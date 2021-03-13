Священникъ Стефанъ Лобачевскій - Святый Антоній Великій

Появившееся въ Египтѣ христіанское монашество было явленіемъ настолько замѣтнымъ и важнымъ въ исторіи Церкви Христовой, что сразу обратило на себя всеобщее вниманіе современныхъ его появленію христіанскихъ церковныхъ писателей и возбудило въ нихъ живѣйшее желаніе ближе познакомиться съ нимъ. Они входили въ непосредственныя сношенія съ египетскими подвижниками, иногда посѣщали ихъ уединенныя келліи, и вообще знакомились съ ихъ жизнью, которую впослѣдствіи описывали въ своихъ сочиненіяхъ. Сами подвижники также описывали внѣшніе и внутренніе опыты своей жизни. Такимъ образомъ составилась значительная литература, изображающая всесторонне жизнь первыхъ подвижниковъ, дающая возможность понять и обрисовать личность Антонія Великаго такъ, какъ представлялась она его современникамъ. - Этою литературою пользовались и мы при составленіи настоящаго труда. Входящія въ составъ этой письменности сочиненія служатъ для насъ первоисточниками, о которыхъ. считаемъ необходимымъ сказать слѣдующее.

Самымъ важнымъ источникомъ для біографіи Антонія Великаго служитъ написанная Аѳанасіемъ, ен. Александрійскимъ, „Жизнь Антонія". Это произведеніе Аѳанасія носитъ слѣдующее заглавіе: „Βίος καί πολιτεία του οσίου πατρος ήμών ’Αντωνίου συγγραφείς καί άποσταλείς προς τούς έν τη ξένη μονάχους". Будучи однимъ изъ близкихъ учениковѣ Антонія и его почитателемъ, Аѳанасій, даже послѣ смерти Антонія, составилъ описаніе жизни и дѣятельности сего великаго подвижника, посланное италійскимъ монахамъ (προς τούς έν τη ξένη μονάχους), просившимъ его объ этомъ. Цѣль названнаго сочиненія была дидактическая. Такъ какъ жизнь Антонія, по словамъ Аѳанасія, представляетъ для иноковъ достаточный образецъ подвижничества, то описаніе ея должно было возбудить въ италійскихъ монахахъ ревность къ подвижнической жизни. Не смотря на заявленіе Аѳанасія, что онъ сообщилъ объ Антоніи только немногое, его. „Vita Antonii" настолько полна и подробна, что даетъ намъ вполнѣ цѣльный образъ великаго отца монашества, изображая его жизнь съ молодыхъ лѣтъ и до самой смерти.

Но этотъ главный источникъ свѣдѣній о жизни Антонія Великаго подвергался и въ настоящее время подвергается сомнѣнію со стороны нѣкоторыхъ западныхъ критиковъ. Они никакъ не соглашались признать Аѳанасія авторомъ „Vitae Antonii", считая это произведеніе недостойнымъ пера великаго отца вселенской церкви, а автора его безпощадно поносили, называя его человѣкомъ пошлымъ (insulsum), изобрѣтателемъ необыкновенной лжи и безнравственности (insignis mendacii, insignis scorti). Но на подобныя нападки въ свое время издатели „Vitae Antonii" замѣтили, что гораздо легче сражаться ругательствами, чѣмъ доказательствами. Вейнгартенъ не признаетъ „Vita Antonii" произведеніемъ Аѳанасія и даже историческимъ сочиненіемъ, а полагаетъ, что это—произведеніе неизвѣстнаго автора, жившаго во время процвѣтанія монашества, называетъ его изображеніемъ вымышленнаго идеала монашества, представленнаго дальнѣйшимъ поколѣніямъ въ образѣ Антонія.

Священникъ Стефанъ Лобачевскій - Святый Антоній Великій (его жизнь, писанія и нравственно-подвижническое ученіе)

Одесса, 1906. - 311 с.

Священникъ Стефанъ Лобачевскій - Святый Антоній Великій (его жизнь, писанія и нравственно-подвижническое ученіе) - Содержание

ВВЕДЕНІЕ.

Источники и пособія

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Начало монашества и св. Антоній Великій.

Аскетизмъ внѣ христіанства

Ученіе о дѣвствѣ Іисуса Христа и Апостоловъ

Аскетическій характеръ жизни первыхъ христіанъ

Свидѣтельства мужей апостольскихъ, христіанскихъ апологетовъ и другихъ церковныхъ писателей

Удаленіе нѣкоторыхъ египетскихъ христіанъ въ пустыню, какъ выраженіе христіанскаго аскетизма

Свидѣтельства отцовъ и учителей церкви о существованіи аскетической жизни въ первые три вѣка христіанства

Примѣры киновитской жизни аскетовъ въ первые три вѣка

Мѣсто и значеніе Антонія Великаго въ исторіи христіанскаго монашества .

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Жизнь св. Антонія.

Глава I.

Время и мѣсто рожденія Антонія Великаго

Дѣтство и отрочество Антонія

Начало подвиговъ Антонія и первыя искушенія

Пятнадцать лѣтъ подвижнической жизни Антонія въ уединенной гробницѣ

Удаленіе Антонія въ Ѳиваидскую пустыню и новые 20-лѣтніе его подвиги

Глава II.

Первый выходъ Антонія Великаго изъ уединенія

Демонологія преп. Антонія

Посѣщенія Антоніемъ Александріи

Удаленіе преп. Антонія во внутреннюю пустыню для новыхъ подвиговъ

Слава о подвигахъ Антонія и посѣщеніе его горы монахами и мірянами

Мѣсто подвиговъ преп. Антонія

Общеніе преп. Антонія съ окружавшими его подвижниками

Глава III.

Догматическое ученіе преп. Антонія

Отношеніе преп. Антонія къ клирикамъ и мірянамъ

Посѣщенія преп. Антонія философами

Монастыри, основанные Антоніемъ Великимъ

Жизнь монаховъ по правиламъ Антонія Великаго

Глава IV.

Послѣдніе годы жизни преп. Антонія и смерть его

Антонія и смерть его Свидѣтельства западныхъ писателей о судьбѣ останковъ св. Антонія

Общій взглядъ на характеръ подвижничества преп. Антонія

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Писанія св. Антонія Великаго.

Разнообразіе писаній, дошедшихъ до насъ съ именемъ Антонія Великаго

Произведенія, приписываемыя Антонію Великому: .

. Слово Антонія къ монахамъ

Двадцать писемъ преп. Антонія .

Письмо преп. Антонія къ св. Ѳеодору

Двадцать рѣчей Антонія

Правила

Духовныя наставленія

Увѣщанія

Рѣчь о погибели міра и о воскресеніи мертвыхъ

Наставленія для нравственности человѣковъ и доброй жизни въ 170 главахъ

Достопамятныя сказанія о подвижничествѣ святыхъ и блаженныхъ отцевъ

Мнѣнія и отвѣты

Раздѣленіе приписываемыхъ Антонію Великому произведеній на группы

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Нравственно-подвижническое ученіе св. Антонія Великаго.