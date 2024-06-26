Либерман, Мэттью - Социальный вид - Почему мы нуждаемся друг в друге

Либерман - Социальный вид - Почему мы нуждаемся друг в друге
Ирв и Глория больше полувека были воплощением американской мечты. Дети Великой депрессии, они доросли от самых низов до сливок общества Атлантик-Сити. Познакомились еще школьниками, встречаться начали в старших классах. Ирва приняли в Дюкский университет.
Когда началась Вторая мировая война, Ирв пошел служить в морскую авиацию. Глория последовала за любымым в военное училище. Они поженились сразу после войны, и в период послевоенного всеобщего демографического взрыва обзавелись двумя малышами, которые выросли и стали преуспевающими юристами. Ирв сам построил дом, где и жила семья. Позже он стал работать в сфере недвижимости, и Глория помогала ему в офисе. Они были предприимчивой и смелой парой, им хватило смекалки и решимости прикупить несколько перспективных парковок, которые позже удалось с выгодой перепродать развивающемуся игорному бизнесу. Ирв и Глория никогда не разлучались — вместе жили, вместе работали, вместе отдыхали.
В 67 лет у Ирва обнаружили неизлечимый рак простаты. Смерть мужа подкосила Глорию. У всех случаются тяжелые потери, все как-то с ними справляются, но Глория не сумела. Ее разум и память начали разрушаться — остаток дней она думала и говорила только о покойном супруге. После его ухода прошло совсем немного времени, а Глорию стало уже не узнать. Обаятельная, остроумная и боевая, после смерти Ирва она зациклилась на себе, ничего вокруг не замечала и часто безосновательно злилась.
Друзья не понимали, что с ней происходит, и один за другим потихоньку исчезали из ее жизни. Родственники с трудом мирились с перепадами настроения и противоречивыми поступками Глории. Решили, что причины этих перемен кроются в мозговых нарушениях. Специалисты, к которым обращались родственники, предполагали у Глории болезнь Альцгеймера — одну из форм старческой деменции. Но объективно предварительный диагноз не подтверждался ничем, кроме прогрессирующего ухудшения памяти. Возникла версия, что мозг необратимо повредили антидепрессанты, которые женщине прописывали доктора.
Либерман, Мэттью - Социальный вид - Почему мы нуждаемся друг в друге
Пер. с англ. Е. Петровой ; [науч. ред. А. Пингачева]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. — 432 с.
ISBN 978-5-00146-6147
Либерман, Мэттью - Социальный вид – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ ЖЮЛИ РЕШЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОКИ
-
ГЛАВА 1. Кто мы есть?
- Выборы президента
- Социальные сети для социальных сетей
- Умнее, счастливее, продуктивнее
-
ГЛАВА 2. Пристрастия мозга
- Сеть пассивного режима работы мозга
- «Вычислятус исключатус»
- Базовое социальное познание
- Случайна ли социальность?
- Большой мозг
- Больше Макгайверов?
- Гипотеза социального мозга
- Создание группы стоит затраченных усилий
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СВЯЗИ
-
ГЛАВА 3. Разбитые сердца и сломанные ноги
- Начало жизни большого мозга
- Маслоу наоборот
- Боль
- Насколько реальна социальная боль?
- Проволока и полотенце
- Передняя поясная кора и человеческая боль
- Передняя поясная кора и привязанность
- 8 Виртуальный мяч
- Что же именно делает дППК?
- Наша система сигнализации
- Две таблетки тайленола
- Слово не камень
-
ГЛАВА 4. У справедливости вкус шоколада
- Оскар и Салли
- Разнообразие вознаграждений
- Совместная работа.
- Аксиома эгоистичного интереса
- Обсуждение альтруизма
- Почему нам нравится проявлять бескорыстие?
- Почему мы не понимаем, что альтруизм сам по себе награда?
- Жизнь — это боль и удовольствие
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ
-
ГЛАВА 5. Фокусы разума
- Будничная телепатия
- Панч и Джуди
- Система общего интеллекта
- Система социального интеллекта
- Ментализация по умолчанию
- Социальное мышление для социальной жизни
- Информационные диджеи
- Повторенье не всегда мать ученья
- Чудо ментализации
-
ГЛАВА 6. Свет мой, «зеркальце», скажи
- Обезьянничанье
- Имитация
- Телепатические зеркала?
- «Зеркало» треснуло
- Каковы ваши намерения?
- Как, что и зачем?
- Возможности формирования социума
-
ГЛАВА 7. Подъемы и спады
- Я чувствую твою боль
- Наши лучшие черты
- Септальная область
- Социальный изгой
- Причины аутизма
- Причина или следствие?
- Гипотеза разбитого зеркала
- Гипотеза насыщенного окружения
- Социальное познание
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ГАРМОНИЗАЦИЯ
-
ГЛАВА 8. Человек — троянский конь
- «Я» в зеркале
- Нейронные дуалисты
- Третье «я»
- «Троянский человек»
- В глазах друг друга
- Изменение мнения
- Нейронные фокус-группы
-
ГЛАВА 9. Всевидящий самоконтроль
- Все лучшее в жизни
- Тормозная система мозга
- Сохранение самообладания
- Выражение чувств словами
- Похищение инопланетянами
- Кому выгоден самоконтроль?
- Кто контролирует самоконтроль?
- Паноптикон разума,
- Для чего «я»?
- Наш социальный мозг
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. УМНЕЕ, СЧАСТЛИВЕЕ, ПРОДУКТИВНЕЕ
-
ГЛАВА 10. Социальный мозг в жизни
- Цена счастья
- Объяснение парадокса
- Упущенная социальность
- Почему снижается социальность?
- Снова в школу
- «Перекусы» и «суррогаты»
-
ГЛАВА 11. Социальный мозг в бизнесе
- Не забудьте свое ЛАССО
- Хотите преуспеть?.
- Улучшение начальника
- Ускорение лидерства
- Нейронные качели
-
ГЛАВА 12. Социальный мозг в образовании
- Потребность в принадлежности
- Буллинг
- Налаживание связей
- «Ты меня побил»
- Урок ментализации
- История и английский
- Математика и естественные науки
- Урок социального мозга
- Упражнения для социального мозга
ЭПИЛОГ
БЛАГОДАРНОСТИ
ПРИМЕЧАНИЯ
No comments yet. Be the first!