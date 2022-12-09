Максим Исповедник – Вопросы и затруднения

«Вопросы и затруднения» (лат. Quaestiones et dubia), экзегетическое, то есть посвященное толкованию Священного Писания, сочинение преп. Максима Исповедника, русский перевод которого публикуется впервые, интересно по целому ряду причин. Это один из ранних трудов преподобного отца, написанный, по мнению ученого Шервуда, еще в 626 году, во время пребывания преп. Максима в монастыре св. Георгия в Кизике, который Максим покинул после нашествия персов и аваров на Константинополь. Выдающийся отечественный исследователь богословского наследия преп. Максима С. Л. Епифанович относит время написания «Вопросов и затруднений» к еще более раннему сроку — к 620-622 годам. Два других важнейших сочинения Максима Исповедника были написаны позже: «Вопросоответы к Фалассию» — в 630-633 годах и «Амбигва к Иоанну» — в 628-630 годах. Однако «Вопросы и затруднения» — это не самое раннее произведение и в том числе не самое раннее экзегетическое произведение преп. Максима, на тот момент уже были написаны «Главы о любви», «Толкование на 59 псалом» и «Главы подвижнические».

Экзегетические сочинения преп. Максима Исповедника относятся к тому специфическому жанру в рамках направления аскетической монашеской письменности, который можно обозначить как монашескую экзегезу, то есть толкование Священного Писания монашескими духовными писателями. Характерными чертами данного жанра являются, с одной стороны, общее стремление к возвышенности и духовности (в противоположность буквализму) в толкованиях, в целом гармонично соответствующее возвышенным духовным идеалам монашества как такового, и в особенности монашества древнего, а с другой стороны — удивительное проявление данного стремления ко всему духовному также и в отношении к Священному Писанию, выливающееся в предпочтение возвышенно-иносказательного его толкования, и «претворение» того богатого потенциала, который дает такое духовное (иносказательное) толкование Священного Писания, преимущественно в сферу смыслов, связанных с христианским монашеским аскетическим деланием — главной заботой монашествующих, которой они посвящают свою жизнь, удалившись от мира, — это духовная брань, умная молитва и борьба со страстями и пороками. В этом явлении можно видеть твердое стремление монашества как особой — избранной части Церкви и как деятельного хранителя церковного Предания прочно основываться в своем подвижническом житии на почве Божественного Откровения Священного Писания, а кроме того — отражение целой практики такого разряда умного аскетического делания как непрестанное «поучение» в словесах Писания и размышление о нем, которое сродни знаменитой непрестанной молитве Иисусовой. И в том и другом отношении связь монашества в его духовной жизни со Священным Писанием оказывается самой тесной. Эту связь можно найти у целого ряда авторов монашеской письменности, в том числе у преп. Максима Исповедника, у которого она выразилась в большом массиве экзегетического наследия. И эта монашеская экзегеза преп. Максима тесно связана с его собственным монашеским идеалом.

Преподобный Максим Исповедник – Вопросы и затруднения

Вступительная статья, перевод и комментарии П. К. Доброцветова.

М., Паломник, 2008. – 308 с.

ISBN 5-88060-158-7

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