Византийская философия», т. 19

В названии этой книги и даже в каждом из входящих в нее очерков совмещаются темы логики и онтологии. Это произошло только лишь от желания бережно относиться к нашему византийскому материалу. Византийцы прекрасно понимали различие между тем и другим, между логикой и онтологией, но для них не существовало логики чисто воображаемой, которая не была бы обязана соответствовать хоть какой-нибудь реальности, помимо реальности воображения. Выражаясь языком современным, любая византийская логика подразумевала экзистенциальный импорт. В то же время любые византийские рассуждения о реальностях — пусть даже наиболее далеких от повседневного опыта, пусть даже о реальности Самого Бога — подразумевали, а очень часто и эксплицировали какой-то логический порядок: когда какие-то утверждения относительно этой реальности нужно считать истинными, а какие-то ложными, но так, что, по крайней мере, часть истинных утверждений оказывается выводима — с разной степенью строгости — из других истинных утверждений, аксиоматических. А это и означает наличие логики.

Дмитрий Бирюков, Вадим Лурье - Логика и онтология в византийской догматической полемике - Очерки

(Серия «Византийская философия», т. 19)

2-е изд.

СПб.: Издательство РХГА, 2020. — 320 с..

ISBN 978-5-907309-05-0

Дмитрий Бирюков, Вадим Лурье - Логика и онтология в византийской догматической полемике - Очерки - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. В. М. ЛУРЬЕ. ЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛШЕБСТВО ПОВСЕДНЕВНОСТИ: ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ИТЕРАЦИИ К ТЕМЕ КНИГИ Первое приближение: о логике и онтологии

Второе приближение: оригинальный философский язык или пиджин?

Третье приближение: методология

Четвертое приближение: выбор богословских тем Д. С. БИРЮКОВ. УНИВЕРСАЛИИ И ИНДИВИДУАЦИЯ В РАННЕХРИСТИАНСКОЙ И ВИЗАНТИЙСКОЙ МЫСЛИ 1.1. Климент Александрийский и античная философская традиция

1.2. Эпистемология и универсалии

2. «Общее» и «индивидуальное» в учении подобосущников

3. Триадологические споры IV в. как полемика об универсалиях

4. Тема индивидуации через схождение особенностей у Василия Кесарийского и ее историко-философский и богословский контекст 4.1. Введение 4.2. Предыстория концепта схождения особенностей и некоторые теории индивидуации в античной философской мысли 4.3. «Особенная качественность» у Оригена 4.4. Учение Василия Кесарийского об индивидуации через схождение особенностей в контексте предшествующих линий понимания индивидуации

5. Учение Григория Нисского о человеческой природе как монаде и его историко-философский контекст МЕЖДУ «ИПОСТАСЬЮ» И «ЧАСТНОЙ СУЩНОСТЬЮ» Т. А. Щукин, О. Н. Ноговицин. Анонимный трактат «Об общей природе и Троице» в контексте христологических и триадологических споров VI века

Т. А. Щукин. Тождество в различии: сущность и природа у Леонтия Византийского 1. Система Краусмюллера и ее недостатки 2. Сущность и природа 3. Особый случай: душа как οὐσία λογική 4. Соединение по природе и соединение по сущности 5. Уточнение позиции: «частная природа» «Опровержения силлогизмов Севира»

Т. А. Щукин. Иерархия в терминах: различие между «сущностью» и «природой» в сочинениях Михаила Пселла

Д. И. Макаров. Концепт частной сущности в эпоху догматических споров и в поздневизантийской мысли ИНДИВИДУАЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТЬ В. М. Лурье. Идентичность человеческой личности по Иоанну Филопону: физическое тело в пространстве и человеческое тело по воскресении 1. Введение 2. Антропология Иоанна Филопона: этапы развития 3. Учение о воскресении у Иоанна Филопона: история конфликта 4. Учение Филопона о воскресении: общий обзор 5. «Божественная материя» воскресших тел? 6. Пространство и человеческая идентичность: гипотеза Шренка 7. Иоанн Филопон против Кирилла Александрийского 8. Понятие «вида» (εἶδος) тела у Филопона 9. Заключение

О. Ю. Гончарко, Д. Н. Гончарко. Логические идеи в Византии в период второго иконоборчества: Никифор Константинопольский и Феодор Студит 1. Никифор Константинопольский: логическое образование в Византии в период Второго иконоборчества 2. О логическом образовании патриарха Никифора via Apologeticus pro sacris imaginibus 3. О логическом образовании патриарха Никифора via Antirrhetici tres adversus Constantinum Copronymum 4. Феодор Студит: два типа различия и два типа тождества 5. Тождество ипостаси и догмат боговоплощения 6. Заключение

В. М. Лурье. Логика иконопочитателей в период второго иконоборчества 1. Введение 2. Богословие патриарха Никифора 3. Богословие второго иконоборчества 4. Богословие Феодора Студита 5. Богословие Евлогия Александрийского 6. Христология Феодора Студита: параконсистентный аспект 7. Неконсистентная логика у Феодора Студита и его предшественников 8. Заключение

ОНТОЛОГИЯ И ЛОГИКА А. А. Каменских. Рождение европейской философии истории и логико-темпоральные схемы

В. М. Лурье. Модальная онтология Дионисия Ареопагита 1. Введение Экскурс: «нечеткая логика» человека — западный эквивалент восточного «полупелагианства» 2. Бытие и небытие 2.1. Логосы Промысла и воля Божия 2.1.1. Зло как отрицание бытия 2.1.2. Деонтическая структура онтологии 3. Бытие и благобытие 3.1. Начало — середина — конец 3.2. Деонтическая логика аскетики 3.3. Алетическая логика с отношением единственности 3.4. Иерархии: рекурсивные структуры, основанные на логическом квадрате 4. Заключение

РАСШИРЕНИЕ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ В. М. Лурье. Понятие числа в триадологии восточной патристики 1. Введение 2. Понятие квантификации применительно к Троице 3. Варианты не тривиализирующих ответов 3.1. Неомодализм: божественная реальность неквантифицируема, или «3» = 1 3.2. Ипостаси как три бесконечности, или card(3) = 1 4. Византийская триадология: 3 = 1 4.1. Невозможность консистентной бесконечности 4.2. Тернарное эксклюзивное «или» 4.3. Параконсистентные псевдо-упорядоченные пары 4.4. Неэкстенсиональность

5. Заключение Информация об авторах

Дмитрий Бирюков, Вадим Лурье - Логика и онтология в византийской догматической полемике - Очерки - Триадологические споры IV в. как полемика об универсалиях

Факт введения неоникейцами в триадологию в ходе арианских споров темы универсального (т. е. дискурса общности сущности, понимаемого в смысле общего вида) хорошо известен; анализу этого дискурса посвящено множество работ. Однако до сих пор в литературе не обсуждался вопрос об отношении к проблематике универсалий непосредственных оппонентов неоникейских авторов, в полемике с которыми они сформировали свое учение, а именно позиции представителей партии неоариан. Я попытаюсь проанализировать понимание универсалий у лидера неоарианской партии Евномия и указать на возможный источник его позиции в позднеантичном философском учении. Имея в виду специфику Евномиевого понимания универсалий, я представлю теологическую полемику между неоникейцами и неоарианами, в том числе как полемику об универсалиях. А именно, на мой взгляд, между позициями партий неоникейцев и неоариан имеет место противоположность не только в плане учения о статусе Сына (Логоса), но и связанная с этим противоположность — в определенном отношении — в плане учения об универсалиях.

Действительно, в рамках неоникейской философско-богословской системы горизонтальная схема общности распространяется не только на триадологию, но и на все сущее. Так, Григорий Нисский развивал учение о фундаментальном разделении (διαίρεσις) сущих на классы. В трактатах «Об устроении человека» и «О душе и воскресении» Григорий проводит учение о порядке сотворенного сущего в соответствии с восходящей лестницей жизненных сил, в связи с чем он говорит о разделении, согласно которому сущее (των όντων) делится на умное (τό νοητικόν) и телесное (τό σωματικόν); деление умного Григорий оставляет для другого случая и ведет речь в этих трактатах только о делении телесного: телесное делится на причастное жизни и лишенное жизни; причастное жизни сущее делится на имеющее чувство и лишенное чувствования; имеющее чувство делится на словесное и бессловесное. Затем, в трактате, посвященном опровержению Евномия, Григорий Нисский проводит различение также и в рамках умной сферы и говорит о разделении сущих на три природы: во-первых, умную нетварную (Бог); во-вторых, умную тварную природу (ангелы и человеческие души), причаствующую к первой в соответствии с благостью произволения индивидов этой природы; в-третьих, чувственную (τό αίσθητόν) тварную природу.

Однако у оппонента Григория Нисского, Евномия, обнаруживается в определенном смысле противоположное, по отношению к Григорию, учение об универсалиях. Причем именно в связи с учением Евномия, имеющим непосредственное отношение к его пониманию универсалий, Григорий Нисский разрабатывает в трактате «Против Евномия» тему горизонтального дискурса общности. А именно Григорий делает это, опровергая приписываемое им Евномию положение, согласно которому сущности (Отца, Сына и Святого Духа) образуют иерархию, такую, что сущность Отца «больше» сущности Сына, и сущности Отца и Сына «больше» сущности Духа. Как я показал в другой статье, Евномий не учил о приложении к сущностям высшей триады понятий «больше-меньше», однако действительно триадология Евномия подразумевает иерархию трех простых сущностей, в которой высшая сущность первенствует над низшей и каждая не находится в одном ряду с остальными, т. е. является единственной в своем роде, и никакая из них не может иметь общности ни с чем иным.