Либерман, Мэттью - Социальный вид - Почему мы нуждаемся друг в друге

Ирв и Глория больше полувека были воплощением американской мечты. Дети Великой депрессии, они доросли от самых низов до сливок общества Атлантик-Сити. Познакомились еще школьниками, встречаться начали в старших классах. Ирва приняли в Дюкский университет.

Когда началась Вторая мировая война, Ирв пошел служить в морскую авиацию. Глория последовала за любымым в военное училище. Они поженились сразу после войны, и в период послевоенного всеобщего демографического взрыва обзавелись двумя малышами, которые выросли и стали преуспевающими юристами. Ирв сам построил дом, где и жила семья. Позже он стал работать в сфере недвижимости, и Глория помогала ему в офисе. Они были предприимчивой и смелой парой, им хватило смекалки и решимости прикупить несколько перспективных парковок, которые позже удалось с выгодой перепродать развивающемуся игорному бизнесу. Ирв и Глория никогда не разлучались — вместе жили, вместе работали, вместе отдыхали.

В 67 лет у Ирва обнаружили неизлечимый рак простаты. Смерть мужа подкосила Глорию. У всех случаются тяжелые потери, все как-то с ними справляются, но Глория не сумела. Ее разум и память начали разрушаться — остаток дней она думала и говорила только о покойном супруге. После его ухода прошло совсем немного времени, а Глорию стало уже не узнать. Обаятельная, остроумная и боевая, после смерти Ирва она зациклилась на себе, ничего вокруг не замечала и часто безосновательно злилась.

Друзья не понимали, что с ней происходит, и один за другим потихоньку исчезали из ее жизни. Родственники с трудом мирились с перепадами настроения и противоречивыми поступками Глории. Решили, что причины этих перемен кроются в мозговых нарушениях. Специалисты, к которым обращались родственники, предполагали у Глории болезнь Альцгеймера — одну из форм старческой деменции. Но объективно предварительный диагноз не подтверждался ничем, кроме прогрессирующего ухудшения памяти. Возникла версия, что мозг необратимо повредили антидепрессанты, которые женщине прописывали доктора.

Либерман, Мэттью - Социальный вид - Почему мы нуждаемся друг в друге

Пер. с англ. Е. Петровой ; [науч. ред. А. Пингачева]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. — 432 с.

ISBN 978-5-00146-6147

Либерман, Мэттью - Социальный вид – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ЖЮЛИ РЕШЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОКИ

ГЛАВА 1. Кто мы есть? Выборы президента Социальные сети для социальных сетей Умнее, счастливее, продуктивнее

ГЛАВА 2. Пристрастия мозга Сеть пассивного режима работы мозга «Вычислятус исключатус» Базовое социальное познание Случайна ли социальность? Большой мозг Больше Макгайверов? Гипотеза социального мозга Создание группы стоит затраченных усилий



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СВЯЗИ

ГЛАВА 3. Разбитые сердца и сломанные ноги Начало жизни большого мозга Маслоу наоборот Боль Насколько реальна социальная боль? Проволока и полотенце Передняя поясная кора и человеческая боль Передняя поясная кора и привязанность 8 Виртуальный мяч Что же именно делает дППК? Наша система сигнализации Две таблетки тайленола Слово не камень

ГЛАВА 4. У справедливости вкус шоколада Оскар и Салли Разнообразие вознаграждений Совместная работа. Аксиома эгоистичного интереса Обсуждение альтруизма Почему нам нравится проявлять бескорыстие? Почему мы не понимаем, что альтруизм сам по себе награда? Жизнь — это боль и удовольствие



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ

ГЛАВА 5. Фокусы разума Будничная телепатия Панч и Джуди Система общего интеллекта Система социального интеллекта Ментализация по умолчанию Социальное мышление для социальной жизни Информационные диджеи Повторенье не всегда мать ученья Чудо ментализации

ГЛАВА 6. Свет мой, «зеркальце», скажи Обезьянничанье Имитация Телепатические зеркала? «Зеркало» треснуло Каковы ваши намерения? Как, что и зачем? Возможности формирования социума

ГЛАВА 7. Подъемы и спады Я чувствую твою боль Наши лучшие черты Септальная область Социальный изгой Причины аутизма Причина или следствие? Гипотеза разбитого зеркала Гипотеза насыщенного окружения Социальное познание



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ГАРМОНИЗАЦИЯ

ГЛАВА 8. Человек — троянский конь «Я» в зеркале Нейронные дуалисты Третье «я» «Троянский человек» В глазах друг друга Изменение мнения Нейронные фокус-группы

ГЛАВА 9. Всевидящий самоконтроль Все лучшее в жизни Тормозная система мозга Сохранение самообладания Выражение чувств словами Похищение инопланетянами Кому выгоден самоконтроль? Кто контролирует самоконтроль? Паноптикон разума, Для чего «я»? Наш социальный мозг



ЧАСТЬ ПЯТАЯ. УМНЕЕ, СЧАСТЛИВЕЕ, ПРОДУКТИВНЕЕ

ГЛАВА 10. Социальный мозг в жизни Цена счастья Объяснение парадокса Упущенная социальность Почему снижается социальность? Снова в школу «Перекусы» и «суррогаты»

ГЛАВА 11. Социальный мозг в бизнесе Не забудьте свое ЛАССО Хотите преуспеть?. Улучшение начальника Ускорение лидерства Нейронные качели

ГЛАВА 12. Социальный мозг в образовании Потребность в принадлежности Буллинг Налаживание связей «Ты меня побил» Урок ментализации История и английский Математика и естественные науки Урок социального мозга Упражнения для социального мозга



ЭПИЛОГ

БЛАГОДАРНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЯ