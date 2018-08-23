Lightfoot's Horae Hebraicae et Talmudicae - перевод на русский язык 1 Коринфянам 14 глава Lightfoot's Horae Hebraicae et Talmudicae were originally written in Latin, and the several portions were published at intervals between 1668 and 1674. With the exception of those on the Acts and Romans, they appeared during his lifetimea. These last were printed after his death by Richard Kidder, afterwards bishop of Bath and Wells. They were reprinted on the Continent by Carpzov, (Lips. 1676,) and in the Editions of his collected works by Texelius, (fol. Rotterdam, 1686,) and by Leusden, (fol. Franequer. 1699.) They appeared for the first time in English in 1684, when Lightfootfs entire works came out in two volumes, folio (London); the first volume, " revised and corrected by George Bright, D. D.," the second " published by the care and industry of John Stiype, M. A." It is not known by whom the translation was made. Strype in his Preface mentions " the translators," but as at the same time he speaks of " our pains," he seems to have had some share in it. The translation on the whole is carefully done, and deserves the praise he bestows upon it. This most valuable portion of Lightfoot's writings was included in the new edition of his works (13 vols., 8vo. London, 1822-5), superintended by the Rev. John Rogers Pitman, M. A. That edition has now become scarce and expensive; and besides, contains much matter less interesting to modern readers. It seemed therefore desirable that the Horae Неbraicae should be rendered accessible to theological students by being published alone. The present edition has been printed from Mr. Pitman's;. but wherever a passage seemed obscure, not only the folio edition, but the original Latin also has been consulted. Thus the text has been carefully revised throughout, and alterations made in many places. Upon the Hebrew quotations much attention has been bestowed. Very many corrections were required here, and though from the similarity of some Hebrew letters, and other causes, the Editor can hardly hope that he has overlooked no errors, yet he can say that he has spared no pains to secure accuracy. For the more convenient distribution of the work, the Geographical matter, which the Author prefixed to each Gospel, has in this edition been brought together in one volume. Lightfoot's references have generally been found to be very carefully made. Where they were imperfect, what was wanting has been supplied, and the additions indicated by bracketsb. Notes have occasionally been added, where the text seemed to require explanation. And the Reader has often been referred, for further information, to that great storehouse of Rabbinical learning—the result of thirty years' assiduous labour — Buxtorf's Talmudical and Rabbinical Lexicon. May these works of Lightfoot, written under many disadvantages, the fruit of untiring industry, and deep veneration for Holy Scripture, encourage and aid those who by devout and patient study endeavour to understand the words of our Divine Master, and the inspired writings of His Evangelists and Apostles! R. G. Oxford, April i, 1859.

Lightfoot's Horae Hebraicae et Talmudicae - Лайтфут - Комментарий на Новый Завет в свете Талмуда и мидрашей - 4 тома на англ языке

Oxford, 1859

Лайтфут - Комментарий на Новый Завет в свете Талмуда и мидрашей - Комментарий на 1 Послание Кринфянам 14 глава - Перевод

HEBREW AND TALMUDICAL EXERCITATIONS UPON THE GOSPELS, THE ACTS some chapters of ST. PAUL'S EPISTLE TO THE ROMANS, AND THE FIRST EPISTLE TO THE CORINTHIANS. BY JOHN LIGHTFOOT, D.D., MASTER OF CATHARINE HALL, CAMBRIDGE Перевод аsaddun, для ESXATOS - 2018 Лайтфут - Комментарий на Новый Завет в свете Талмуда и мидрашей - Комментарий на 1 Послание Кринфянам 14 глава - Перевод - 1 Коринфянам 14 - Стих 2 Никто из нас не будет отрицать, что вся церковь Коринфа понимала один и тот же греческий язык своего города: как говорит апостол, речь здесь идет о служениях именно этой церкви, а не какой-либо другой. Но как нам представляется, не следует считать, что любой служитель этой церкви будет публично использовать в церкви арабский, египетский, армянский или любой другой неизвестный язык, что не могло принести пользы, ни церкви, ни самому служителю. Ибо хотя у этих служителей, говорящих на неизвестном языке, были свои недостатки, из-за того, что их не понимали большинство людей в церкви, мы не должны спешить обвинять их в простой глупости из-за того, что они говорили на неизвестном языке по причине хвастовства, или тщеславия. И мы не отрицаем, что было необходимо, чтобы эти чудесные дары Святого Духа проявились перед всей церковью, и это было почетно для тех, кто ими владел. Тем не менее, мы вряд ли будем считать, что они должны были проявляться тщетно и без пользы.

Апостол говорит: какое назидание можно получить от незнакомых языков, когда он мог произнести те же самые вещи на своем родном языке, и церковь могла получить плод назидания?

Апостол допускает использование незнакомого языка, если его переводят. Но сомневаюсь, что он предполагал, что нужно говорить на скифском, парфянском или арабском языке служителю, когда он мог произносить те же самые вещи на коринфском языке, без проблем для понимания церковью. Поэтому мы считаем, что неизвестный язык, которым они пользовались или скорее злоупотребляли им в церкви, был иврит (древнееврейский язык). Этот язык уже долгое время не был употребительным и повседневным языком. Но теперь благодаря дару Святого Духа он был восстановлен служителями церкви, и это обязательно должно было использоваться ради пользы церкви.

В том, что этот язык необходим был для служителей, нет сомнений. И, следовательно, апостол позволяет говорить на этом неизвестном (как мы предполагаем для коринфян) языке, если присутствовал переводчик, потому что он хотел, чтобы весть на языке имела пользу. Полезность появлялась при наличии переводчика, который владел и более глубоко понимал исходный язык, чтобы донести его содержание слушателям; все послание еврейского языка Писания содержало в себе особые глубокие понятия, которые присущи этому мистическому и священному языку.

Основа вероучения церкви содержалась в Еврейском Писании; и задачей служителей того времени, было доказать доктрину Евангелия, и правил поведения человека, и значимости миссии и страдания Христа из пророчеств Ветхого Завета. Но этот исходный текст был неизвестен обычным людям; Септуагинта (греческий Ветхий Завет) была так же малодоступна, и к тому же содержала многочисленные неточности, и добавления; Таргум (перевод на арамейский) на пророков был недоступным для коринфян; Таргум к Закону еще не был записан (устно закон переводили на арамейский и греческий в синагогах), поэтому невозможно было раскрыть замысел Бога в священном тексте без непосредственного дара Духа, без мастерства владения и перевода языка, и его смысла; основы веры могут быть заложены только из еврейских Писаний, и истинный смысл Писания должен передаваться без ошибок или человеческих учений.

Апостол говорит: «Пусть говорящий на языке молится, чтобы он мог его истолковать» ст. 13. И «толкование» перечислено среди необычайных даров Духа. Предположим, что он говорил на латинскиом, арабском, персидском языке: либо он понимал, что он говорил, либо он не понимал; если бы он этого не понимал, то как он тогда мог назидать сам себя? И все же апостол говорит, что когда он говорит на незнакомом языке, то он назидает себя. Если он понимал, что он говорит, то намного легче было сделать это на коринфском языке! Им тогда нужно было изучать языки, чтобы быть способными перевести эти языки на коринфский греческий, без этого необычайного дара толкования, непосредственно сообщенного Святым Духом. Но мы предполагаем, что они говорили на иврите, что они либо читали, либо цитировали священный текст на языке оригинала; и что они либо проповедовали, либо молились фразами пророков; не достаточно было обычного перевода, чтобы передать одни слова другими словами, но для церкви необходимо было понимать смысл и сущность языка пророков, чтобы им ясно и полно раскрыть эти тайны в умело подобранных и живых словах, соответственно премудрости Бога: подобно тому, как евангелисты и апостолы имеют дар достигать людей своей проповедью.

Давайте посмотрим, как иудеи рассматривали правильное толкование священного текста. Они соотносили его с достоинством быть помолвленым с женщиной. Рассмотрим следующий отрывок. Мудрецы учили: «Если кто-то сказал женщине: Обручайся со мной, потому что я грамотен в знании Торы, то как только он прочитает три стиха в синагоге, она станет с ним обручена. Рабби Иегуда говорит, что она не будет помолвлена, пока он не читает и не переводит стихи. Гемара спрашивает: означает ли слова рабби Иегуда, что он переводит в соответствии с его собственным пониманием? Но не сказано ли в Барайте (Тосефта, Мегилья 3:21), где рабби Иегуда говорит: тот, кто переводит стих буквально, тот лжец, поскольку он искажает смысл текста и, наоборот, тот, кто добавляет свой собственный перевод, тот проклинает и хулит Бога? О каком переводе говорит рабби Иегуда? Он имеет в виду принятый нами перевод. (Талмуд, Кидушин 49,а). Толкование текста описано так: «Тот, кто интерпретирует стих в соответствии с его собственной формой, то есть согласно буквальному значению: например, Исход. 23.2, тот пусть и истолковывает, таким образом, как будто он свидетельствует в суде, со страхом не быть обвиненным в лжесвидетельстве. Но пусть он так истолковывает это: не отступать от правил тех, кто слушает тебя на суде. Поэтому Онкелос поступает так же». «Если он добавит к нему какую-то вещь, если он скажет:«мне дана свобода, чтобы добавить немного к тексту, я добавлю, где посчитаю это нужным», он ставит Бога в ничто, и изменяет Его слова. Ибо, когда Онкелос добавлял, он добавлял не свой собственный смысл. Ибо Таргум был дан на горе Синай, и когда отцы забыли его, он пришел и восстановил его. И Раб. Хананеель объясняет эти слова: если он переводит стих по его буквальной форме; на примере Исх. 24.10 - тот, кто сделает это таким образом, что «они увидели Бога Израиля», тот лжец, ибо никто не видел Бога, чтобы ему можно было бы остаться в живых; или если добавит к нему, что «они увидели ангела Божьего» - то он тоже лжец, ибо он приписывает ангелу славу самого Бога. Но пусть он интерпретирует это так, «и они видели славу Бога Израиля». Так, как и делает Онкелос.

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