Предлагаемая вниманию читателя книга, созданная на основе лекционного курса для студентов восточного отделения МГИМО, посвящена описанию и анализу религий Востока, сложного и многостороннего процесса их возникновения и вызревания.

Главная цель работы — показать процесс и обстоятельства формирования той или иной из религий Востока с последующим воздействием ее на общество — обусловила сосредоточение внимания на ключевых моментах этого исторического процесса, на описании сущности религий и их специфики, на анализе их функционирования и места в жизни стран и людей.

Излагая материал в регионально-хронологической последовательности и обращая основное внимание на различные варианты и модификации восточных религий, автор, естественно, должен был отказаться от принципа анализа религиозной ситуации в каждой из стран Востока (такой анализ дается в соответствующих справочниках);



читателю предлагаются обзорно-систематические очерки религиозных систем. Материал излагается в сравнительной перспективе, что позволяет делать итоговые сопоставительные выводы. В соответствующих главах даны и краткие обзоры современного состояния религий Востока, показаны тенденции к их обновлению, приспособлению к потребностям сегодняшнего дня.

Леонид Васильев - История религий Востока

История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество)

Учеб. пособие для вузов по спец. «История»

М.: Высш. шк. 1983, - 368 с.

МОСКВА ВЫСШАЯ ШКОЛА

Леонид Васильев - История религий Востока - Содержание

Предисловие

Глава 1. Религия и религиоведение

Глава 2. Восток: общество и религия

Глава 3. Возникновение и ранние формы религии

Глава 4. Религиозные системы древних обществ Ближнего Востока

Глава 5. Монотеистические религии. Иудаизм

Глава 6. Христианство

Глава 7. Ислам. Возникновение и распространение

Глава 8. Ислам: теория и практика

Глава 9. Ислам: направления, течения, секты

Глава 10. Ислам: традиции и современность

Глава 11. Религии древней Индии (веды, упанишады, брахманизм)

Глава 12. Оппозиционные учения: джайнизм и буддизм

Глава 13. Индуизм

Глава 14. Индуизм и ислам. Модернизация индуизма

Глава 15. Божества, предки и ритуалы в древнем Китае

Глава 16. Конфуций и конфуцианство

Глава 17. Даосизм

Глава 18. Китайский буддизм

Глава 19. Религиозный синкретизм в Китае. Традиции и современность

Глава 20. Буддизм и синтоизм в Японии

Глава 21. Ламаизм

Заключение

Указатель терминов, понятий, божеств и религиозных деятелей

Рекомендательная библиография

Леонид Васильев - История религий Востока - Религия и религиоведение

Что такое религия? Как и когда она возникла? В чем ее смысл и сущность? Каковы причины живучести этого социального феномена? Ответить на такие вопросы нелегко. На протяжении многих веков лучшие умы человечества стремились найти рациональное объяснение причин возникновения столь специфической, иллюзорно-мистической, иррациональной формы мышления. За это время сложилась, оформилась специальная отрасль знания— религиоведение, не имеющая ничего общего с тематически близкой ей, но принципиально чуждой теологией, т. е. апологетикой религии как богооткровения. Следует отличать религиоведение и от атеизма. Цель религиоведения — серьезный анализ всей совокупности проблем происхождения, сущности и функций религии, ее места в обществе, истории, культуре, ее объективной роли на протяжении тысячелетий и в современном мире.

Иными словами, цель религиоведения — познать и понять религию как форму общественного сознания, как социальный феномен.

Возникнув на заре человечества и складываясь веками на основе неадекватного отражения в мышлении людей реальных объективных процессов в природе и обществе, религиозные представления и верования, а также закреплявшие их догмы, культы, ритуалы и обряды опутывали сознание человека паутиной несбыточных иллюзий, искажали его восприятие мира кривым зеркалом фантастических мифов и магических превращений, волшебства и чудес, заставляли создавать все более вычурные и сложные метафизические конструкции мироздания, загробного существования и т. п. Укрепляясь в сознании людей, фиксируясь в памяти поколений, становясь частью культурного потенциала народа,страны или даже многих стран, система религиозных верований - религия - приобретала тем самым определенные социально-политические и культурно-этические функции.

Основные функции религии. Наиболее характерной именно для религии является компенсирующая функция. Выступая в роли все объясняющего покровителя и утешителя, посредника между слабостью человека и всесилием природных стихий, религиозная концепция уже в ее самой ранней и примитивной модификации была призвана предохранить от злого воздействия непознанных внешних сил и в то же время научить, как избежать такого воздействия, защититься от него, задобрить злые силы. В специфической для нее иллюзорно-мистической форме она компенсирует бессилие человека, ограниченность его знаний, несовершенство социального устройства и т. д. Веря в богов и духов, принося им жертвы, молясь им и надеясь на их помощь, человек добровольно отдает себя под покровительство незримых сверхъестественных сил, в чье всемогущество он искренне верит.

С усложнением общества изменялись формы компенсации: обращаясь к религии и твердо веря в ее догматы, человек стремился найти в ней утешение, избавиться с ее помощью от несправедливостей и обид, социального неустройства и политических преследований. Но суть функции оставалась неизменной: в религии люди, и особенно религиозно-активные слои населения (отшельники, аскеты, монахи, суфии и т. п.), искали путь к спасению от несовершенства земного существования, к избавлению от страданий, к бессмертию, слиянию с Абсолютом, к вечной жизни на небесах и т. п.