Эта книга представляет собой мой личный опыт переосмысления, как еврея и последователя Иисуса, одного из наиболее важных и любимых повествований о жизни Иисуса - Евангелия от Иоанна.

Говорят, что одни люди делят мир на мужчин и женщин, другие - на богатых и бедных, на черных и белых и так далее, но также можно сказать, в шутку, конечно, что на самом деле мир делится на тех, кто любит Евангелие от Марка и тех, кто любит Евангелие от Иоанна.

Я всегда считал, содержание именно четвертого Евангелия наиболее сложным и увлекательным. Несмотря на это, я хотел бы признаться, что это Евангелие в прямом смысле не давало мне покоя на протяжении 20 лет, пока наконец-то я ни нашел способ справиться с этой непростой задачей. Как известно, слово «Евангелие» означает «Благая Весть», но я не видел в этом Евангелии ничего, кроме плохой вести для нас, евреев.

Элияху Лизоркин-Айзенберг - Иудейское Евангелие от Иоанна: Открывая для себя Иисуса, Царя всего Израиля

В соавторстве с Ростиславом Кухаровским

«Де’Либри», 2015. - 231 с.

ISBN 978-5-4491-0685-8

Элияху Лизоркин-Айзенберг - Иудейское Евангелие от Иоанна: Открывая для себя Иисуса, Царя всего Израиля - Содержание

Благодарность

Отзывы

Предисловие

Пролог

Авторская оговорка

Повествование о служении Иисуса

Глава 1 - Глава 12

Повествование о служении Иисуса

Глава 13 - Глава 21

Призыв

Дополнительная литература

Элияху Лизоркин-Айзенберг - Иудейское Евангелие от Иоанна: Открывая для себя Иисуса, Царя всего Израиля - Пролог

Когда я начал писать эту книгу, которую впоследствии, после долгих размышлений, после обдумывания различных заголовков, я решил назвать «Иудейское Евангелие от Иоанна», мне хотелось получить ответ на вопрос, который мучил меня много лет: «Как может это Евангелие в прочтении быть таким про-иудейским (например, в Ин. 4:22) и антииудейским (например, в Ин. 8:44) одновременно?» В этом очень важном разделе книги я хотел бы представить вашему вниманию выводы, к которым я пришел. Познакомившись с этим разделом до прочтения книги, вы сможете сами убедиться, соответствуют ли мои выводы тексту Евангелия от Иоанна в прочтении стих за стихом.

Евангелие от Иоанна изначально было написано для определенной аудитории, которая включала в себя различные группы, существовавшие в то время внутри Израиля. Одной из основных групп были самаритяне. Для них, в отличии от нас с вами, слово Ιουδαίοι (по гречески произносится «иудайой», обычно переводится как «иудеи») вовсе не означало «народ Израиля», или «иудеи», как мы зовем их в наши дни. Для этих людей, которым, как мне думается, в основном, и было адресовано Евангелие от Иоанна, Ιουδαίοι значило нечто совсем другое.

Для самаритян, кем бы ни были Ιουδαίοι, они вне всяких сомнений были иудеями - членами бывшего Южного царства Израиля, которые, по мнению самаритян, ввели большое количество новых правил, противоречащих Торе. Судя по этому Евангелию, его первоначальная аудитория понимала, что, будучи иудеями, Ιουδαίοι были 1) иудейскими властями и 2) представителями этой властной структуры, живущими за пределами Иудеи. Эти представители проживали как на территориях бывшего Северного Царства Израиля (Галилеи), так и на землях, принадлежавших израильской диаспоре за пределами Израиля, в Римской империи и вне ее границ. Таким образом, Евангелие от Иоанна, как и все остальные Евангелия, изображало антагонистов Иисуса, как представителей подгрупп внутри Израиля, а не израильский народ в целом. Иными словами, Ιουδαίοι («иудеи» в большинстве переводов) в этом Евангелии - это не «иудеи» в современном понятии этого слова.

Если переводить слово Ιουδαίοι исключительно как «иудеи», читатель придет к выводам, противоположным намерениям автора. Несмотря на то, что перевод этого слова как «иудеи» будет более точным вариантом, его нельзя будет назвать полностью адекватным. Для этого есть три причины, которые сразу приходят на ум:

а) Современные люди ассоциируют слово иудеи с иудейской религией (т. е. иудеи - это люди, исповедующие религию под названием иудаизм), поэтому это слово не может использоваться во всех случаях для перевода термина Ιουδαίοι, поскольку в первом веке не существовало отдельной категории, обозначающей религию (когда использовалось слово иудаизм, оно обозначало гораздо более всеобъемлющее понятие, чем то, что это значит для нас сегодня). В некотором смысле, известная нам сегодня категория под названием иудаизм появилась на свет тогда, когда последователи Христа, не из числа народа Израиля, в попытке самоутвердиться и самоопределиться, создали категорию под названием христианство. С тех пор христианские богословы и большинство иудейских богословов после них проецируют наше современное понятие иудаизма на Новый Завет.

б) С другой стороны, современные люди зачастую ассоциируют слово иудей исключительно с географическим положением (иудей — человек, живущий или ранее проживавший в Иудее) и, следовательно, это слово также не может использоваться во всех случаях для перевода, поскольку в наши дни оно не подразумевает всего того, что оно значило в более позднем периоде античности.

в) Слово иудей без пояснения и уточнения не отражает сложных взаимоотношений, существовавших между теми, кто жил за пределами Иудеи и иерусалимскими властями.