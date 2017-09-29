Подстрочный еврейско-русский Танах. Это первое издание в наши дни на русском языке, которое в основе содержит текст Ленинградского кодекса, снабжен номерами Стронга, морфологическими маркерами и показывающий основу слова.

Самуэль Ким - Подстрочный еврейско-русский Танах

Электронное издание первое незаконченное, гебраизированное.

Самуэль Ким - Подстрочный еврейско-русский Танах - Аннотация

Для ознакомления, предложений и замечаний Вы можете скачать книгу Авдия.

В дальнейшем объем ознакомительного материала будет увеличиваться.

В планах добавить критический аппарат разночтений и отличий текстов. Замечания можно оставлять в группе Фейсбук или ниже на этой странице.

Первое незаконченное издание "Подстрочный еврейско-русский Танах" под редакцией Самуэля Ким (осень 2017 г.)

Релиз модулей "подстрочника" (ihrtnkh+ и ihrtnkr+) и "Учебной Библии" (RRV+) программы MyBible для Android и Цитаты из Библии (конец 2017 г.)

В основе издания Подстрочного еврейско-русского Танаха (iHRTNKh) лежит Leningrad Codex. Издание включает в себя: критический аппарат на Leningrad Codex, лексемы и морфологию к каждому слову, номера Стронга, еврейско-русский лексикон.

Имена и назвния в подстрочном переводе соответствуют их еврейскому эквиваленту. Таким образом в переводе читатель не встретит имя Моисея, Марии или Иисуса. Для многих будет удивлением читать о Моше, Мирьям и Йегошуа сыне Нуна. Вифлеем представлен как два слова Бэт-лэхэм, что значит дом хлеба.

Перевод содержит номера Стронга ко всем словам, чего не достаёт тексту синодального перевода. Кроме того это позволяет видеть, что номера Стронга привязаны к конкретным словам, и не переставлены местами.

Благодаря морфологическим меткам текста, читатель может заметить, что еврейское слово "город" женского рода, что не соответствует правилам русского языка. Поэтому местоимения связвнные с городом в иврите женского рода. "Вошёл в неё, в город большой" - на иврите, по правилам русского языка привильней написать: "вошёл в него, город большой". Поэтому дословный перевод, не означает буквальный.