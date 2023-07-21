Очевидно, нет особой нужды обосновывать необходимость издания полных собраний сочинений великих философов. Достаточно сказать, что эта необходимость видится и с точки зрения академической доступности для исследования не только хрестоматийных, но действительно всех текстов мыслителя; и с точки зрения историкобиографической возможности отразить все нюансы его творческой и жизненной биографии; и, last but not least, с точки зрения актуальности многих мыслей, высказывавшихся, может быть, по давно забытому случайному поводу, но sub specie aeternitatis, а потому достойных сохранения и кодификации. Между тем решение этой задачи в отношении основных представителей Серебряного (лучше Золотого) века русской философии еще далеко от завершения. Причины такого положения дел исторические, идеологические, технические, финансовые вполне понятны, но понятно и то, что эти причины в последние три десятилетия в значительной степени утратили свою силу, а значит, задача должна решаться. Действительно, творческое наследие ряда философов К. Н. Леонтьева, П. А. Флоренского, В. В. Розанова, И. А. Ильина, Г. П. Федотова, Г. Г. Шпета, Вл. С. Соловьева уже представлено или представляется в завершенных или продолжающихся изданиях, приближающихся к понятию «полных собраний». Однако в других случаях научноиздательское сообщество ограничивается пока «возвращением», т. е. переизданием, лишь основных или избранных произведений, даже не обсуждая задачу «полного собрания».

К такому «случаю» относилось до сих пор и творческое наследие Семена Людвиговича Франка (1877-1950). Выдающееся значение этого мыслителя, стремившегося «дать духовно-нравственные ориентиры обществу, потерявшему их в катастрофах XX века», все чаще признается не только в России, но и за рубежом. Сегодня стала уже хрестоматийной оценка о. Василия Зеньковского: «По силе философского зрения Франка без колебания можно назвать самым выдающимся русским философом вообще, не только среди близких ему по идеям». Зеньковский отмечает при этом «исключительный дар ясного изложения»; систематическое развитие мысли, которая «покоряет столько же своей основательностью, сколько и удачными формулами»; литературное дарование, которое «делает его анализы и рассуждения прямо мастерскими»; и, конечно, глубину философского усмотрения. «Книги Франка могут быть признаны образцовыми, завершает свою характеристику историк философии, по ним надо учиться русским философам». Не только эта последняя, чисто педагогическая, задача, при всей ее важности, но прежде всего потребность максимально полного освоения богатого наследия русского философа подвигла наш коллектив начать работу по собранию, комментированию и изданию всех сочинений С. Л. Франка. «Каждая строчка, оставшаяся после С. Л., должна увидеть свет», писал о. Александр Шмеман Татьяне Франк в 1953 г., и этот императив мы принимаем к действию. Прежде всего, попробуем оценить масштабы этой работы, т. е. объем его творческого наследия, а также сформулировать основные принципы и задачи нашего издания.