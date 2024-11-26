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Сизиков - Вартанов - Мещерская – Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова

А. В. Сизиков, Ю. П. Вартанов, Е. Н. Мещерская – Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова - Перевод на русский язык с историко-филологическими богословскими комментариями
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies
Русский читатель не избалован большим количеством переводов Библии. Первые попытки перевести ее на русский язык были предприняты в начале XIX в. Российским библейским обществом, однако реакция духовенства и общественности на перевод Библии на современный русский язык оказалась неоднозначной, и работа над ним была приостановлена. Перевод на современный язык считался чем-то излишним, поскольку существовала церковнославянская Елизаветинская Библия 1751 г., используемая в богослужении. Елизаветинская Библия содержит существенные отличия не только от древнееврейского текста, но и от авторитетных рукописей Септуагинты, как, впрочем, и от более древних рукописей и изданий на церковнославянском языке.
Чтение Библии на церковнославянском языке — непростая задача, требующая специальной подготовки, пособий и справочников, поэтому во второй половине XIX в. Святейший синод возвращается к идее перевода на современный язык, и в результате кропотливой работы в 1876 г. появляется первый полный перевод Библии на современный русский язык — Синодальный перевод. Он создавался в качестве текста для домашнего чтения, в дополнение к Елизаветинской Библии, используемой в богослужении, поэтому во многих случаях переводчики и редакторы были вынуждены ориентироваться на церковно-славянский текст не только для интерпретации некоторых сложных мест, но и в вопросах ключевой терминологии, имен собственных, объема текста и выбора вариантов чтения. История распорядилась так, что Синодальный перевод на долгие годы стал почти единственной возможностью для русского читателя познакомиться со Священным Писанием на родном языке. Разумеется, и в XIX, и в XX в. в России и за рубежом были попытки перевода отдельных книг Библии, однако они малоизвестны широкому кругу читателей.
В конце XX в. в России возродилось Российское библейское общество, появились и другие общественные и религиозные организации, целью которых был перевод Священного Писания на русский язык. В большинстве случаев в основу переводов были положены популярные критические издания оригинальных текстов, публикуемые Немецким библейским обществом, в результате чего очевидным образом возникли текстологические расхождения между Синодальным переводом и Елизаветинской Библией, с одной стороны, и переводами Российского библейского общества — с другой. Как правило, эти различия никак не отмечаются и не комментируются. Некоторые русские переводы конца XX в. выполнены исходя из принципа «динамической» эквивалентности, в результате библейский текст стал более доступным для чтения, однако язык утратил налет сакральности, что еще более отдалило их от предшествующей традиции.

А. В. Сизиков, Ю. П. Вартанов, Е. Н. Мещерская – Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова - Перевод на русский язык с историко-филологическими богословскими комментариями

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2024. – 328 с.
ISBN 978-5-288-06361-9

А. В. Сизиков, Ю. П. Вартанов, Е. Н. Мещерская – Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова - Содержание

Предисловие
Введение
  • Название
  • Структура
  • Предисловие переводчика и время составления книги
  • Авторство
  • Литературные особенности
  • Канон
  • Источники
  • Книга Сираха в России
  • Библейская текстология и Бен Сира
Автор, его время и богословские взгляды
  • Бен Сира и его время
  • Богословие Бен Сиры
  • Премудрость Бен Сиры
Предисловие переводчика
Предисловие Псевдо-Афанасия
ПРЕМУДРОСТЬ ИИСУСА, СЫНА СИРАХОВА. Перевод с древнегреческого
  • Часть I (1:1-23:28)
  • Часть II (24:1-42:14)
  • Часть III (42:15-51:38)
ПРЕМУДРОСТЬ ИИСУСА, СЫНА СИРАХОВА. Перевод с древнееврейского
  • Перевод рукописи А
  • Перевод рукописи В
  • Перевод рукописи С
  • Перевод рукописи D
  • Перевод рукописи Е
  • Перевод рукописи F
  • Перевод рукописи MASADA
  • Перевод рукописей из Кумрана
Комментарий к книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова
  • Комментарий к Части I
  • Комментарий к Части II
  • Комментарий к Части III
Литература
Указатели
  • Именной указатель
  • Указатель географических названий
  • Указатель книг и мест Библии
Views 409
Rating 5.0 / 5
Added 26.11.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 1 year ago

Долгожданная книга, спасибо!

С Александром Сизиковым знаком лично (по филфаку СПбГУ), в перерывах между лекциями много о чем говорили, у Юрия Павловича Вартанова учился в ПИИ (отличный специалист), а что Е. Н. Мещерская еще работает 

Отличная книга для библеистов, особенно тех, кто НЗ рассматривает в историко-литературном контексте.

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