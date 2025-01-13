Слово миф происходит от слова mythos, образованного от греческого корня ри (ти), что означает «издавать звук ртом», и является основой самого нашего бытия. Вспомним: «В начале было Слово». Для христианина, то, что мы называем мифом, является словом Божьим — метафорическим, символическим или прямым отображением «неизвестного»: «И Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Если мы отринем общепринятое определение мифа как некой истории, не имеющей под собой никакой реальной основы, мы сделаем первый шаг к тому, чтобы дать нашему предмету обсуждений достойное определение, имеющее куда более глубокое значение. Следующим же нашим шагом станет выбор подхода. Главными факторами в этом выборе будут индивидуальный темперамент и склонности человека. Прошли те времена, когда мифологию не принято было рассматривать в отрыве от классической или учебной литературы. Мифологи ныне — это и антропологи, и филологи, и этиологи, и этнологи и, пожалуй, больше всего — психологи. А на пересечении всех этих дисциплин — ритуалисты, диффузионисты, структуралисты, юнгианцы, фрейдисты и культурологи, которые, в свою очередь, далеко не всегда исключают друг друга. Современному человеку, изучающему мифологию, в выборе подхода могут помочь знания хотя бы о некоторых главных теоретиках и их учениях.

Эдвард Бернетт Тэйлор (Primitive Culture), сэр Джеймс Джордж Фрэзер (The Golden Bough) и Адольф Бастиан с его теорией «элементарных идей», универсальных для всего человечества, были главными первооткрывателями в области современного прочтения и изучения мифа. Каждый из них считал, что сравнение мифов различных культур позволит выявить определенные законы человеческой жизни. Мало кто из мифологов нашего времени не согласится с этим суждением, но также мало кто может решить, что же с этим делать дальше. Есть культурологи — к примеру, Эмиль Дюркгейм, Франц Боас и Бронислав Малиновский, — которые считают общество формирующей силой мифологии каждой отдельной культуры. Особенно в наши дни популярен диффузионизм, родоначальником которого является Лео Фробениус, чей основной постулат заключается в том, что многие обширные области мира объединены единым культурным родством. Объясняется этот факт наличием культурной диффузии, в том числе и мифов из определенных «мифогенетических зон». Другие — возможно, их следует называть параллелистами или, в некоторых случаях, юнгианцами, что образовано от имени Карла Густава Юнга, — подчеркивают культурное сходство, которое не является ни результатом существования общества, ни культурной диффузии. Аргументируется это тем, что точно так же, как некоторые физические характеристики являются общими для людей, где бы они ни жили, так и некоторые их психологические черты оказываются схожи. Все люди едят, потому что они должны есть; и по той же причине у всех них существуют мифы о загробной жизни.

Есть и те, кто скажет, что, поскольку мифология относительна, то все эти подходы ошибочны. Клод Леви-Стросс, которого часто называют «структуралистом», находит смысл в самой структуре мифа — скорее, в комбинации различных элементов, нежели непосредственно в самих элементах. Сэр Джеймс Фрэзер видел в мифологии всего лишь попытку объяснить, как устроен природный мир. Его последователи — в частности, Джейн Харрисон (Themis) — стали известны как «Кембриджская школа» или «мифо-ритуальная школа». Для них миф был неразрывно связан с ритуалом и рассматривался именно в его контексте. Одним из ценных результатов работы этой «школы» стало развитие теории о ритуальном происхождении драмы. Джорджио де Сантильяна и Герта фон Дехенд в своей нашумевшей книге Hamlet's Mill рассматривают миф как древний язык астрологии.

Дэвид Адамс Лиминг – Мифология - Путешествие Героя

М.: «Касталия», 2025. — 320 с.

ISBN 978-5521-24448-5־

Дэвид Адамс Лиминг – Мифология - Путешествие Героя – Содержание

Предисловие

Вступление

Часть 1. ЧУДЕСНОЕ ЗАЧАТИЕ И РОЖДЕНИЕ; СОКРЫТИЕ ДИТЯ

Часть 2. ДЕТСТВО, ИНИЦИАЦИЯ, БОЖЕСТВЕННЫЕ ЗНАМЕНИЯ

Часть 3. ПОДГОТОВКА, МЕДИТАЦИЯ, УХОД И ОТКАЗ

Часть 4. ИСПЫТАНИЕ И ИСКАНИЕ

Часть 5. СМЕРТЬ И КОЗЕА ОТПУЩЕНИЯ

Часть 6. ПОГРУЖЕНИЕ В ПОДЗЕМНЫЙ МИР

Часть 7. ВОСКРЕШЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Часть 8. ВОЗНЕСЕНИЕ, АПОФЕОЗ И ИСКУПЛЕНИЕ

Библиография