Среди православных богословов нашего поколения Владимир Лосский был одним из тех, кто стремился показать Западу, что Православие — не историческая форма восточного христианства, а непреходящая и кафолическая истина. Свидетельствовать об этом и было основной заботой его жизни, и это же свидетельство побудило его работать в двух направлениях, которые — как он мыслил — друг друга дополняют: византийское богословие органически продолжающее предание греческих отцов, и латинское Средневековье, в котором он искал — в частности в образе мыслей М.Экхарта — пункты возможного совпадения с восточным Православием.

Этот двойной научный интерес В.Лосского продолжал традицию Петербургского университета, к среде которого принадлежала его семья и из которой вышли как знаменитые византологи, так и известные знатоки Западного Средневековья. Но основным аспектом, определившим путь этого исследователя и богослова, был духовный аспект схизмы между Западом и Востоком. Те именно пункты, которые он считал наиболее разделяющими христиан, и привлекли в первую очередь его внимание: учение об исхождении Святого Духа и учение о нетварных энергиях Божиих. Мы видим, что все труды В.Лосского пронизаны этим двойным устремлением: сохраняя всю целостность Православия, вести диалог с христианским Западом.

Лосский Владимир - Боговидение

пер. с фр. В.А. Рещиковой; сост. и осrуп. ст. А.С. Филоненко

М.: АСТ, 2006. 759, [9] с. (Philosophy)

ISBN 5-17-018452-2

Лосский Владимир - Боговидение - Содержание

Предисловие

СПОР О СОФИИ

ОЧЕРК МИСТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ

Глава I. Введение. Богословие и мистика в предании Восточной Церкви

Глава II. Божественный мрак

Глава III. Бог-Троица

Глава IV. Нетварные энергии

Глава V. Тварное бытие

Глава VI. Образ и подобие

Глава VII. Домостроительство Сына

Глава VIII. Домостроительство Святого Духа

Глава IX. Два аспекта Церкви

Глава Х. Путь соединения

Глава XI. Божественный Свет

Глава Xll. Заключение. Пир Царствия

БОГОВИДЕНИЕ

Предисловие

Глава 1 . Предание отцов и схоластика

Глава 2 . Боговидение в библейском образе мысли и богомыслии отцов первых веков

Глава 3. Александрия

Глава 4. Каппадокийцы

Глава 5. Богословы сирийско-палестинской школы и святой Кирилл Александрийский

Глава 6. Видение Боrа в аскетической литературе

Глава 7. Святой Дионисий Ареопагит и святой Максим Исповедник

Глава 8. Видение Боrа в византийском богословии

Глава 9. Паламитский синтез

ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

(1) Два монотеизма»

(2) Путь отрицаний и путь утверждений

(3) Троица

(4) Троичная терминология

(5) Происхождение Лиц и Божественные свойства

(6) Творение

(7) Триединый Бог-Творец и Божественные идеи

(8) Творение: время и вечность

(9) Творение: космический порядок

(10) Образ и подобие

(11) Христианская антропология

(12) Первородный rpex

(13) Смысл Ветхого Завета

(14) Воплощение

(15) Христологический догмат

(16) «Образ Бога» и «образ раба»

(17) Две энергии, две воли .

(18) «Два и «одно во Христе

(19) Искупление

(20) Воскресение

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

Апофаза и Троическое богословие

«Мрак и «свет в познании Бога

Богословие света в учении святого Григория Паламы

Исхождение Святого Духа в православном учении о Троице

Искупление и обожение

Богословское понятие человеческой личности

Богословие образа

Предание и предания

О третьем свойстве Церкви

Кафолическое сознание (Антропологическое прwюжение догмата Церкви)

Всесвятая

Господство и Царство (Эсхатологический этюд)

Краткая хронология жизни и творчества Владимира Николаевича Лосского

Лосский Владимир - Боговидение - Предисловие

Эта книга не могла не появиться. Слишком уж велика несоразмерность между признанием Владимира Николаевича Лосского одним из крупнейших православных богословов двадцатого столетия и брошюрно-отрывочным способом существования его книг и статей, между влиянием его Идей на пути современного богословия (не только православного) и едва заметным корпусом исследований, посвященных его творчеству. Более пятидесяти лет прошло со времени появления первой его публикации на родине. В 1947 году в мемориальном сборнике «Патриарх Сергий и его духовное наследство», изданном Московской Патриархией, появилась статья Владимира Лосского «Личность и мысль Святейшего Патриарха Сергия». Лишь через двадцать лет после нее «Журнал Московской Патриархии» начал публиковать переводы его статей с французского, а позже «Богословские труды» посвятили восьмой сборник его творчеству и опубликовали переводы «Очерка мистического богословия Восточной Церкви» и «Догматического богословия». С французского. Чрезвычайно важно для понимания творчества Лосского то, что все его книги, за исключением «Спора о Софии», и большинство статей написаны на этом языке, ибо Франция стала его промыслительным домом, он стал ее гражданином, боролся за ее освобождение во время фашистской оккупации, исповедовал вселенскую истину Православия на ее языке, преодолевая славянофильское забвение универсальности православной традиции. Но не менее важно и то, что Владимир Николаевич оставался верен Русской Церкви Московского Патриархата, считая каноническим долгом сохранение верности Матери-Церкви в трагические для нее годы. Его работы неизменно печатались в «Вестнике Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата» как по-русски, так и по-французски, но они не могли не не вернуться на родину. В переводе.

Несмотря на то, что первые публикации хранили имя переводчика в тайне по причинам, все менее понятным с удалением советского времени, необходимо признать, что теперь никакое издание невозможно без благодарной памяти о том, что произведения Владимира Николаевича пришли к нам в переводах, сохранивших его русский язык, его голос. Это стало возможным только потому, что их переводчица, Вера Александровна Рещикова, урожденная Угримова, привезла этот голос с собой, вернувшись в 1947 году на родину. По совету отца Всеволода Шпиллера она перевела значительный корпус текстов своего учителя и друга, с которым покинула Россию на одном, печально знаменитом «философском пароходе» в 1922 году, когда профессора Н. О. Лосский и А. И. Угримов с семьями бьли высланы в Германию, с которым бьша прихожанкой Трехсвятительского подворья, сохранившего каноническую верность Московской Патриархии во время церковных разделений. У Лосского она училась богословию и церковной истории во Французском Православном институте св. Дионисия. Его слово она расслышала за французским языком книг. Через ее слух богословское наследие Владимира Николаевича приходит к нам. Все переводы, включенные в этот сборник, сделаны ею. До сих пор на русском языке не существует ни академического издания трудов Владимира· Николаевича Лосского, ни исследования его творчества. Их нет слишком долго, и, быть может, этот сборник, собравший пять книг, изданных или отредактированных им самим, далеко не полный (в него не вошли ни статьи, ни книга «Смысл икон», ни фундаментальное исследование « Негативное богословие и познание Бога в учении Мейстера Экхарта», которое Владимир Николаевич считал главным трудом своей жизни, но так и не успел закончить, и которое ждет своего переводчика), послужит мостом между существующими разрозненными изданиями и будущими обстоятельными и авторитетными собраниями и исследованиями.

Если решиться коротко охарактеризовать основные черты богословия Лосского и его места в развитии русской и мировой православной мысли без опоры на жизнеописание (необходимые сведения о его жизни читатель найдет в краткой хронологии, помещенной в конце сборника и составленной на основе известной хронологии Оливье Клемана), то можно сказать, что напряженность его мысли заключена между фигурами Разрыва и Верности. Он, вместе со своим другом отцом Георгием Флоровским, разорвал с русской религиозно-философской традицией, заявив о независимости православного богословия от философской спекуляции и начав возвращение к мышлению восточных Отцов Церкви, которое и составило программу неопатристического синтеза. Верность вселенской истине Православия привела его к разрыву со славянофильской традицией увязывания специфики православной мысли со своеобразием «русской идеи». Горячее стремление к исповеданию православной веры во Франции, там, куда поставил его Господь, создание для этого знаменитого фотиевского братства, организация православных общин латинского обряда и, конечно, выдающиеся труды по западной средневековой богословской мысли, вьшолненные в патристическом контексте, привели к разрыву с мыслью поколения отцов.