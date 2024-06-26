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Либерман - Социальный вид - Почему мы нуждаемся друг в друге

Либерман, Мэттью - Социальный вид - Почему мы нуждаемся друг в друге
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science
Ирв и Глория больше полувека были воплощением американской мечты. Дети Великой депрессии, они доросли от самых низов до сливок общества Атлантик-Сити. Познакомились еще школьниками, встречаться начали в старших классах. Ирва приняли в Дюкский университет.
Когда началась Вторая мировая война, Ирв пошел служить в морскую авиацию. Глория последовала за любымым в военное училище. Они поженились сразу после войны, и в период послевоенного всеобщего демографического взрыва обзавелись двумя малышами, которые выросли и стали преуспевающими юристами. Ирв сам построил дом, где и жила семья. Позже он стал работать в сфере недвижимости, и Глория помогала ему в офисе. Они были предприимчивой и смелой парой, им хватило смекалки и решимости прикупить несколько перспективных парковок, которые позже удалось с выгодой перепродать развивающемуся игорному бизнесу. Ирв и Глория никогда не разлучались — вместе жили, вместе работали, вместе отдыхали.
В 67 лет у Ирва обнаружили неизлечимый рак простаты. Смерть мужа подкосила Глорию. У всех случаются тяжелые потери, все как-то с ними справляются, но Глория не сумела. Ее разум и память начали разрушаться — остаток дней она думала и говорила только о покойном супруге. После его ухода прошло совсем немного времени, а Глорию стало уже не узнать. Обаятельная, остроумная и боевая, после смерти Ирва она зациклилась на себе, ничего вокруг не замечала и часто безосновательно злилась.
Друзья не понимали, что с ней происходит, и один за другим потихоньку исчезали из ее жизни. Родственники с трудом мирились с перепадами настроения и противоречивыми поступками Глории. Решили, что причины этих перемен кроются в мозговых нарушениях. Специалисты, к которым обращались родственники, предполагали у Глории болезнь Альцгеймера — одну из форм старческой деменции. Но объективно предварительный диагноз не подтверждался ничем, кроме прогрессирующего ухудшения памяти. Возникла версия, что мозг необратимо повредили антидепрессанты, которые женщине прописывали доктора.

Либерман, Мэттью - Социальный вид - Почему мы нуждаемся друг в друге

Пер. с англ. Е. Петровой ; [науч. ред. А. Пингачева]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. — 432 с.
ISBN 978-5-00146-6147

Либерман, Мэттью - Социальный вид – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ЖЮЛИ РЕШЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОКИ
  • ГЛАВА 1. Кто мы есть?
    • Выборы президента
    • Социальные сети для социальных сетей
    • Умнее, счастливее, продуктивнее
  • ГЛАВА 2. Пристрастия мозга
    • Сеть пассивного режима работы мозга
    • «Вычислятус исключатус»
    • Базовое социальное познание
    • Случайна ли социальность?
    • Большой мозг
    • Больше Макгайверов?
    • Гипотеза социального мозга
    • Создание группы стоит затраченных усилий
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СВЯЗИ
  • ГЛАВА 3. Разбитые сердца и сломанные ноги
    • Начало жизни большого мозга
    • Маслоу наоборот
    • Боль
    • Насколько реальна социальная боль?
    • Проволока и полотенце
    • Передняя поясная кора и человеческая боль
    • Передняя поясная кора и привязанность
    • 8 Виртуальный мяч
    • Что же именно делает дППК?
    • Наша система сигнализации
    • Две таблетки тайленола
    • Слово не камень
  • ГЛАВА 4. У справедливости вкус шоколада
    • Оскар и Салли
    • Разнообразие вознаграждений
    • Совместная работа.
    • Аксиома эгоистичного интереса
    • Обсуждение альтруизма
    • Почему нам нравится проявлять бескорыстие?
    • Почему мы не понимаем, что альтруизм сам по себе награда?
    • Жизнь — это боль и удовольствие
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ
  • ГЛАВА 5. Фокусы разума
    • Будничная телепатия
    • Панч и Джуди
    • Система общего интеллекта
    • Система социального интеллекта
    • Ментализация по умолчанию
    • Социальное мышление для социальной жизни
    • Информационные диджеи
    • Повторенье не всегда мать ученья
    • Чудо ментализации
  • ГЛАВА 6. Свет мой, «зеркальце», скажи
    • Обезьянничанье
    • Имитация
    • Телепатические зеркала?
    • «Зеркало» треснуло
    • Каковы ваши намерения?
    • Как, что и зачем?
    • Возможности формирования социума
  • ГЛАВА 7. Подъемы и спады
    • Я чувствую твою боль
    • Наши лучшие черты
    • Септальная область
    • Социальный изгой
    • Причины аутизма
    • Причина или следствие?
    • Гипотеза разбитого зеркала
    • Гипотеза насыщенного окружения
    • Социальное познание
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ГАРМОНИЗАЦИЯ
  • ГЛАВА 8. Человек — троянский конь
    • «Я» в зеркале
    • Нейронные дуалисты
    • Третье «я»
    • «Троянский человек»
    • В глазах друг друга
    • Изменение мнения
    • Нейронные фокус-группы
  • ГЛАВА 9. Всевидящий самоконтроль
    • Все лучшее в жизни
    • Тормозная система мозга
    • Сохранение самообладания
    • Выражение чувств словами
    • Похищение инопланетянами
    • Кому выгоден самоконтроль?
    • Кто контролирует самоконтроль?
    • Паноптикон разума,
    • Для чего «я»?
    • Наш социальный мозг
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. УМНЕЕ, СЧАСТЛИВЕЕ, ПРОДУКТИВНЕЕ
  • ГЛАВА 10. Социальный мозг в жизни
    • Цена счастья
    • Объяснение парадокса
    • Упущенная социальность
    • Почему снижается социальность?
    • Снова в школу
    • «Перекусы» и «суррогаты»
  • ГЛАВА 11. Социальный мозг в бизнесе
    • Не забудьте свое ЛАССО
    • Хотите преуспеть?.
    • Улучшение начальника
    • Ускорение лидерства
    • Нейронные качели
  • ГЛАВА 12. Социальный мозг в образовании
    • Потребность в принадлежности
    • Буллинг
    • Налаживание связей
    • «Ты меня побил»
    • Урок ментализации
    • История и английский
    • Математика и естественные науки
    • Урок социального мозга
    • Упражнения для социального мозга
ЭПИЛОГ
БЛАГОДАРНОСТИ
ПРИМЕЧАНИЯ
Views 249
Rating 5.0 / 5
Added 26.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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