Настоящее исследование посвящается первому славянскому переводу книги Есфирь Ветхого Завета (далее ВЗ). Проблемы и вопросы, связанные с этим переводом, во многом уникальны в палеославистике, поскольку проходившая уже более ста лет острая дискуссия о языке оригинала разделила исследователей-славистов на два лагеря: сторонников еврейского оригинала и сторонников греческого. Сама история этой полемики широкоизвестна и по очень справедливому замечанию в одной из последних работ "стала [...] не просто обязательной рутинной частью работ последнего времени, не просто унылой историей вопроса, а своего рода рассказыванием мифа, баснословием" (Архипов 1994:105). Существовавшие вплоть до самых последних лет статьи и заметки, затрагивающие этот перевод, сконцентрированные более или менее полностью на аргументации в пользу своей теории о языке оригинала, базировались без исключения только на соответствующих этой теории отдельных фактах, часто переходящих из одной работы в другую, хотя во многих случаях и убедительных. Такое направление в истории исследований перевода книги Есфирь поставило всю проблематику, связанную с этим текстом, в довольно своеобразную позицию: полное и всестороннее исследование языка —лексики и синтаксиса перевода, переводческой техники и т. д. едва ли возможно без предварительного определения языка оригинала, а такое определение представляется весьма затруднительным без привлечения полных данных исследования всего перевода.

Исключительная специфичность круга проблем, связанных с этим текстом, и отсутствие полного исследования перевода как такового (как и отсутствие удовлетворительного издания самого текста, на котором такое исследование смогло бы базироваться) послужили главным поводом для начала работы, результаты которой представляются здесь. Исходная цель этого исследования заключалась в попытке собрать возможные и доступные свидетельства, которые способствовали бы определению языка оригинала нашего слав, перевода, времени и места его создания. Такая информация, как представляется, содержится в трех различных источниках, каждому из которых уделяется свое место в настоящей работе, а именно:

а) история текста книги Есфирь в евр. традиции и переводах: допускает ли она существование неизвестных/недошедших до нас текстов книги Есфирь, один из которых лег в основу слав, перевода;

б) о чем свидетельствуют рукописная традиция и сами рукописи, как еврейские, так греческие и славянские, известные нам;

в) о чем свидетельствует сам текст перевода, дошедший до нас.

Со времени начала работы с нашим материалом в 1995 году положение в области исследований этого текста изменилось: в 1998 году, когда представленная здесь работа находилась на заключительном этапе, вышла первая монография, полностью посвященная этому переводу книги Есфирь (LT 1998). Это исследование в полной мере изменило исходные предпосылки, существовавшие при начале нашей работы, но, тем не менее, оно не исключило их как таковые. Поэтому представленная здесь работа публикуется в своей исходной форме, включая и издание слав, текста. Некоторым изменениям, однако, подвергся весь проводимый анализ и комментарий к издаваемому слав, тексту, т. к. теперь последовательно учитываются и приводятся данные монографии LT 1998. Изменениям подверглись и отдельные разделы исследования: некоторые из них (лексика, синтаксис) во избежание повторения были сокращены, другие (транслитерация личных имен и глава 5) — расширены. Рассмотрению позиций, принятых авторами указанного исследования, и их результатов посвящается специальный раздел в главе 6 .

Ирина Люсен – Книга Есфирь - К истории первого славянского перевода

With a Summary in English. - The Book of Esther A Contribution to the History of the First Slavonic Translation. – Uppsala, 397 p. - Acta Univ. Ups., Studia Slavica Upsaliensia 41. 397 pp. Uppsala.

ISBN 91-554-5023-7

Ирина Люсен – Книга Есфирь – Содержание

Предисловие

Введение

1. К проблеме текстов

1.1 Еврейский текст и переводы

1.1.1 Греческие тексты

1.1.2 Латинские переводы

1.2 Славянский текст

1.2.1 Аргументы в пользу еврейского оригинала

1.2.2 Аргументы в пользу греческого оригинала

1.2.3 Датировка и возможные пути появления славянского текста

2. Древнерусские рукописи с текстом книги Есфирь

2.1 Списки, используемые в настоящей работе

2.2 Форма и структура славянского текста по спискам

2.2.1 Заглавие текста

2.2.2 Разделение текста на главы и периоды

2.2.3 Написание наиболее частотных личных имен

3. Славянский текст книги Есфирь

3.1 Принципы издания

3.1.1 Основной текст

3.1.2 Принципы построения критического аппарата

3.1.3 Комментарий к тексту

3.2 Текст и комментарий

4. Текстологический и лингвистический анализ славянского текста

4.1 Текстологическое соотношение еврейского и славянского текстов

4.2 Текстологические различия между текстами славянских списков

4.2.1 Пропуск и добавление отдельных слов и фраз

4.2.2 Использование различных по смыслу слов и фраз

4.2.3 Порча текста в отдельных рукописях

4.2.4 Выводы

4.3 Различия в области синтаксиса

4.3.1 Использование глагольных форм

4.3.2 Порядок слов

4.3.3 Использование союзов

4.3.4 Использование частиц

4.3.5 Вариация в использовании конструкций с иже/еже

4.3.6 Выводы

4.4 Отдельные собенности морфологии и синтаксиса. Различия между списками

4.4.1 Существительные

4.4.2 Местоимения

4.4.3 Прилагательные

4.4.4 Глагол

4.4.5 Двойственное число

4.4.6 Категория одушевленности

4.4.7 Выводы

4.5 Лексика. Использование синонимов и близких по значению слов

4.5.1 Правка текста отдельных списков

4.5.2 Вариация синонимов и близких по значению слов

4.5.3 Лексика, переданная списками без изменений

4.5.4 Транслитерация еврейских имен собственных

4.5.4.1 Имена, отраженные в списках без вариации

4.5.4.2 Вариация по спискам

4.5.4.3 Правка имен в отдельных списках

4.5.4.4 Заключения

4.6 Выводы

4.6.1 Общая характеристика славянского текста

4.6.2 Состояние текста книги Есфирь по списку Тихонравовского хронографа

4.6.3 Стемма

5. Переводчик еврейского текста

5.1 Пословная и/или смысловая параллель еврейский текст — перевод

5.1.1 Перевод по смыслу

5.1.2 Пословно-формальный, независимый от контекста перевод

5.2 Чтения славянского текста, восходящие к ошибкам, допущенным при переводе еврейского текста

5.2.1 Синтаксис

5.2.2 Лексика

5.3 Порча славянского текста при переписках

5.4 Отличия славянского перевода, которые невозможно возвести к еврейскому тексту или объяснить, исходя из него

5.5 Комментарии и выводы

6. Анализ аргументов, касающихся языка оригинала и времени создания перевода. Выводы

6.1 Факты, ничего не говорящие о языке оригинала

6.2 Анализ аргументов в пользу греческого оригинала перевода

6.3 Аргументы в пользу еврейского оригинала исследуемого перевода

6.4 Анализ аргументов, касающихся времени и места создания славянского перевода

6.5 Выводы

Резюме

Библиография