Франк - Полное собрание сочинений
Очевидно, нет особой нужды обосновывать необходимость издания полных собраний сочинений великих философов. Достаточно сказать, что эта необходимость видится и с точки зрения академической доступности для исследования не только хрестоматийных, но действительно всех текстов мыслителя; и с точки зрения историкобиографической возможности отразить все нюансы его творческой и жизненной биографии; и, last but not least, с точки зрения актуальности многих мыслей, высказывавшихся, может быть, по давно забытому случайному поводу, но sub specie aeternitatis, а потому достойных сохранения и кодификации. Между тем решение этой задачи в отношении основных представителей Серебряного (лучше Золотого) века русской философии еще далеко от завершения. Причины такого положения дел исторические, идеологические, технические, финансовые вполне понятны, но понятно и то, что эти причины в последние три десятилетия в значительной степени утратили свою силу, а значит, задача должна решаться. Действительно, творческое наследие ряда философов К. Н. Леонтьева, П. А. Флоренского, В. В. Розанова, И. А. Ильина, Г. П. Федотова, Г. Г. Шпета, Вл. С. Соловьева уже представлено или представляется в завершенных или продолжающихся изданиях, приближающихся к понятию «полных собраний». Однако в других случаях научноиздательское сообщество ограничивается пока «возвращением», т. е. переизданием, лишь основных или избранных произведений, даже не обсуждая задачу «полного собрания».
К такому «случаю» относилось до сих пор и творческое наследие Семена Людвиговича Франка (1877-1950). Выдающееся значение этого мыслителя, стремившегося «дать духовно-нравственные ориентиры обществу, потерявшему их в катастрофах XX века», все чаще признается не только в России, но и за рубежом. Сегодня стала уже хрестоматийной оценка о. Василия Зеньковского: «По силе философского зрения Франка без колебания можно назвать самым выдающимся русским философом вообще, не только среди близких ему по идеям». Зеньковский отмечает при этом «исключительный дар ясного изложения»; систематическое развитие мысли, которая «покоряет столько же своей основательностью, сколько и удачными формулами»; литературное дарование, которое «делает его анализы и рассуждения прямо мастерскими»; и, конечно, глубину философского усмотрения. «Книги Франка могут быть признаны образцовыми, завершает свою характеристику историк философии, по ним надо учиться русским философам». Не только эта последняя, чисто педагогическая, задача, при всей ее важности, но прежде всего потребность максимально полного освоения богатого наследия русского философа подвигла наш коллектив начать работу по собранию, комментированию и изданию всех сочинений С. Л. Франка. «Каждая строчка, оставшаяся после С. Л., должна увидеть свет», писал о. Александр Шмеман Татьяне Франк в 1953 г., и этот императив мы принимаем к действию. Прежде всего, попробуем оценить масштабы этой работы, т. е. объем его творческого наследия, а также сформулировать основные принципы и задачи нашего издания.
Семен Франк - Полное собрание сочинений. Том 1:1896-1902
Под общ. ред.Х. Е. Аляева, К. М. Антонова, Т. Н. Резвых;
вступ. сл. о. П. Скорера; предисл. к изданию Г. Е. Аляева, К. М. Антонова, Т. Н. Резвых;
предисл. к тому Г. Е. Аляева, Т. Н. Резвых
М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. 720 с.
ISBN 978-5-7429-1153-1
Семен Франк - Полное собрание сочинений. Том 1:1896-1902 - Содержание
Вступительное слово. Протодьякон Петр Скорер
Предисловие к изданию. Г Е. Аляев, К. М. Антонов, IН. Резвых
Предисловие к первому тому. С. Л. Франк: жизнь и творчество, 1877-1902. Г Е. Аляев, Т. Н. Резвых
Статьи и рецензии. 1896-1899
- Внешняя торговля России
- Психологическое направление в теории ценности
- [Рецензия на:] М. Н. Соболев. Очерки из истории всемрной торговли в связи с развитием экономической жизни
- [Рецензия на:] Л. В. Ходский. Политическая экономия в связи с финансами
Теория ценности Маркса и ее значение. Критический этюд. 1900
- Предисловие
- Глава первая.Теория меновой ценности Маркса
- Глава вторая. Обоснование трудовой теории ценности у Маркса
- Глава третья. Попытки толкования теории ценности Маркса
- Глава четвертая. Понятия относительной и абсолютной ценности у классиков и Маркса
- Глава пятая.Теория субъективной ценности
- Глава шестая.Трудовая ценность как субъективная ценность общественного дохода
- Глава седьмая. Схема распределения дохода у Маркса
- Глава восьмая.Технический и социальный факторы меновой ценности
- Глава девятая.Теории ценности Тюрго, Отта, Дюринга, Штольцмана и Родбертуса
- Заключение. О некоторых задачах теории ценности и распределения
Статьи и рецензии. 1901—1902
- [Рецензия на:] А. Мануйлов. Понятие ценности по учению экономистов классической школы
- Фр. Ницше и этика «любви к дальнему»
- Новые данные к характеристике культурно-исторических, социологических и философских взглядов Лассаля
- [Рецензия на:] В. Железнов. Очерки политической экономии
- [Рецензия на:] Евгений Филиппович. Основания политической экономии
- [Рецензия на:] «Промышленность и здоровье». Вестник профессиональной гигиены и санитарного законодательства. Под ред. А. В. Погожева. Год первый. Кн. 1 и 2
- [Рецензия на:] В. Виндельбанд. История новой философии в ее связи с общею культурой и отдельными науками
- [Рецензия на:] Густав Шмоллер. Народное хозяйство, наука о народном хозяйстве и ее методы. - Хозяйство, нравы и право. - Разделение труда
- [Рецензия на:] П. Струве. На разные темы (1893-1901 гг.). Сб. статей. СПб., 1902
Приложения
Комментарии
Именной указатель
Указатель иностранных слов и выражений
Внешняя канва жизни С. Л. Франка в 1903-1907 гг. восстанавливается с некоторыми лакунами. В предыдущем томе мы оставили философа на пограничном пункте Вержболово, через который он 14 января (т. е. 27-го по новому стилю) 1903 г. выбыл за границу. Между тем, в своих воспоминаниях Франк пишет, что эту зиму провел в Петербурге и Царском Селе, и «лишь весной 1903 г.», или «ранней весной», выехал за границу. Согласно тем же воспоминаниям, в марте он приехал к П. Б. Струве в Штутгарт (предместье Гайсбург) и провел в его семье неделю или две; по словам Франка, «с этого моего приезда началась личная, интимная дружба между нами (соучастницей которой была и Н. А.) дружба, не прекращавшаяся в течение всей нашей жизни». Остается неясным, где Франк находился после пересечения границы в течение февраля и, возможно, первой половины марта.
Позволим себе предположить, что по чисто личным мотивам онмог в это время заехать в Берлин. Сложный роман с Фаиной – женой своего друга Василия Ельяшевича, начавшийся здесь три года назад, Франк остро переживал в разлуке, о чем свидетельствует его ялтин ский дневник; этот роман имел продолжение до конца 1907 г. Весной 1903-го Ельяшевичи переезжают в Санкт-Петербург, но перед этим Франк еще вполне мог застать их в Берлине.
Однако перейдем от предположений к фактам. Из Штутгарта вместе со Струве Франк поехал в Мюнхен, откуда в начале апреля отправился в путешествие по Швейцарии и Северной Италии. Уже 7 апреля Франк пишет Струве из Локарно, a 11 мая из Лугано, это италоязычная Швейцария, кантон Тичино. Затем очевидно, через Милан, какое-то местечко на крупнейшем в Северной Италии пресноводном озере Гарда (например, Сирмионе) и Верону добирается до Венеции, откуда пишет Струве уже 5 июня и где остается да начала июля.
Семен Франк - Полное собрание сочинений. Том 2:1903-1907
Под общ. ред.Х. Е. Аляева, К. М. Антонова, Т. Н. Резвых; вступ. сл. о. П. Скорера; предисл. к изданию Г. Е. Аляева, К. М. Антонова, Т. Н. Резвых;
предисл. к тому Г. Е. Аляева, Т. Н. Резвых
М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. 768 с.
ISBN 978-5-7429-1153-1
ISBN 978-5-7429-1206-4 (т. 2)
Семен Франк - Полное собрание сочинений. Том 2:1903-1907 – Содержание
Предисловие. С. Л. Франк: жизнь и творчество, 1903-1907. Г. Е. Аляев, К. М. Антонов, Т Н. Резвых
«Освобождение». Статьи, рецензии, предисловия 1903-1905
- Литература «всеподданнейших увещаний»
- Русское самодержавие и итальянское общественное мнение
- По-сербски или по-немецки?
- Знаменательный поворот
- Предисловие переводчика <к «Прелюдиям» В. Виндельбанда>
- Отцы и дети. К характеристике наших политических направлений
- Русские шпионы перед судом германского парламента
- Иностранная печать о войне
- «Царит бессмысленная ложь...»
- Патриотизм и «Московские Ведомости» (Письмо в редакцию)
- Из французской печати о войне
- Мысли редкого администратора
- Памяти А. П. Чехова
- Государство и личность (По поводу 40-летия судебных уставов Александра II)
- О критическом идеализме
- Проблема власти (Социально-психологический этюд)
- [Рецензия на:] Общественное движение при Александре II (1855-1881). Исторические очерки
- Раскол в русской социал-демократии
- [Рецензия на:] Dr. М. Kronenberg. Ethische Praludien
- [Рецензия на:] Schiller, als Philosoph und seine Beziehungen zu Kant, Festgabe der «Kantstudien»
- [Рецензия на:] H. HofFding. Moderne Philosophen
- [Рецензия на:] Fritz Medicus. J. G. Fichte. Dreizehn Vorlesungen
- [Рецензия на:] К. Joel. Nietzsche und die Romantik
- О Государственной Думе.
«Полярная звезда» и «Свобода и культура». Статьи и рецензии 1905-1906
- Политика и идеи (О программе «Полярной Звезды»)
- Одностороннее самопознание (По поводу статьи А. А. Кауфмана)
- П. Струве, С. Франк. Очерки философии культуры Проект декларации прав
- О свободной совести
- Интеллигенция и освободительное движение
- Новый исторический журнал
- Религия и культура (По поводу новой книги Д. С. Мережковского)
- Социализм и профессиональное движение
- Молодая демократия
- Пред историческими днями
- Дума и общество
Статьи, рецензии, выступления, предисловия 1906-1907
- К вопросу о сущности морали
- К характеристике русской интеллигенции
- [Рецензия на:] Л. Аксельрод (Ортодокс). Философские очерки
- [Рецензия на:] Людвиг Фейербах. Сущность христианства
- Философские предпосылки деспотизма
- [Рецензия на:] Дж. Г. Маккай. Макс Штирнер, его жизнь и учение
- [Рецензия на:] Иванов-Разумник. История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX века
- <О докладе С. А. Аскольдова. Выступление на заседании Религиознофилософского общества 3 октября 1907 г.>
- [Рецензия на:] Э. Мах. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. Пер. Г. Котляра
- Предисловие редактора второго русского издания <«Введения в философию» О. Кюльпе>
Приложения
- Письма в редакцию газеты «Речь» о закрытии «Свободы и культуры»
- Программы курсов, читавшихся С. Л. Франком на курсах И. М. Гревса и М. А. Дьяконова
- Комментарии
- Именной указатель
- Указатель иностранных выражений
- Указатель библейских цитат, сюжетов и образов
- Указатель архивов
Утверждая «абсолютность религиозного начала», Франк вместе с тем последовательно отстаивает взаимную автономию религии, искусства, науки, философии, политической жизни: «самая идея верховности религии предполагает ее отличие от иных начал». Ему претит как характерный для Д. С. Мережковского и Н. А. Бердяева уклон в мистицизм и иррационализм, так и их склонность непосредственно подчинять политическую сферу религиозным идеям, проповедь «теократии». Попытка Мережковского возвещать «новое религиозное сознание» «в старых догматических формах» также вызывает его резкое неприятие.
Знание и вера совместимы, если вера понимается свободно, адогматично и если наука отказывается от механицизма, симптомы чего Франк видит в «неовитализме» современной западной и русской философии: «То, чего мы ищем и в чем мы нуждаемся, есть цельное знание - знание, открывающее горизонты для новых упований, и вера, укрепленная и проверенная знанием». В политической сфере «законная и необходимая связь религии с жизнью возможна лишь в одной форме: как воспитание человеческой души; лишь иррационально, через воздействие на общий духовный склад человека».
Семён Людвигович Франк - Полное собрание сочинений. Том 3: 1908-1910
М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. - 848 с.
ISBN 978-5-7429-1153-1
ISBN 978-5-7429-1270-5 (т. 3)
Семён Людвигович Франк - Полное собрание сочинений. Том 3: 1908-1910 - Содержание
Г. Е. Аляев, К. М. Антонов, Г. Я. Резвых - Предисловие. С. Л. Франк: жизнь и творчество, 1908-1910
Статьи и рецензии 1908
- [Рецензия на:] Рихард Авенариус. Критика чистого опыта
- [Рецензия на:] Очерки по философии марксизма. Философский сборник
- [Рецензия на:] Генрих Риккерт. Философия истории. Перев. с нем. С. Гессена
- Нравственное учение Л. Н. Толстого (К 80-летнему юбилею Толстого 28 августа 1908 г.)
- Лев Толстой и русская интеллигенция
- Преодоление трагедии
- [Рецензия на:] Эллен Кей. Мать и дитя
- Знание и вера
- О задачах религиозно-философского общества (По поводу статьи Д. В. Философова)
- Будущность религии
- Личность и вещь (Философское обоснование витализма)
- [Рецензия на:] Н. Валентинов. Э. Мах и марксизм
- [Рецензия на:] Я. Берман. Диалектика в свете теории познания
- [Рецензия на:] Иванов-Разумник. О смысле жизни (Федор Сологуб, Леонид Андреев, Лев Шестов)
- [Рецензия на:] Людвиг Зеринг. Метерлинк, как философ и поэт
- Письма Вл. Соловьева
- Стадность против беспочвенности
- О Льве Шестове (По поводу его новой книги «Начала и Концы»)
- [Рецензия на:] Н. Валентинов. Философские построения марксизма. - А. Богданов. Приключения одной философской школы. - П. Юшкевич. Материализм и критический реализм
Статьи, рецензии, предисловия 1909
- О т. наз. «новом религиозном сознании»
- [Рецензия на:] Л. Робинсон. Историко-философские этюды. Вып. 1
- Социализм и кантианство
- «Панидеал»
- Этика нигилизма (К характеристике нравственного м1ровоззрения русской интеллигенции)
- К характеристике Гёте
- «Вехи» и их критики
- Письма А. И. Эртеля
- Мережковский о «Вехах»
- Две книги по философии современной общественности
- [Рецензия на:] Вл. Ильин. Материализм и эмпириокритицизм
- [Рецензия на:] Отто Пфлейдерер. О религии и религиях
- Культура и религия (По поводу статьи о «Вехах» С. В. Лурье)
- [Рецензия на:] М. М. Рубинштейн. Идея личности, как основа мiровоззрения. Критико-философский очерк
- Штирнер и Ницше в русской жизни
- Сущность социологии
- Религия и наука
- Предисловие редактора русского издания [«Логических исследований» Э. Гуссерля]
- Мiросозерцание Константина Леонтьева
- [Рецензия на:] Йозеф Петцольд. Введение в критику чистого опыта. Т. I
- Предисловие к русскому изданию [II тома Полного собрания сочинений Ф. Ницше]
Статьи, рецензии, предисловия 1910
- Предисловие [к сборнику «Философия и жизнь. Этюды и наброски по философии культуры»]
- Артистическое народничество
- Философия религии В. Джемса
- [Рецензия на:] Прив.-доц. М. А. Сиринов. Теоретическая политическая экономия, как наука
- Философские отклики. Новая книга Бердяева. - Философская распря в марксизме
- [Рецензия на:] А. М. Рыкачев. Деньги и денежная власть. Опыт теоретического истолкования и оправдания капитализма. Часть первая
- Капитализм и культура
- Прагматизм как философское учение
- [Рецензия на:] Теодор Липпс. Самосознание, ощущение и чувство
- Новые письма Вл. Соловьева
- Из этюдов о Гёте. Гносеология Гёте
- Философские отклики. О национализме в философии
- Виллиам Джемс
- Еще о национализме в философии. Ответ на ответ В. Ф. Эрна
- [Рецензия на:] А. Мессер. Введение в теорию познания
- Природа и культура
- Памяти Льва Толстого
Статьи из «Еврейской энциклопедии»
- Гомперц, Генрих
- Гуссерль, Эдмунд
- Зиммель, Георг
Приложение
- Спор о прагматизме
- Комментарии
Именной указатель
Указатель иностранных выражений
Указатель библейских цитат, сюжетов и образов
Указатель архивов
Семён Людвигович Франк - Полное собрание сочинений. Том 4:1911-1916
Под общ. ред. Г. Е. Аляева, К. М. Антонова, Т. Н. Резвых; предисл. к тому Г. Е. Аляева, К. М. Антонова, Т. Н. Резвых
С. Л. Франк. - Москва: Изд-во ПСТГУ, 2022. - 864 с.
ISBN 978-5-7429-1153-1
ISBN 978-5-7429-1454-9 (т. 4)
Семён Людвигович Франк - Полное собрание сочинений. Том 4:1911-1916 - Содержание
Предисловие. С. Л. Франк: жизнь и творчество, 1911-1916 Г. Е. Аляев, К. М. Антонов, Т Н. Резвых
Статьи, рецензии, предисловия 1911
- Письма Толстого
- [Рецензия на:] Проф. Алоиз Гефлер. Основные учения логики
- Из недавнего прошлого русской философии
- [Рецензия на:] Новые русские книги по истории древней философии (обзор)
- [Рецензия на:] Die Philosophie der Gegenwart. В. 1
- Борьба за «міровоззрение» в немецкой философии
- [Рецензия на:] Марсель Эбер. Прагматизм, исследование его различных форм
- [Рецензия на:] К. Форлендер. История философии. Т. 1
- [Рецензия на:] Carl Stumpf. Philosophische Reden und Vortrage
- [Рецензия на:] Я. А. Берман. Сущность прагматизма
- [Рецензия на:] Paul Deussen. Die Philosophie der Griechen
- Личность и міровоззрение Фр. Шлейермахера
- Предисловие переводчика <к «Речи о религии к образованным людям ее презирающим. Монологи» Ф. Шлейермахера>
- Возрождение славянофильства
- Вильгельм Дильтей
- [Рецензия на:] Н. Лосский. Введение в философию. Ч. I. Введение в теорию знания
- Предисловие к русскому изданию <111 тома Полного собрания сочинений Ф. Ницше>
Статьи, рецензии, предисловия 1912
- К теории конкретного познания
- А. Ф. Лазурский, С. Л. Франк. Программа исследования личности в ее отношениях к среде
- [Рецензия на:] Иммануил Кант. Основоположение к метафизике нравов. Перевод Л. Д. Б. под ред. В. М. Хвостова
- О философской интуиции
- [Рецензия на:] П. Д. Успенский. Tertium Organum. Ключ к загадкам міра
- Предисловие переводчика <к «Очерку истории греческой философии» Э. Целлера>
- [Рецензия на:] Новые идеи в философии. Сборник № 1
- [Рецензия на:] Г. Гомперц. Учение о міровоззрении. Т. I. Перев. В. Базарова и Б. Столпнера
- [Рецензия на:] Д-р Вильгельм Штекель. Что на дне души таится
- [Рецензия на:] Э. Кассирер. Познание и действительность. Понятие о субстанции и понятие о функции
- Учение Спинозы об атрибутах
- [Рецензия на:] Вильгельм Вундт. Проблемы психологии народов. Перевод Н. Самсонова
- [Рецензия на:] Die Philosophie der Gegenwart. В. II
- Мечта и жизнь (По поводу «Заложников жизни» Ф. Сологуба)
Статьи и рецензии 1913
- Новая книга «Логоса»
- Нравственный идеал и действительность
- [Рецензия на:] Новые идеи в философии. Сборники №№ 2, 3, 4
- Новая книга по философии искусства
- [Рецензия на:] Анри Бергсон. Восприятие изменчивости. Его же. I. Психо-физиологический паралогизм. II. Сновидение. Пер. с франц. В. А. Флеровой
- Зиммель и его книга о Гёте
- [Рецензия на:] В. Карпов. Основные черты органического понимания природы
- Новая книга о Вл. Соловьеве
- Прагматизм как гносеологическое учение
- Вильгельм Шуппе
- О смысле искусства
- Космическое чувство в поэзии Тютчева
Статьи, рецензии, предисловия 1914
- Предисловие <к: Гуревич А. В. Философские исследования и очерки>
- [Рецензия на:] Гёте. Тайны. Фрагмент. Предисловие Г. А. Рачинского. Перевод А. А. Сидорова
- [Рецензия на:] Новые идеи в философии. Сборники №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Книга Дильтея по истории философии
- О поисках смысла войны
- Смерть А. М. Рыкачева
Статьи и рецензии 1915
- [Рецензия на:] Яков Бёме. Аврора, или утренняя заря. Перевод А. Петровского
- Идейные влияния войны
- [Рецензия на:] А. Маковельский. Досократики. Ч. I. Доэлеатовский период
- Русская книга о Фихте
- [Рецензия на:] Д. С. Дарский. Чудесные вымыслы. О космическом сознании в лирике Тютчева
- О духовной сущности Германии
- [Рецензия на:] Эдуард Карпентер. Любовь и смерть. Перев. с англ
- Вильгельм Виндельбанд
- [Рецензия на:] М. Н. Ершов. Проблема богопознания в философии Мальбранша. Н. Мальбранш. Беседа христианского философа с философом китайским о бытии и природе божества. Пер. М. Н. Ершова
- Религиозная философия Когена
- [Рецензия на:] Джордано Бруно. Изгнание торжествующего зверя. Перевод и примечания Алексея Золотарева
Статьи и рецензии 1916
- Сила и право
- [Рецензия на:] Вопросы теории и психологии творчества. Непериодическое издание, под ред. Б. А. Лезина. Т. VII
- [Рецензия на:] А. Маковельский. Досократики. Ч. II. Элеатовский период
- [Рецензия на:] К. А. Кузнецов. Очерки по теории права
- Эрнст Мах и Освальд Кюльпе
- [Рецензия на:] И. Г. Фихте. Избранные сочинения. Перевод под ред. кн. Е. Трубецкого. Т. 1
- [Рецензия на:] Гегель. Наука логики. Перев. с немецкого Н. Г. Дебольского
- Кризис современной философии
- Мобилизация мысли в Германии
- [Рецензия на:] Владимир Эрн. Философия Джоберти
- [Рецензия на:] В. В. Лесевич. Собрание сочинений. Т. I и II. Статьи по философии
- [Рецензия на:] Б. А. Кистяковский. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права....
Приложение
- Изложение речи С. Л. Франка на открытом заседании Общественнолитературного кружка им. А. И. Герцена 3 марта 1913 г. (из статьи А. Тырковой)
- Комментарии
- Именной указатель
- Указатель иностранных выражений
- Указатель библейских цитат, сюжетов и образов
- Указатель архивов
Книга «Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания» занимает особое место в творческой биографии С. Л. Франка. С одной стороны, это - по сути, первый его систематический философский труд и первая часть задуманной им тогда философской трилогии. С другой, даже после выхода «Непостижимого», которое часто оценивается как вершина творчества философа, Франк писал своему сыну, поздравляя его с 36-летием: «Я как раз в этом возрасте принялся писать главный труд моей жизни - “Предмет знания” (который, я думаю, в будущем один только будет вспоминаться, когда все остальное забудется)». Таким образом, публикацию этой книги в 1915 г. можно рассматривать как важнейшую веху не только дореволюционного периода творчества, но и всей его жизни.
1. Замысел книги и его реализация
В предисловии к 4-му тому, давая обзор жизни и деятельности Франка в 1911-1916 гг., мы кратко упоминали о подготовке и выходе книги «Предмет знания». Теперь остановимся на этом сюжете подробнее. Первый вопрос, который возникает в этой связи, - когда, собственно, у философа возник конкретный замысел будущей книги.
В воспоминаниях о Струве Франк, между прочим, писал: «В 1911-12 г. я был всецело поглощен сдачей магистерского экзамена, в следующем году был занят предварительной подготовкой моего большого научного труда». Речь идет о 1912/13 учебном годе, когда Франк уже работал на кафедре философии Петербургского университета и в конце которого, в мае 1913 г., уехал в Германию для подготовки диссертации. Но на самом деле первоначальный замысел и начало работы над книгой относятся к более раннему времени.
Семён Людвигович Франк - Полное собрание сочинений - Том 5 - Предмет знания
Москва : Изд-во ПСТГУ, 2023. - 824 с.
ISBN 978-5-7429-1153-1
ISBN 978-5-7429-1521-8 (т. 5)
Семён Людвигович Франк - Полное собрание сочинений - Том 5 - Предмет знания - Содержание
Предисловие. С. Л. Франк: «Предмет знания» - Г. Е. Аляев, К. М. Антонов, Т. Н. Резвых
Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания. 1915
Предисловие
Предисловие автора <к французскому изданию>
Часть первая. Знание и бытие
- Глава I. Предмет и содержание знания - Глава II. Проблема трансцендентного предмета и основные направления в ее разрешении - Глава III. Состав непосредственно-очевидного: «данное» и «имеющееся» - Глава IV. Сознание и бытие. Понятие абсолютного бытия
Часть вторая. Интуиция всеединства и отвлеченное знание
- Глава V. О сущности логической связи - Глава VI. Всеединство и закон определенности - Глава VII. Первое определение и сущность интуиции - Глава VIII. Знание, как система всеединства - Глава IX. Интуиция и отвлеченное знание
Часть третья. Конкретное всеединство и живое знание
- Глава X. Время и число - Глава XI. Идеальное и реальное бытие - Глава XII. Конкретное бытие и живое знание
Приложение. К истории онтологического доказательства
Приложения
- 1. «Система логики» - 2-15. Из «предварительных заметок» к «Предмету знания» - 2. «Первый план» - 3. «Со времени Канта...» - 4. «Третий план» - 5. «Четвертый план» - 6. «Пятый план» - 7. «Седьмой план» - 8. «По поводу книги Трубецкого о Соловьеве» - 9. «План второй части» - 10. «Абсолютное - есть ли личность?» - 11. «“Предмет” у Ремке» - 12. «Девятый план» - 13. «Тайна причинности» - 14. «Основные положения психологии» - 15. «Основа философии Гегеля»
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