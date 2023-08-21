Лосский - Учение о перевоплощении

Николай Онуфриевич Лосский (1870—1965) входит в число известнейших русских философов XX века. За свою долгую жизнь, целиком посвященную философской работе, он написал почти три десятка книг и множество статей. В историю отечественной философии Лосский вошел как крупнейший гносеолог и создатель наиболее последовательной философской системы, охватывающей с единых позиций теорию познания и логику, метафизику и теорию ценностей, этику и эстетику. На склоне лет философ занимался историей русской культуры и духовной жизни, написал две широко известные работы — «Историю русской философии» и «Характер русского народа».

Имя Лосского стало известно в России в 1906 г., когда вышла его книга «Обоснование интуитивизма». Содержащиеся в ней идеи были высоко оценены и вызвали широкую дискуссию, в которую включились Н. Бердяев, Л. Лопатин, С. Аскольдов и другие философы. Книгу вскоре перевели на немецкий и английский языки. Что же нового и важного внесла эта работа? Прежде всего, она существенно расширяла границы теории познания. Интуицию Лосский рассматривал не как загадочную подсознательную способность, присущую лишь отдельным высокоодаренным лицам, но как возможность созерцания бытия «в подлиннике», которой обладает всякий человек. Через интуицию философ попытался понять все виды осознания мира. «Утверждая, что всякое познание есть видение самой живой действительности, я задался целью дать положительное истолкование и метафизическому умозрению, и научному наблюдению, и религиозному опыту. Теория знания интуитивизма должна была оказать помощь лицам, стоящим на двух противоположных флангах,— и натуралистам, и религиозным мистикам. Натуралистам она дает право утверждать, что, наблюдая в микроскоп инфузорий или в телескоп светила небесные, они исследуют не свои представления, а саму живую действительность внешнего мира. Религиозным мистикам она дает новые основания защищаться против упрека, что они живут в мире субъективных иллюзий, и утверждать, что их созерцания суть проникновение в высший Божественный мир». Так сам Лосский в автобиографической книге «Воспоминания. Жизнь и философский путь» описал замысел своей концепции. Объяснение единого «механизма» чувственной, интеллектуальной и мистической интуиции позволило философу сделать важный шаг в поставленной еще Вл. Соловьевым задаче—дать «теоретические основы цельного знания».

Лосский Николай Онуфриевич - Учение о перевоплощении - Интуитивизм

М.: Издательская группа «Прогресс», VIA, 1992.—208 с.

ISBN 5-01-003880-3

Лосский Николай Онуфриевич - Учение о перевоплощении - Интуитивизм - Содержание

В. П. Филатов. Предисловие

УЧЕНИЕ О ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ

Введение

Глава первая. Иерархический персонализм

Персонализм Субстанциальный деятель Абстрактное и конкретно-идеальное бытие Целестремительность. Панвитализм Единосущие субстанциальных деятелей Бог Знание как интуиция Царство Божие Свобода воли Эгоистическое царство бытия

Глава вторая. Происхождение человека из низших ступеней природы

Глава третья. Восхождение человека на высшие ступени бытия

Глава четвертая. Достоинства учения о перевоплощении

Глава пятая. Возражения против учения о перевоплощении

Глава шестая. Философы, признающие перевоплощение

Глава седьмая. Учение Лейбница о перевоплощении

Глава восьмая. Мысль о перевоплощении в поэзии

Глава девятая. Отношение Церкви к учению о перевоплощении

ИНТУИТИВИЗМ

Очевидность как самосвидетельство предмета Субъект сознания Познание внешнего мира Возражения против субстанциальностия Трудности пользования абсолютным критерием истины Защита учения о субстанциальностия Интуитивизм и англо-американский неореализм Интуитивизм и критицизм Канта Мнимая и подлинная научность

Лосский Николай Онуфриевич - Учение о перевоплощении - Интуитивизм - Введение

Шопенгауэр утверждает, что более половины человеческого рода верит в перевоплощение. Без сомнения, он прав. Почти все примитивные народы признают перевоплощение—африканские негры, американские индейцы, австралийцы, обитатели островов Тихого океана. Насколько это представление о будущей жизни распространено в Азии, видно из того, что оно входит в состав религии буддизма, той религии, которая насчитывает до 500 миллионов приверженцев. Кроме буддизма, учение о перевоплощении встречается в разных других религиях, напр. в браманизме, египетской религии, религии друидов. Секта орфиков, гностики, теософы, антропософы, многие оккультисты также придерживаются этого учения. У философов оно встречается нередко. Имена тех философов, которые высказываются в его пользу, будут указаны в специальной главе. Лессинг говорит о перевоплощении: «Кажется ли эта гипотеза потому такою смешною, что она самая древняя? потому, что человеческий ум раньше, чем его рассеяла и ослабила школьная софистика, сразу пришел к ней?» «Разве я достигаю зараз так многого, что не стоит труда прийти второй раз?»

Еще решительнее высказывается Шопенгауэр: «Миф о перевоплощении есть настолько самый содержательный, самый значительный, наиболее близкий к философской истине из всех мифов, когда-либо созданных, что я считаю его за пес plus ultra мифического выражения истины. Поэтому Пифагор и Платон почитали и применяли его; и народ, у которого этот миф имеет всеобщее распространение и оказывает решительное влияние на жизнь, должен именно поэтому считаться наиболее зрелым так же, как он есть и наиболее древний народ».