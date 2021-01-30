В этой книге под одной обложкой объединяются два имени — Николая Кузанского (1401—1464) и Алексея Федоровича Лосева (1893—1988). Казалось бы, что может быть общего между немецким гуманистом XV века, к тому же католическим кардиналом, и русским мыслителем XX столетия, да и еще и православным монахом, всегда критиковавшим возрожденческий гуманизм?

Однако помимо банально-очевидного — любви к мысли, собственно к философии, — существовали и другие точки соприкосновения: неоплатоническая выучка, глубокое знание средневековой мысли, энциклопедический охват — от музыки до математики, строгость логики, виртуозность диалектики, умение взглянуть на сложнейшие проблемы взглядом богослова-простеца, который один способен увидеть в обыденном окружающем мире «самое само» бытия. «Глубокий христианско-мистический дух», которым, как писал Вл. Соловьев, «при большой философской смелости отдельных мыслей и взглядов» проникнуты сочинения Николая Кузанского, был сродни Лосеву — философу Числа, Имени и Мифа. Неоплатонику и логику А. Ф. Лосеву, несомненно, импонировало то,что «Николай Кузанский примыкает к <...> традиции антично-византийского диалектического и мистико-мифологического платонизма, но отбрасывает небрежение к внешней форме этой философии и пытается воплотить в ряде законченных трактатов свои умозрения как стройную систему». Когда А. Ф. Лосев пишет: «Мы ощущаем себя и нашу культуру как завершение и синтез прошлых культур, и потому синтетические фигуры из истории философии нам наиболее близки. <...> Такая именно синтетическая зрелость Средневековья ощущается нами в Николае Кузанском, для которого она тоже создала замечательную по своей глубине диалектику», — дают о себе знать определенная автопроекция, стремление осознать собственное место в истории и в философии.

Алексей Федорович Лосев - Николай Кузанский в переводах и комментариях: В двух томах - Т. 1

М.: Издательский Дом ЯСК, 2016. — 728 с.

ISBN 978-5-9907947-0-2

Алексей Федорович Лосев - Николай Кузанский в переводах и комментариях: В двух томах - Т. 1 - Содержание

ПРЕДВАРЯЯ КНИГУ

ЕЛЕНА ТАХО-ГОДИ «НИЧТО НЕ БЫВАЕТ ПОНАПРАСНУ...» (НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ В ВОСПРИЯТИИ А. Ф. ЛОСЕВА)

Введение в тему

НЕОПЛАТОНИЗМ [СТАТЬЯ ДЛЯ «ФИЛОСОФСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»]

АРЕОПАГИТИКИ [СТАТЬЯ ИЗ «ФИЛОСОФСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»]

НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ [СТАТЬЯ ИЗ «БОЛЬШОЙ СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»]

I. Тексты о Николае Кузанском 1920-х годов

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ТРАКТАТА НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО «О НЕИНОМ»

<ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ ТРАКТАТА НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО «О НЕИНОМ»>

<ПРИЛОЖЕНИЕ> ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ. О БОЖЕСТВЕННЫХ ИМЕНАХ [ПЕРЕВОД ТРАКТАТА ИЗ АРХИВА А. Ф. ЛОСЕВА]

ТАИНСТВЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ. СВЯТОГО ДИОНИСИЯ АРЕОПАГИТА. ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПИСЬМО НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО ОТ 1453 г. К АББАТУ И БРАТЬЯМ В TEGERNSEE, НАПИСАННОЕ ПО ПОВОДУ ТАИНСТВЕННОЙ ТЕОЛОГИИ ДИОНИСИЯ АРЕОПАГИТА

МАРКА, АРХИЕПИСКОПА ЕФЕССКОГО СИЛЛОГИСТИЧЕСКИЕ ГЛАВЫ ПРОТИВ ЕРЕСИ АКИНДИНОВЦЕВ О РАЗЛИЧЕНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ

ДОМИНИК ГУНДИСАЛИН. ОБ ЕДИНСТВЕ [перевод трактата]

<НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ И ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ПЕРВО-ПРИНЦИП В АНТИЧНО-СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ>

I. ВВЕДЕНИЕ

II. О ТИПАХ АНТИЧНО-СРЕДНЕВЕКОВОЙ ДИАЛЕКТИКИ

II. Переводы с комментариями в редакциях 1930-х годов

I.

DENONALIUD

PROPOSITIONES EIUSDEM REVERENDISSIMI PATRIS DOMINI NICOLAI CARDINALIS DE VIRTUTEIPSIUS NON-ALIUD

<O ТРАКТАТЕ НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО «О НЕИНОМ»>

ТЕТРАЛОГ О НЕИНОМ [перевод трактата]

ПОЛОЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ ДОСТОПОЧТЕННОГО ОТЦА, ГОСПОДИНА КАРДИНАЛА НИКОЛАЯ О ЗНАЧЕНИИ НЕИНОГО

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРАКТАТУ НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО «О НЕИНОМ»

II.

IDIОТА DE MENTE

<O ТРАКТАТЕ НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО «ОБ УМЕ»>

ОБ УМЕ [перевод трактата]

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРАКТАТУ «ОБ УМЕ»

III.

TRIALOGUS DE POSSEST

<О ТРАКТАТЕ «О БЫТИИ-ВОЗМОЖНОСТИ»>

«О БЫТИИ-ВОЗМОЖНОСТИ» (DE POSSEST) [перевод трактата]

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРАКТАТУ «О БЫТИИ-ВОЗМОЖНОСТИ»

III. Тезисы и фрагменты 1920-1930-х годов

<ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ИЗДАНИЮ НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО>

<КОНСПЕКТ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ>. [ФРАГМЕНТ]

<ТЕЗИСЫ О НИКОЛАЕ КУЗАНСКОМ>

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТРАКТАТОВ НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО»

<О ПРОСТРАНСТВЕ У НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО>. [ФРАГМЕНТ]

ТЕТРАЛОГ О НЕИНОМ. [ФРАГМЕНТ]

ПОЛОЖЕНИЯ ТОГО ЖЕ ДОСТОПОЧТЕННОГО ОТЦА, ГОСПОДИНА КАРДИНАЛА НИКОЛАЯ О ЗНАЧЕНИИ НЕИНОГО. [ФРАГМЕНТЫ]

ПОЛОЖЕНИЯ ТОГО ЖЕ ДОСТОПОЧТЕННОГО О. КАРДИНАЛА НИКОЛАЯ О ЗНАЧЕНИИ НЕИНОГО. [ФРАГМЕНТ 1930-х ГОДОВ]

IV. Документы 1930-х годов

ПЛАН ИЗДАНИЯ КЛАССИКОВ ПО ДИАЛЕКТИКЕ ИЗ АНТИЧНОЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ

<ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИЗДАНИЯ НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО 1930-х ГОДОВ>

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ИЗДАНИЮ НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО» С РЕДАКТОРСКОЙ ПРАВКОЙ. [ФАКСИМИЛЕ]

ТРИ ПИСЬМА А. Ф. ЛОСЕВА В «СОЦЭКГИЗ»

Алексей Федорович Лосев - Николай Кузанский в переводах и комментариях: В двух томах - Тетралог о Неином [перевод трактата]

I. Вступление. Определение есть определение себя самого или определенного. Неиное не определяется иным, но определяет себя и все иное.

Аббат. Ты знаешь, что мы втроем, допускаемые к беседе с тобою, отдаваясь науке, занимаемся изучением высоких предметов: я — «Парменидом» и комментарием Прокла, Петр — «Богословием Платона» того же Прокла, которое он перевел с греческого на латинский, а Фердинанд тщательно продумывает гениальное учение Аристотеля. Ты же в свободное время погружаешься в изучение богословия Дионисия Ареопагита. Мы были бы рады услышать, не представился ли тебе более сжатый и ясный способ понимания того, что уже трактовалось выше упомянутыми [философами].

Николай. Со всех сторон мы окружены глубокими тайнами, и никто, думаю, не сказал бы о них короче и доступнее тех, кого мы часто читаем, хотя и кажется мне иной раз, что нами часто упускается то, что ближе всего вело бы нас к искомому.

Петр. Мы очень просим открыть нам это.

Фердинанд. Да, мы все подвергаемся действию истины, потому что, зная, что ее можно найти повсюду, мы и хотим иметь того учителя, который поставил бы ее пред очами нашего ума. Ты же проявляешь себя неутомимым в этом даже и на склоне дней твоих и, когда ты, в возбуждении, начинаешь о ней говорить, — ты кажешься помолодевшим. Поэтому выскажи то, о чем ты сам размышлял прежде нас.

Николай. Я буду говорить, и с тобою, Фердинанд, у меня будет беседа при том условии, чтобы ты отбросил, как легкомысленное<,> все, что от меня услышишь, если не будешь принужден [к этому] рассудком.

Фердинанд. Так учили поступать философы, мои наставники.

Алексей Федорович Лосев - Николай Кузанский в переводах и комментариях: В двух томах - Т. 2

М.: Издательский Дом ЯСК, 2016. — 520 с.

ISBN 978-5-9907947-2-6

Алексей Федорович Лосев - Николай Кузанский в переводах и комментариях: В двух томах - Т. 2 - Содержание

I. Переводы

Переводы в редакции 1920-х годов

ТЕТРАЛОГ О НЕИНОМ

ПОЛОЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ ДОСТОПОЧТЕННОГО О. КАРДИНАЛА НИКОЛАЯ О ЗНАЧЕНИИ НЕИНОГО

Переводы в печатной редакции 1937 года

ОБ УМЕ

О НЕИНОМ

О БЫТИИ-ВОЗМОЖНОСТИ

Переводы в печатной редакции 1979—1980-х годов

ПРОСТЕЦ ОБ УМЕ (IDIOTA DE MENTE)

О ВОЗМОЖНОСТИ-БЫТИИ

О НЕИНОМ

II. Из работ 1920—1930-х годов

ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ [ФРАГМЕНТ «НЕО-ПЛАТОНИЗМ, ИЗЛОЖЕННЫЙ ЯСНО, КАК СОЛНЦЕ»]

САМОЕ САМО [ФРАГМЕНТ]

III. ИЗ ИСТОРИИ УЧЕНИЯ О САМОСТИ

III. Из работ 1960—1970-х годов

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ДИАЛЕКТИКА

§1. ЗАПАДНАЯ КОНСТРУКТИВНО-ЯЗЫКОВАЯ ДИАЛЕКТИКА VI—XI ВВ.

§2. ВИЗАНТИЙСКАЯ, В ЧАСТНОСТИ ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА XI-XII ВВ.

§3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ НА ОСНОВЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ОНТОЛОГИИ

§4. РАСЦВЕТ И РАЗЛОЖЕНИЕ НОМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ

НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ [ЧЕРНОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТАТЬИ ДЛЯ «БОЛЬШОЙ СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»]

ЭСТЕТИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ. [ФРАГМЕНТ РАЗДЕЛА]

ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

КОММЕНТАРИИ

Алексей Федорович Лосев - Николай Кузанский в переводах и комментариях: В двух томах - Западная конструктивно-языковая диалектика VI—XI вв.

1. Античные корни. Тот тип диалектики, который мы называем конструктивно-языковым, отнюдь не есть средневековое изобретение, но было достаточно разработано уже и в античное время. Здесь мы не будем касаться специально вопроса о глубочайшей связи диалектики с учением об языке в античной философии, хотя из этой связи во многом вытекали диалектические теории и софистов, и Сократа, и Платона, и Аристотеля.

Когда излагают логику Аристотеля, то большей частью игнорируют связь ее с грамматикой. Тем не менее, связь с логикой и с грамматикой сознательно или бессознательно предполагается почти у каждого античного философа, поскольку самый термин «Logos» одинаково означал у греков и область мышления, и область языка. Поэтому правильное понимание средневековой диалектики требует от нас, прежде всего, правильного понимания Аристотеля, одного из главных авторитетов для средневековой диалектики; а правильное понимание аристотелевской логики и диалектики требует от нас прежде всего учитывать античную связь мышления с языком, играющую и у Аристотеля отнюдь не последнюю роль.

Рассуждая о своих знаменитых десяти категориях (трактат «Категории»), Аристотель плохо или совсем их не отличает от слов. Другой трактат Аристотеля («Об истолковании»), излагаемый у нас обычно с точки зрения теории суждения, на самом деле ровно в такой же степени является и теорией предложения, а главными элементами предложения Аристотель выставляет здесь имя и глагол. Как известно, под диалектикой Аристотель понимает учение о «кажущихся» выводах, которые от силлогизмов отличаются только заключенным в них моментом вероятности. Силлогистика есть учение о необходимых выводах, диалектика же — о выводах вероятных или только еще возможных. Но если диалектика в этом смысле является прямым продолжением общей, аподейктической логики, то, с другой стороны, и риторика у Аристотеля есть не что иное, как продолжение диалектики. Аристотель определяет риторику (Rhet. I 2, <1355b> ) «как способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета». Значит, риторика отличается от диалектики и логики только тем, что принципы возможности или вероятности рассматриваются в ней не сами по себе, но как принципы убеждения других людей в правильности или неправильности выставляемых тезисов.