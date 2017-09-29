Подстрочный еврейско-русский Танах
Подстрочный еврейско-русский Танах. Это первое издание в наши дни на русском языке, которое в основе содержит текст Ленинградского кодекса, снабжен номерами Стронга, морфологическими маркерами и показывающий основу слова.
Самуэль Ким - Подстрочный еврейско-русский Танах
Электронное издание первое незаконченное, гебраизированное.
Самуэль Ким - Подстрочный еврейско-русский Танах - Аннотация
Для ознакомления, предложений и замечаний Вы можете скачать книгу Авдия.
В дальнейшем объем ознакомительного материала будет увеличиваться.
В планах добавить критический аппарат разночтений и отличий текстов. Замечания можно оставлять в группе Фейсбук или ниже на этой странице.
- Первое незаконченное издание "Подстрочный еврейско-русский Танах" под редакцией Самуэля Ким (осень 2017 г.)
- Релиз модулей "подстрочника" (ihrtnkh+ и ihrtnkr+) и "Учебной Библии" (RRV+) программы MyBible для Android и Цитаты из Библии (конец 2017 г.)
В основе издания Подстрочного еврейско-русского Танаха (iHRTNKh) лежит Leningrad Codex. Издание включает в себя: критический аппарат на Leningrad Codex, лексемы и морфологию к каждому слову, номера Стронга, еврейско-русский лексикон.
Имена и назвния в подстрочном переводе соответствуют их еврейскому эквиваленту. Таким образом в переводе читатель не встретит имя Моисея, Марии или Иисуса. Для многих будет удивлением читать о Моше, Мирьям и Йегошуа сыне Нуна. Вифлеем представлен как два слова Бэт-лэхэм, что значит дом хлеба.
Перевод содержит номера Стронга ко всем словам, чего не достаёт тексту синодального перевода. Кроме того это позволяет видеть, что номера Стронга привязаны к конкретным словам, и не переставлены местами.
Благодаря морфологическим меткам текста, читатель может заметить, что еврейское слово "город" женского рода, что не соответствует правилам русского языка. Поэтому местоимения связвнные с городом в иврите женского рода. "Вошёл в неё, в город большой" - на иврите, по правилам русского языка привильней написать: "вошёл в него, город большой". Поэтому дословный перевод, не означает буквальный.
Есть-ли бумажная версия?
Скажите, а где книга? Страница в Фейсе отсутствует
https://www.facebook.com/groups/1916505732001753
"Первое незаконченное издание "Подстрочный еврейско-русский Танах" под редакцией Самуэля Ким (осень 2017 г.)"
А кто незакончиное издания выкладывает-то?
Это для ознакомленя, а незаконченное потому что совершенству нет предела. Библию хебраику несколько раз переделывали, исправляли опечатки, которые допустили при наборе. Поэтому незаконченное.
Не переделывали, а исправляли опечатки. Текст BHS это Ленинградский кодекс. Ну так, а зачем издавать, то чего ещё не закончено?
Жизнь не закончена, но это ме мешает ей пользоваться :)
У вас ошибки в тексте.
Какие? где? буду признателен.
1:3 שכני - неправильный перевод «присутствуешь» , правильный «живущие»
1:5 יורדני ארץ - неправильный перевод "кто отпустит страну мою", правильный «кто опустит меня на землю?»
1:7 אנשי -"мужики" более верно надо было перевести «люди»