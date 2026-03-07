По-видимому, нигде на Руси в первой половине ХVI столетия не было такого количества святых подвижников, как на Русском Севере. Поселяясь в этих труднодоступных и порой безлюдных местах, отшельники ставят «келийцы малые», рубят часовни, строят церкви, основывают небольшие монастыри, нередко называемые впоследствии их именами. Продолжая во многом монашеские традиции преподобного Сергия Радонежского, его учеников, а также нестяжателей, подвижники и селились, как правило, в местах, подобных тем, что избраны были для духовного подвига Кириллом и Ферапонтом Белозерскими, а в дальнейшем — Нилом Сорским, его сторонниками и последователями.

Большинство этих подвижников в настоящее время почти забыты. Их имена, как правило, ничего не говорят нашим современникам. Почитаемые при жизни и после смерти не слишком многочисленными окрестными жителями, одни из них не были удостоены ни житий, ни служб; жития других в силу разного рода обстоятельств, среди которых, вероятно, не последнее место занимают события Смутного времени и других смутных времен нашего отечества, не сохранились. Многие жития представляют собой чрезвычайную редкость и известны едва ли по десяти сохранившимся до наших дней спискам. Причисленный к лику святых еще в середине XVII столетия преподобный чудотворец Иродион Илоезерский, которому традиционно приписывается основание пустыни в Междуозерской волости Надпорожского стана Белозерского уезда, был одним из тех многочисленных подвижников, которые в XVI столетии обитали на Русском Севере в «пределах града Белаозера».

Позднедревнерусское Житие преподобного Иродиона Илоезерского — одно из тех произведений агиографического жанра, которые до недавнего времени практически не попадали в поле зрения исследователей и обращение к которым является давно назревшей необходимостью. В лучшем случае Житие преподобного Иродиона Илоезерского упоминалось историками наряду с другими произведениями позднедревнерусской агиографии как малоинформативное. А поскольку в нем не упоминались значительные исторические лица или события, а также выдающиеся или красочные подробности жизни святого, оно не удостоилось сколько-нибудь серьезного внимания историков литературы.

Лифшиц Александр - Житие Иродиона Илоезерского: Агиография Белозерского уезда XVI–XVII веков

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»

М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 216 с. 300 экз.

ISBN 978-5-7598-1393-4

Лифшиц Александр - Житие Иродиона Илоезерского: Агиография Белозерского уезда XVI–XVII веков - Содержание

Введение

1. Иродион Илоезерский и Озацкая волость Белозерского уезда

2. Рукописные источники Жития преподобного Иродиона Илоезерского Списки краткой редакции Списки пространной редакции Перечень чудес преподобного Иродиона Илоезерского

3. История создания Жития преподобного Иродиона Илоезерского. Краткая редакция

4. История создания Жития преподобного Иродиона Илоезерского. Пространная редакция

5. Кириак Ястребенский — неизвестный книжник второй четверти XVIII столетия

6. История создания Жития преподобного Иродиона Илоезерского. Кириакова редакция

7. Житие, его персонажи и слушатели. К характеристике региональной агиографии

8. Житие преподобного Иродиона Илоезерского как локальный агиографический текст

Заключение

Приложения

I. Житие преподобного Иродиона Илоезерского. Краткая редакция

II. Обыск архимандрита Кирилло-Белозерского монастыря Митрофана о чудесах преподобного Иродиона Илоезерского чудотворца, с дополнениями

III. Житие преподобного Иродиона Илоезерского. Пространная редакция

IV. Тропарь и кондак преподобному Иродиону Илоезерскому чудотворцу

V. Житие и чудеса преподобного Иродиона Илоезерского чудотворца в редакции Кириака Ястребенского

VI. Послесловие Кириака Ястребенского к Житию преподобного Иродиона Илоезерского

VII. Молитвы, сочиненные иеродиаконом Кириаком Ястребенским

VIII. Предисловие Кириака Ястребенского к Житию Кирилла Новоезерского

IX. Документы, касающиеся Междуозерской Богородице-Рождественской пустыни

X. Список священников Междуозерского прихода

Список сокращений

Источники

I. Неопубликованные источники

II. Опубликованные источники

Литература

Лифшиц Александр - Житие Иродиона Илоезерского: Агиография Белозерского уезда XVI–XVII веков - Заключение

Проведенное многоаспектное исследование всего комплекса источников, связанных с преподобным Иродионом Илоезерским, а также привлечение данных исследований северно-русских агиографических текстов позволило рассмотреть Житие преподобного Иродиона Илоезерского в широком историко-культурном и историко-литературном контексте. Прежде всего, удалось проследить несколько этапов бытования названного агиографического сочинения и выявить его особенности, производные от места и времени создания этого житийного текста. Первый этап — очевидно, написанные сравнительно скоро после кончины преподобного Иродиона весьма краткие заметки, в которых оказываются отражены крайне скудные сведения. По ним восстанавливается, с одной стороны, канва биографии святого подвижника, с другой — то естественное невнимание ко всему, что оказывается вне поля зрения наблюдателя XVI столетия.

Мы не находим свидетельств о происхождении преподобного Иродиона, его детстве, взрослении, постриге, жизни в обители преподобного Корнилия Комельского — т.е. всех тех деталей повествования, которые столь хорошо знакомы всем по многочисленным житиям чтимых святых. Собственно, и повествованием краткую историю жизни преподобного на озере Ило назвать сложно. Характерной ее особенностью является как раз неумение повествовать, например, преобразовать прямую речь в косвенную, что засвидетельствовал список из собрания Археографической комиссии [БАН, Арх. ком. № 6], и ощутимая зависимость от выбранного образца. Вполне предсказуемыми оказываются и те образцы, на которые ориентировался первый жизнеописатель святого Иродиона. Это, конечно, проложные жития, краткие ровно настолько, чтобы читатель синаксаря сумел различить двух соименных святых, соотнести мученика или преподобного с местом и временем. Но, кроме того, это и образцовые жития святых, в данном случае — Житие Кирилла Белозерского, послужившее одним из источников топики Жития преподобного Иродиона Илоезерского.

К этому раннему этапу бытования текстов о святом Иродионе относится, скорее всего, и запись трех первых чудес преподобного. Это видно и по тому, что впоследствии редакторы и переписчики оказываются вынуждены заново отыскивать мотивировки тех событий, которые, очевидно, не требовали дополнительных комментариев у первых читателей (Чудо 1-е, об ослепшем Софонии), и потому, что следующие два чуда не отражены в материалах церковного следствия Кирилло-Белозерского архимандрита Митрофана, которое проводилось в середине XVII века. Этот этап отражен прежде всего в Краткой редакции Жития преподобного Иродиона Илоезерского, сохранившейся в двух разновременных списках.

Естественный ход жизни в окрестностях Междуозерского Богородице-Рождественского прихода был прерван, как и во всей России, наступлением Смутного времени, которое вызвало колоссальные изменения, в частности, в демографической ситуации в стране, что, несомненно, сказалось на меняющейся экономической и политической ситуации, и существенно повлияло на ситуацию культурную. Чудовищная убыль населения вместе с разнонаправленной миграцией нанесла непоправимый ущерб коллективной памяти. Испомещение большого количества служилых дворян в Белозерский уезд еще больше влияло на изменение уклада жизни. И Житие преподобного Иродиона Илоезерского свидетельствует об этом тем хотя бы, что за все время его бытования ни одного штриха не было прибавлено к первоначально сложившемуся рассказу о жизни святого.

Второй этап бытования изучаемого памятника позднедревнерусской агиографии связан с церковным следствием, которое по поручению патриарха Никона в 1653 году проводил архимандрит Митрофан. Здесь мы видим, как частная инициатива одного человека оказала влияние, что нередко случается, на многие последующие события локальной истории. Около 1652 года священник по имени Иоанн, очевидно, окрестный житель, а возможно, один из местных клириков, постригается в монахи под именем Исидора и предпринимает усилия по преобразованию прихода в монастырь, который, по его сведениям или, что кажется более верным, предположению, был основан преподобным Иродионом и существовал на озере Ило. Замечательно, что ни в сохранившихся документах, самый ранний из которых относится к 1625–1627 годам, ни в свидетельствах местных жителей монастырь не упоминается. То есть мы имеем дело с тем, как ситуацию осмыслял или хотел представить один из наиболее образованных обитателей Междуозерской волости, желавший придать более высокий статус, несомненно, уже почти легендарному первому насельнику Илозерского острова.

И хотя как показывают документы монастырская обитель не состоялась, несмотря на то даже, что была получена грамота на земельные и лесные угодья, активность иеромонаха Исидора в какой-то степени наложила отпечаток на все последующие представления о деятельности преподобного Иродиона и в еще большей степени на его почитание. Похоже, что именно его усилиям мы обязаны тем, что жители окрестных деревенек и даже отдельные белозерские горожане середины XVII столетия обратили свое внимание к могиле преподобного. В процессе церковного следствия, материалы, которого, к счастью, сохранились, начала формироваться новая коллективная память, за чем последовало церковное строительство и почитание преподобного. Этот этап завершается появлением списков «Обыска о чудесах» преподобного Иродиона.

Результатом повышенного интереса к фигуре святого Иродиона становится паломничество на его могилу. Легко представить себе, что жители Белозерского уезда нередко посещали скромную деревянную церковь на мысу, вдающемся в озеро Ило с западной стороны, поскольку достоверно известно, что во второй половине XVII столетия с просьбой об исцелении приходил сюда настоятель не такого уж близкого и не такого уж маленького Кирилло-Новоезерского монастыря, Филарет, а чуть позже — белозерский воевода Иван Мартюхин. Полагаем, что именно с именем последнего следует связывать очередной, третий этап бытования Жития преподобного Иродиона Илоезерского. Списки пространной редакции упоминают избавление воеводы от нестерпимой головной боли последним среди исцелений, происходивших от мощей святого. При этом живая подробность о боли, начавшейся тотчас после того, как воевода сорвал и съел ягоды рябины, выдает в записавшем событие его современника, вероятнее всего, прямо от воеводы и услышавшего рассказ. Полагаем с большой долей уверенности, что составителем пространной редакции Жития стал священник Междуозерского прихода Евтихий Васильев.

В дальнейшем интерес к преподобному не ослабевал. Во всяком случае, по свидетельству Вологодской духовной консистории, в 1739 году к могиле преподобного стекались богомольцы «разных чинов». Среди богомольцев оказался и неизвестный ранее церковный писатель Кириак Ястребенский, сосланный на Русский Север за некие провинности. Он дал первое описание местности, сочинил несколько молитв преподобному и, главное, в 1746 году переработал составленное священником Евтихием Васильевым Житие, которое в дальнейшем по крайней мере несколько раз переписал, внося мелкие исправления и дополнения. Таким образом, получил хождение еще один вариант текста Жития преподобного Иродиона — редакция Кириака Ястребенского.

Итак, Житие преподобного Иродиона имело хождение в двух версиях, одна из которых, восходящая к редакции Евтихия Васильева, бытовала и в среде старообрядцев, заинтересованных в своеобразной каталогизации дониконовских святых. Обе версии могли попадать и в одни руки. Во всяком случае, компиляцию, составленную из двух редакций, представляет текст, обнаруженный нами в сборнике-конволюте 1750-х годов, принадлежавшем князьям Голицыным. Это, однако, и самый поздний из обнаруженных нами списков, фиксирующий тем не менее важный момент: читателям Жития факт наличия Жития почитаемого святого явно был важнее расхождений между редакциями. Представляется самым правдоподобным, что церковная реформа, проведенная Екатериной II в 1764 году, и последовавшая за этим утрата подлинного интереса к духовной жизни (не к ее обрядовой стороне) сделали практически невидимыми те религиозные события, которые происходили в этой небогатой части большой империи. Дальнейшие преобразования Церкви, в результате которых прихожане утратили возможность напрямую влиять на выбор своего священника, не могли не отдалить пастыря от паствы.

Как результат — письмо священника Павла Смирнова, который в самом конце 1899 года не знал практически ничего о преподобном Иродионе и истории своего прихода, пока не обнаружил тетрадку с Житием, опубликованную им позже в Новгородских епархиальных ведомостях. В результате предпринятого сопоставления текстов «Обыска о чудесах» и пространной редакции Жития преподобного, удалось сделать выводы о характере дистанции между событийным рядом и его отражением в Житии, или, иными словами, о степени «художественного искажения» действительности, которое, очевидным образом, не воспринималось как искажение современниками описываемых событий. Текст Жития становился своеобразным переводом жизни обычных людей на язык иного Царства, где они с легкостью могли узнавать себя в идеальных образах, что и составляло одну из важнейших задач агиографа и что, как правило, совершенно не учитывается исследователями агиографических текстов.

Удалось выявить основные принципы преобразования текста деловой книжности (юридического документа) в агиографический текст, такие, прежде всего, как «устранение посредников» между героем сюжета и прославляемым святым, нарушение обыденных представлений о причине и следствии. Одновременно удалось выявить принципы отбора материалов для Жития преподобного Иродиона Илоезерского, которые соответствуют типическим реалиям жизни крестьянской Междуозерской волости. Итак, нам удалось показать, как памятник агиографии существует в истории культуры, какими многочисленными связями он соединен с повседневной жизнью скромного уголка России и со всей русской историей.

Также была разрешена поставленная задача, направленная на выявление специфики локального агиографического текста. Житие преподобного Иродиона Илоезерского, которое по ряду характеристик должно быть отнесено к «народным» житиям и может быть сближено с житиями «святых из гробниц», предстало как замечательный текст, соединяющий в себе ориентацию на лучшие образцы агиографического жанра, распространенные в Белозерье, с необходимой простотой, обусловленной потребностями адресатов данного агиографического текста. Также текст Жития преподобного Иродиона Илоезерского отразил тот специфический белозерский уклад жизни, производный от тесного взаимодействия крестьянского мира и духовных центров, с близким соседством черносошного и монастырского землевладения и исторической памятью о роли Белозерья как форпоста христианского мира на Севере Руси.

Опыт нашего исследования, располагающегося на стыке различных научных дисциплин, каждая из которых обладает своей методологией, наглядно показывает, какой ценной может быть информация, содержащаяся в литературном памятнике имплицитно, даже если этот памятник не относится к числу шедевров своего жанра и своей эпохи. Равным образом наше исследование показало, сколь необходимо привлечение широкого круга разновременных и разнохарактерных источников для извлечения уникальной и чрезвычайно ценной информации, что позволит в дальнейшем уточнить сделанные нами выводы.