы я в теперешнее время в России?

О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России.

Письмо к графу Е. Е. Комаровскому

К. Д. Кавелин. Краткий взгляд на русскую историю. Чтение в профессорском клубе в Бонне (1863-1864)

А. Д. Градовский

Мечтания самобытника

Письмо к Н. И. Костомарову

П. Н. Милюков

Семидесятилетие освобождения крестьян

Величие и падение Покровского (эпизод из истории науки в СССР)

ІІ. Типология либерализма

Б. Я. Чичеринн. Различные виды либерализма

M. Е. Салтыков-Щедрин. Либерал

A. Д. Градовский

Реформы и народность

Либерализм и западничество

B. Я. Мещерский. Либеральное тихое безумие

Я. А. Бердяев. Философия неравенства. (Письма к недругам по социальной философии) <Письмо седьмое: о либерализме>

III. Либеральный конституционализм

M. М. Сперанский

Еще нечто о свободе и рабстве

Введение к Уложению государственных законов

О силе правительства

Я. М. Карамзин. О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях

IV. Либералы и общество

П. А. Вяземский. Записные книжки (1813-1848). <Фрагменты>

А. С. Хомяков. <О сельской общине>

К. Д. Кавелин

Политические призраки

Бюрократия и общество

A. Д. Градовский. Об общественном мнени

B. П. Мещерский

Нечто о консерваторах в России

Порочный обычай

Нигилизм — порождение либерально-чиновничьего Петербурга

Безнравственность нашего общества

Н. А. Бердяев

Общество и власть

Роль третьего сословия в России

В. И. Ленин. Памяти графа Гейдена. (Чему учат народ наши беспартийные «демократы»?)

П. Н. Милюков

Россия и демократическая эмиграция (Доклад в первом публичном заседании Республиканско- демократического клуба в Праге, 5 июня 1923 г.)

Социализм и демократия

V. Споры о Пушкине

Ф. М. Достоевский. Дневник писателя (1877, июль-август)

А. Д. Градовский. Мечты и действительность (По поводу речи Φ. М. Достоевского)

К. Д. Кавелин. Письмо Φ. М. Достоевскому

С. Л. Франк. Пушкин как политический мыслитель

Вместо послесловия

Р. В, Светлов. Либерализм как простая структура?

Комментарии

Либерализм: pro et contra - Антология - В. А. Гуторов. Российский либерализм как исторический и политический феномен: от утопии к реальности

История формирования и эволюции либеральных идей и политики в России является чрезвычайно поучительной в том плане, что именно в рамках данного направления свойственные всем российским идеологиям утопические настроения и иллюзии отличались особым драматизмом: неоднократно приближаясь к тому порогу, когда идея становится реальностью, либерализм снова и снова терпел позорное поражение от своих более удачливых идеологических и политических конкурентов и обрекал себя на весьма жалкую роль эфемерной оппозиции. Конкретные исторические обстоятельства и формы, в которые облекался крах отечественной либеральной политики, свидетельствовали также о том, что сформировавшийся на протяжении XIX и XX столетий «либеральный интернационал» и его лидеры, игравшие ключевую роль в идеологическом и политическом дискурсах Западной Европы и США, никогда не были склонны преодолеть собственные русофобские предрассудки, глобальные претензии вкупе с региональным эгоизмом и оказать своим российским единомышленникам реальную и действенную поддержку.

В XX веке российский либерализм дважды скомпрометировал себя настолько, что в ближайшей перспективе надежды на возрождение либеральной идеи практически не остается. Современный отечественный книжный рынок буквально наводнен публикациями, авторы которых подробно и иногда вполне доказательно разъясняют читающей публике причины исторического поражения либерализма и не без основания рассчитывают на понимание с ее стороны.

И действительно, Февральская революция 1917 г. оказалась прологом гибели Российской империи. Независимо от того, принимают современные ученые версию «масонского заговора» или нет, большинство из них уверены в том, что именно думские либералы, совершив вместе с перешедшими на их сторону царскими генералами государственный переворот на заключительной стадии самой кровавой и ожесточенной из войн, известных в то время в мировой истории, фактически «выпустили джина из бутылки », не смогли овладеть ситуацией и отправили ко дну государственный корабль. Вступление США в войну на стороне Антанты гарантировало победу союзников над Германией и Австро-Венгрией и без российской помощи, Франция и Великобритания —тогдашние оплоты либеральной культуры и ценностей — были, конечно, заинтересованы не в развитии свободы в «новой демократической России», но исключительно в продолжении ее участия в военных действиях «до победного конца». Но именно этого Временное правительство как раз и не могло обеспечить.