Люсен – Книга Есфирь - К истории первого славянского перевода
Настоящее исследование посвящается первому славянскому переводу книги Есфирь Ветхого Завета (далее ВЗ). Проблемы и вопросы, связанные с этим переводом, во многом уникальны в палеославистике, поскольку проходившая уже более ста лет острая дискуссия о языке оригинала разделила исследователей-славистов на два лагеря: сторонников еврейского оригинала и сторонников греческого. Сама история этой полемики широкоизвестна и по очень справедливому замечанию в одной из последних работ "стала [...] не просто обязательной рутинной частью работ последнего времени, не просто унылой историей вопроса, а своего рода рассказыванием мифа, баснословием" (Архипов 1994:105). Существовавшие вплоть до самых последних лет статьи и заметки, затрагивающие этот перевод, сконцентрированные более или менее полностью на аргументации в пользу своей теории о языке оригинала, базировались без исключения только на соответствующих этой теории отдельных фактах, часто переходящих из одной работы в другую, хотя во многих случаях и убедительных. Такое направление в истории исследований перевода книги Есфирь поставило всю проблематику, связанную с этим текстом, в довольно своеобразную позицию: полное и всестороннее исследование языка —лексики и синтаксиса перевода, переводческой техники и т. д. едва ли возможно без предварительного определения языка оригинала, а такое определение представляется весьма затруднительным без привлечения полных данных исследования всего перевода.
Исключительная специфичность круга проблем, связанных с этим текстом, и отсутствие полного исследования перевода как такового (как и отсутствие удовлетворительного издания самого текста, на котором такое исследование смогло бы базироваться) послужили главным поводом для начала работы, результаты которой представляются здесь. Исходная цель этого исследования заключалась в попытке собрать возможные и доступные свидетельства, которые способствовали бы определению языка оригинала нашего слав, перевода, времени и места его создания. Такая информация, как представляется, содержится в трех различных источниках, каждому из которых уделяется свое место в настоящей работе, а именно:
а) история текста книги Есфирь в евр. традиции и переводах: допускает ли она существование неизвестных/недошедших до нас текстов книги Есфирь, один из которых лег в основу слав, перевода;
б) о чем свидетельствуют рукописная традиция и сами рукописи, как еврейские, так греческие и славянские, известные нам;
в) о чем свидетельствует сам текст перевода, дошедший до нас.
Со времени начала работы с нашим материалом в 1995 году положение в области исследований этого текста изменилось: в 1998 году, когда представленная здесь работа находилась на заключительном этапе, вышла первая монография, полностью посвященная этому переводу книги Есфирь (LT 1998). Это исследование в полной мере изменило исходные предпосылки, существовавшие при начале нашей работы, но, тем не менее, оно не исключило их как таковые. Поэтому представленная здесь работа публикуется в своей исходной форме, включая и издание слав, текста. Некоторым изменениям, однако, подвергся весь проводимый анализ и комментарий к издаваемому слав, тексту, т. к. теперь последовательно учитываются и приводятся данные монографии LT 1998. Изменениям подверглись и отдельные разделы исследования: некоторые из них (лексика, синтаксис) во избежание повторения были сокращены, другие (транслитерация личных имен и глава 5) — расширены. Рассмотрению позиций, принятых авторами указанного исследования, и их результатов посвящается специальный раздел в главе 6 .
Ирина Люсен – Книга Есфирь - К истории первого славянского перевода
With a Summary in English. - The Book of Esther A Contribution to the History of the First Slavonic Translation. – Uppsala, 397 p. - Acta Univ. Ups., Studia Slavica Upsaliensia 41. 397 pp. Uppsala.
ISBN 91-554-5023-7
Ирина Люсен – Книга Есфирь – Содержание
Предисловие
Введение
1. К проблеме текстов
1.1 Еврейский текст и переводы
1.1.1 Греческие тексты
1.1.2 Латинские переводы
1.2 Славянский текст
1.2.1 Аргументы в пользу еврейского оригинала
1.2.2 Аргументы в пользу греческого оригинала
1.2.3 Датировка и возможные пути появления славянского текста
2. Древнерусские рукописи с текстом книги Есфирь
2.1 Списки, используемые в настоящей работе
2.2 Форма и структура славянского текста по спискам
2.2.1 Заглавие текста
2.2.2 Разделение текста на главы и периоды
2.2.3 Написание наиболее частотных личных имен
3. Славянский текст книги Есфирь
3.1 Принципы издания
3.1.1 Основной текст
3.1.2 Принципы построения критического аппарата
3.1.3 Комментарий к тексту
3.2 Текст и комментарий
4. Текстологический и лингвистический анализ славянского текста
4.1 Текстологическое соотношение еврейского и славянского текстов
4.2 Текстологические различия между текстами славянских списков
4.2.1 Пропуск и добавление отдельных слов и фраз
4.2.2 Использование различных по смыслу слов и фраз
4.2.3 Порча текста в отдельных рукописях
4.2.4 Выводы
4.3 Различия в области синтаксиса
4.3.1 Использование глагольных форм
4.3.2 Порядок слов
4.3.3 Использование союзов
4.3.4 Использование частиц
4.3.5 Вариация в использовании конструкций с иже/еже
4.3.6 Выводы
4.4 Отдельные собенности морфологии и синтаксиса. Различия между списками
4.4.1 Существительные
4.4.2 Местоимения
4.4.3 Прилагательные
4.4.4 Глагол
4.4.5 Двойственное число
4.4.6 Категория одушевленности
4.4.7 Выводы
4.5 Лексика. Использование синонимов и близких по значению слов
4.5.1 Правка текста отдельных списков
4.5.2 Вариация синонимов и близких по значению слов
4.5.3 Лексика, переданная списками без изменений
4.5.4 Транслитерация еврейских имен собственных
4.5.4.1 Имена, отраженные в списках без вариации
4.5.4.2 Вариация по спискам
4.5.4.3 Правка имен в отдельных списках
4.5.4.4 Заключения
4.6 Выводы
4.6.1 Общая характеристика славянского текста
4.6.2 Состояние текста книги Есфирь по списку Тихонравовского хронографа
4.6.3 Стемма
5. Переводчик еврейского текста
5.1 Пословная и/или смысловая параллель еврейский текст — перевод
5.1.1 Перевод по смыслу
5.1.2 Пословно-формальный, независимый от контекста перевод
5.2 Чтения славянского текста, восходящие к ошибкам, допущенным при переводе еврейского текста
5.2.1 Синтаксис
5.2.2 Лексика
5.3 Порча славянского текста при переписках
5.4 Отличия славянского перевода, которые невозможно возвести к еврейскому тексту или объяснить, исходя из него
5.5 Комментарии и выводы
6. Анализ аргументов, касающихся языка оригинала и времени создания перевода. Выводы
6.1 Факты, ничего не говорящие о языке оригинала
6.2 Анализ аргументов в пользу греческого оригинала перевода
6.3 Аргументы в пользу еврейского оригинала исследуемого перевода
6.4 Анализ аргументов, касающихся времени и места создания славянского перевода
6.5 Выводы
Резюме
Библиография
Супер, Уппсала на русском языке! Мощное исследование!