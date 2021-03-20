Сергей Лобанов - О природе философии - Монография

Лобанов - О природе философии
Слово в современном мире можно сравнить с вирусом (от лат. virus — яд) — универсальным, проникающим повсюду явлением, существующим на границе живого и мертвого, полуреальным носителем различных, прежде всего разрушительных для живого, воздействий. «Полуреальность» слова означает, что оно все более становится частью символического обмена в обществе, когда посредством всеобщих символов-подобий (пластических движений и материалов) естественные явления, вещи и события заменяются на искусственные, например, «живой голос» на его тот или иной вид записи. Естественное в этом процессе не исчезает, но становится производным, зависимым от искусственного. Другими словами, возникает особая, виртуальная (от лат. virtus — качество внешнего проявления, доблесть, внутренняя сила), созданная человеком реальность. Слово-знак оказывается элементом неимоверно разрастающейся системы виртуального, прежде всего в средствах массовой коммуникации, настолько, что слово все более «забирает» энергию у природных стихий, приобретает их силу и, далее, превосходит их — становится иным, чем-то «сверхъестественным». Тогда слово из средства отождествления, установления смыслов и значений превращается в постоянно ускользающую от анализа цель. Например, в современном мире панический ужас может быть вызван сообщением о некотором явлении, но не самим явлением, которое, лишенное своей естественности, напротив, может вызывать притягательный интерес и любопытство. С этой точки зрения, современная культура характеризуется универсальными возможностями, по сравнению с прошлыми эпохами, и усилиями сделать все видимым, слышимым — выраженным.
Это обстоятельство хорошо передается формулой: «Существует то, о чем можно что-то сказать, или что можно как-то выразить». Эта формула усиливается её обращением, а именно следующим положением: «То, о чем сказывается, только это и есть, существует». Подобные усилия-усиления-утверждения ведут к тому, что Слово («Логос») стало языком-словами, а язык — набором сигналов, любых материальных явлений, меток, т. е. следовследствий некоторых событий или действий. Поэтому, например, произнесение, написание, прочитывание слова «философия» вызывает различные ряды воздействий-впечатлений (звуковых, зрительных, моторных и т. д.), которые ведут в качестве следов-меток к различным представлениям о философии — от весьма скучной и ненужной вещи до чрезвычайно возвышенного дела. В случае учебного курса, например, философия — это то, что читается на лекциях преподавателями и сдается (обратно) студентами на экзамене.
Предварительная и самая первая встреча с философией происходит при знакомстве с услышанным или прочитанным словом «философия», которая может продолжиться чтением какого-либо словаря для определения значения этого слова. Однако в этом случае всегда будет сохраняться ощущение или понимание того, что философия здесь только слово-след (код) еще неизвестно чего. В то же время значения слова «философия» скрывают в себе истину того дела, явления, события, которое этим словом обозначается (отмечается). Этимология (учение о значениях слов) входит в учение об истине. Это означает: исследование того, что такое философия, вполне может иметь своей основой-началом анализ слова «философия».
Сергей Дмитриевич Лобанов - О природе философии - Монография
Серия "Дискурсы философской культуры"
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 232 с.
ISBN 978-5-4499-1224-4
Сергей Дмитриевич Лобанов - О природе философии - Монография - Содержание
I. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
Предисловие
Глава 1. Особенности философии
- 1.1. Понятие и виды мировоззрения
- 1.2. Философия и мировоззрение
- 1.3. Философия и наука
- 1.4. Понятие предмета. Предмет философии
- 1.5. Строение (структура) философии
- 1.6. Значения (функции) философии
Глава 2. Основной вопрос философии
- 2.1. Философия как вопрошание
- 2.2. Виды основного вопроса философии
- 2.3. Строение основного вопроса философии
- 2.4. Решения основного вопроса философии
- 2.4.1. Решения вопроса о сущности мира
- 2.4.2. Решения вопроса о природе познания
- 2.4.3. Об общем характере решения основного вопроса философии
- Заключение. О дилемме философа
- Словарь важнейших понятий
II. О ПРИРОДЕ ФИЛОСОФСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Предисловие
Глава 1. Характеристика философской проблемы
- 1.1. Научные основания философской проблемы
- 1.2. Субъект философской проблемы
- 1.3. Философский гений
- 1.4. Философская школа
- 1.5. Идеальный тип философской проблемы
- 1.6. Реальный тип философской проблемы
Глава 2. Топика философской проблемы
- 1.1. Проблема и исследование
- 1.2. Проблема и противоречие
- 1.3. О дидактике философской проблемы
- Заключение к разделу
III. О ФИЛОСОФИИ НАУКИ
Глава 1. О курсе «История и философия науки»
- 1.1. Польза для научных работников
- 1.2. Польза для философии
Глава 2. О философии науки
- 2.1. Начала науки и культуры: восприятие
- 2.2. Принципы философии науки
- 2.3. Стандартная концепция науки
- 2.4. Постмодернистская концепция науки
Глава 3. О дилемме истина/знание
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБ АРХИМЕДОВОЙ ТОЧКЕ ОПОРЫ НАУКИ И ФИЛОСОФИИ
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