Сергей Михайлович Половинкин - Русский персонализм

Сергей Михайлович Половинкин был профессиональным преподавателем философии в высшей школе. Получив, как и герой многих его исследований священник Павел Флоренский, базовое математическое университетское образование, он закончил аспирантуру кафедры философии естественных факультетов МГУ. В советское время такая «миграция» в философию из сферы естественно-научного знания была делом нередким. Достаточно вспомнить имена химиков А. В. Ахутина, В. П. Визгина, физика С. С. Хоружего, принадлежащих к тому же поколению, хоть и немного более молодых по возрасту. И в качестве причины этого поворота следует назвать не только поиски фундаментальных оснований науки, той первой философии, о которой говорил Аристотель, но и открытие для себя духовной реальности, которая делает естественные и точные науки более осмысленными в масштабе человеческой жизни, ее соотнесенности с мирозданием, по отношению к которому человек понимает себя как соотнесенный с большим миром микрокосм, а не как маленькую и совершенно незначительную песчинку.

Обращение к христианской вере в конце 70-х годов было мощным и ярким выходом из серой рутины повседневности. По свидетельству В. Н. Катасонова они прошли катехизацию у священника Валериана Кречетова в приходе Покрова Пресвятой Богородицы села Акулово близ Одинцова. И здесь, опять-таки, они были не одиноки. Примерно в то же время приходит к вере Генрих Батищев - философ-марксист, принимающий крещение под именем Иоанн и затем шифрующий в своей концепции «глубинного общения» и теории «другодоминантности» модели христианской этики и отношения к другому. Это был и молчаливый протест против той общественно-политической реальности, которая, признав сам факт сталинского террора, предпочла не осудить его, а скорее стыдливо замолчать, в прямом и переносном смысле «закопать» Сталина, и уж тем более не отказаться от тех мировоззренческих и философских предпосылок, которые сделали возможным непрекращающийся с 1917 года геноцид собственного народа. Хрущевская оттепель была не только эпохой «Нового мира», но и временем новых антирелигиозных кампаний, вопиющего попрания свободы совести, разрушения храмов и, как следствие, очередной волны культурного нигилизма и опрощенчества. Она и следующая за ней эпоха «застоя» наложили свой отпечаток и на философию, ее преподавание в вузах, качество и стиль философских работ и монографий. При этом, однако, удавалось сохранять престиж и масштаб повсеместного преподавания марксистко-ленинской философии как специальности, в качестве главной идеологической и «партийной» дисциплины.

В 1984 году С. М. по доносу был уволен из МФТИ, где он преподавал философию. Причиной послужили «самиздатские» и «тамиздатские» книги, прежде всего, религиозная литература. На дворе были андроповские времена, суровый генсек был уже недееспособен или вовсе мёртв, но система, возглавляемая им на протяжении десятилетий, работала довольно чётко. Приход в Историко-архивный институт на Никольской, который вольется потом в годы горбачевско-ельцинской перестройки в состав РГГУ был настоящим спасением если не от неволи, то от нищеты. Это был опыт своего рода внутреннего отшельничества, неучастия в каких-либо публичных сферах общественной жизни, необходимости жить, не мозоля глаза начальству и сильным мира сего. На многие годы сформировал он и особый стиль жизни - «бытовое исповедничество» (термин евразийцев), привычка к аскетизму, которая включала в себя обязательное занятие спортом, бег, зимнее купание, довольство малым и самым необходимым, преданность семье, в которой человек находит своих самых близких людей, осторожность на людях, регулярная философская «баня» в Кадашах, баня самая что ни на есть общественная, но парадоксальным образом отсекающая своих от чужих и дающая отдушину от казенного пространства. Это особое философское отношение к жизни, черты которого мы можем найти у разных представителей того поколения, удивительно воплотилось в «одном отдельно взятом» Половинкине, сделав из простого кандидата наук легендарного представителя не только московского, но и общероссийского философского сообщества. Половинкин выбрал для себя роль скромного доцента московского вуза, не замахиваясь на докторскую степень, чем сознательно отсек от себя посягательства на роль философского «генерала» или даже «полковника»; в статусе какого-нибудь заведующего кафедрой. «Подальше от начальства и поближе к Богу» - таково было его житейское кредо.

Сергей Михайлович Половинкин - Русский персонализм

М.: Изд. дом «СИНАКСИС», 2020. - 1156 с.

ISBN 978-5-903721-06-1

Сергей Михайлович Половинкин - Русский персонализм - Содержание

А.П. Козырев - Личность и книга

1. Введение. Христианский персонализм русской философии

2. Аритмология Пифагора и пифагорейцев

3. Атомы-эйдосы Демокрита

4. Реализм и номинализм

5. Монадология Готфрида Вильгельма Лейбница

6. Лейбниц через Шеллинга

7. «Культ личности» и «культ нации» в немецком романтизме

8. Вольф и Ломоносов - последователи Лейбница в России

9. Неолейбницианство Германа Лотце

10. Персонализм Густава-Августа Тейхмюллера

11. Персонализм Ивана Васильевича Киреевского

12. Персонализация истории у Николая Яковлевича Данилевского

13. Василий Васильевич Розанов

14. Владимир Сергеевич Соловьев - от монадологии к «нирваническому всеединству»

15. Конкретный субстанциальный спиритуализм Льва Михайловича Лопатина

16. Споры о субстанциях и свободе между В. С. Соловьевым и Л. М. Лопатиным

17. «Критическая монадология» Петра Евгеньевича Астафьева

18. «Субстанциализм» Алексея Александровича Козлова

19. Сергей Алексеевич Алексеев (Аскольдов) - жизнь мучение

20. Иерархический персонализм Николая Онуфриевича Лосского

21 . «Критический индивидуализм» Евгения Александровича Боброва

22. «Критико-персоналистическая метафизика» Якова Фридриховича Озе

23. Московская философско-математическая школа

24. Аритмологическое миросозерцание Николая Васильевича Бугаева

25. Психо-аритмо-механика Павла Алексеевича Некрасова

26. Соборный персонализм Валериана Николаевича Муравьева

27. «Эсхатологический персонализм» Николая Александровича Бердяева

28. Софийный персонализм прот. Сергия Булгакова

29. Христанский персонализм свящ. Павла Флоренского в контексте истории русского персонализма

30. «Идея катастрофического прогресса» Владимира Францевича Эрна

31. «Живая истина» Льва Шестова

32. «Лицетворение» и лицерастворение у Льва Платоновича Карсавина

33. «Антиномистический монодуализм» Семёна Людвиговича Франка

34. Персоналистический спиритуализм Виктора Ивановича Несмелова

35. Монадология Даниила Леонидовича Андреева

36. «Персонология» кн. Николая Сергеевича Трубецкого

37. «Всеобщая морфология» Владимира Николаевича Ильина

38. Валерий Яковлевич Брюсов - «ученик Лейбница»

39. Велимир Хлебников - пифагореец

Библиография

о. Г. Белькинд - В посмертном присутствии автора