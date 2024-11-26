Сизиков - Вартанов - Мещерская – Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова

Русский читатель не избалован большим количеством переводов Библии. Первые попытки перевести ее на русский язык были предприняты в начале XIX в. Российским библейским обществом, однако реакция духовенства и общественности на перевод Библии на современный русский язык оказалась неоднозначной, и работа над ним была приостановлена. Перевод на современный язык считался чем-то излишним, поскольку существовала церковнославянская Елизаветинская Библия 1751 г., используемая в богослужении. Елизаветинская Библия содержит существенные отличия не только от древнееврейского текста, но и от авторитетных рукописей Септуагинты, как, впрочем, и от более древних рукописей и изданий на церковнославянском языке.

Чтение Библии на церковнославянском языке — непростая задача, требующая специальной подготовки, пособий и справочников, поэтому во второй половине XIX в. Святейший синод возвращается к идее перевода на современный язык, и в результате кропотливой работы в 1876 г. появляется первый полный перевод Библии на современный русский язык — Синодальный перевод. Он создавался в качестве текста для домашнего чтения, в дополнение к Елизаветинской Библии, используемой в богослужении, поэтому во многих случаях переводчики и редакторы были вынуждены ориентироваться на церковно-славянский текст не только для интерпретации некоторых сложных мест, но и в вопросах ключевой терминологии, имен собственных, объема текста и выбора вариантов чтения. История распорядилась так, что Синодальный перевод на долгие годы стал почти единственной возможностью для русского читателя познакомиться со Священным Писанием на родном языке. Разумеется, и в XIX, и в XX в. в России и за рубежом были попытки перевода отдельных книг Библии, однако они малоизвестны широкому кругу читателей.

В конце XX в. в России возродилось Российское библейское общество, появились и другие общественные и религиозные организации, целью которых был перевод Священного Писания на русский язык. В большинстве случаев в основу переводов были положены популярные критические издания оригинальных текстов, публикуемые Немецким библейским обществом, в результате чего очевидным образом возникли текстологические расхождения между Синодальным переводом и Елизаветинской Библией, с одной стороны, и переводами Российского библейского общества — с другой. Как правило, эти различия никак не отмечаются и не комментируются. Некоторые русские переводы конца XX в. выполнены исходя из принципа «динамической» эквивалентности, в результате библейский текст стал более доступным для чтения, однако язык утратил налет сакральности, что еще более отдалило их от предшествующей традиции.

А. В. Сизиков, Ю. П. Вартанов, Е. Н. Мещерская – Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова - Перевод на русский язык с историко-филологическими богословскими комментариями

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2024. – 328 с.

ISBN 978-5-288-06361-9

А. В. Сизиков, Ю. П. Вартанов, Е. Н. Мещерская – Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова - Содержание

Предисловие

Введение

Название

Структура

Предисловие переводчика и время составления книги

Авторство

Литературные особенности

Канон

Источники

Книга Сираха в России

Библейская текстология и Бен Сира

Автор, его время и богословские взгляды

Бен Сира и его время

Богословие Бен Сиры

Премудрость Бен Сиры

Предисловие переводчика

Предисловие Псевдо-Афанасия

ПРЕМУДРОСТЬ ИИСУСА, СЫНА СИРАХОВА. Перевод с древнегреческого

Часть I (1:1-23:28)

Часть II (24:1-42:14)

Часть III (42:15-51:38)

ПРЕМУДРОСТЬ ИИСУСА, СЫНА СИРАХОВА. Перевод с древнееврейского

Перевод рукописи А

Перевод рукописи В

Перевод рукописи С

Перевод рукописи D

Перевод рукописи Е

Перевод рукописи F

Перевод рукописи MASADA

Перевод рукописей из Кумрана

Комментарий к книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова

Комментарий к Части I

Комментарий к Части II

Комментарий к Части III

Литература

Указатели