В современной мировой историографии изучение развития британской историографии и развивающихся в её рамках методологических подходов представляет большой интерес, поскольку британская историография остаётся одной из самых интересных и влиятельных, а также важных в познавательном отношении национальных историографических традиций, достижения и опыт которой имеют широкое значение для развития исторического познания. В рамках британской историографии есть предметные области, которым британские историки традиционно уделяют большое внимание, поскольку с ними связаны становление и развитие современного британского общества — политической и экономической системы, культуры, которая, как убеждены англичане, имеет непреходящую значимость для всего цивилизованного мира.

К таким важным периодам в истории Великобритании относятся XVI—XVII вв. — эпоха начавшегося утверждения капитализма в английском обществе, с чем была сопряжена значительная трансформация английской экономики, политической системы и культуры, религиозности. Процесс модернизации английского общества со всеми сопутствующими ему экономическими, политическими и культурными новациями, развернувшийся в своей начальной стадии в XVI—XVII вв., стал началом становления современной Великобритании. Есть все основания рассматривать религиозную Реформацию в Англии как начальный этап становления британской политической нации.

Владимир Николаевич Ерохин - Становление нации - Оглавление

Введение

Глава I. Методологические подходы к изучению Реформации в Англии в современной британской историографии

§1. Либеральное направление в современной британской историографии о ходе английской Реформации

1.1. Либеральное направление в британской историографии и изучение истории Реформации в Англии

1.2. Концепция истории английской Реформации в работах А.Дж. Диккенса — идейно-теоретическая основа либерального направления в современной британской историографии

1.3. А.Дж. Диккенс о происхождении Реформации в Англии.

1.4. А.Дж. Диккенс о развитии Реформации в Англии в правление Генриха VIII в 1530—40-е гг.

1.5. А.Дж. Диккенс о религиозно-политической ситуации в Англии в правление Эдуарда VI и Марии Тюдор

1.6. А.Дж. Диккенс об утверждении протестантизма в Англии и об исторических следствиях протестантизма для истории английского общества

1.7. Либеральное направление в изучении религиозной Реформации в Англии в 1960—90-е гг.: проблематика и идейное содержание

§2. Ревизионистское направление в современной британской историографии об истории Реформации в Англии

2.1. Особенности историографической ситуации в изучении истории английской Реформации на рубеже 1970—80-х гг. в британской историографии

2.2. Идейно-теоретические источники в формировании ревизионистского направления в изучении Реформации в Англиив современной британской историографии

2.3. Критика либеральной концепции в изучении истории Реформации в Англии в работах К. Хейга

2.4. Дж. Скарисбрик — критик либерального подхода к изучению английской Реформации

2.5. Влияние консервативного направления в современной британской историографии на изучение истории Реформации в Англии

§3. Проблемы Реформации в Англии в трактовке социальной истории

3.1. Понимание задач социальной истории в современной британской историографии и её влияние на изучение Реформации в Англии

3.2. Концептуальные подходы к изучению Реформации в рамках социальной истории в современной британской историографии

3.2.1. Социально-экономическая интерпретация английской Реформации в трудах К. Хилла

3.2.2. Культурно-антропологический подход к изучению религиозных верований в Англии в реформационный период в работах К. Томаса.

3.3. Изучение Реформации в Англии в рамках социальной истории в 1980—90-е гг.

Глава II. Становление и развитие англиканской церкви в середине XVI—начале XVII вв. в оценке современной британской историографии

§1. Современная британская историография о начальном этапе Реформации в Англии и положении в церкви Англии в первой половине XVI в.

§2. Развитие церкви Англии в правление Елизаветы I в трактовке современных британских историков

§3. Британские историки о положении в англиканской церкви в правление первых Стюартов

Глава III. Пуританское движение в Англии в XVI—начале XVII вв. в трактовке современных британских историков

§1. Современная британская историография об определении и социальной природе пуританизма

§2. Проблемы формирования пуританизма в современной британской историографии

§3. Пуританское движение в начале 1570-х—1604 гг. в современных дискуссиях британских историков

§4. Пуританизм и англиканская церковь при первых Стюартах в оценке британской историографии

Глава IV. Британские историки о трансформации католицизма в Англии в эпоху Реформации

§1. Проблемы изучения английского католицизма XVI—первых десятилетий XVII вв. в современной британской историографии

§2. Положение католиков в Англии в XVI—начале XVII в. в характеристике современной британской историографии

§3. Оценка современными британскими историками изменений в английском католическом сообществе в первые десятилетия XVII в

Заключение

Библиография

Владимир Николаевич Ерохин - Становление нации - Введение

Одним из важнейших явлений английской истории раннего нового времени была религиозная Реформация. Под её влиянием религиозные проблемы в стране в XVI—первой половине XVII вв. вышли на первый план в общественной жизни, при этом превратившись в существенный фактор развития политической истории Англии. В связи с этим изучение религиозных аспектов истории Англии в XVI—XVII вв. в течение длительного времени является одной из проблем, к рассмотрению которой обращаются всё новые и новые поколения британских историков. Рассмотрение религиозных проблем является неотъемлемой составной частью изучения истории Англии XVI—XVII вв., поскольку обращение к такому ракурсу исследования позволяет глубже понять мышление англичан раннего нового времени с присущей ему в этот период мировоззренческой спецификой, когда самые разнообразные проблемы общественной жизни люди, жившие в эти века, осмысливали, как правило, на основе религиозных понятий, образности и символики.

Религиозно-политическая история Англии в XVI—XVII вв. в отечественной исторической науке не является областью, в которой когда-либо были сосредоточены значительные исследовательские усилия. Для изучения этих проблем необходимо было специальное обращение к истории протестантизма, англиканства, протестантских богословских доктрин, но в XIX—XX вв. и до 1917 г., и в советский период по разным причинам ситуация не была благоприятной для глубокого изучения тех или иных протестантских вероисповеданий и религиозно-политической истории: в дореволюционный период Русская Православная Церковь не хотела пропагандировать протестантизм и сдержанно относилась к проявлениям исследовательского интереса в этой области, а в советское время, когда методологической основой отечественной исторической науки был марксизм, изучение религиозной сферы общественной жизни было смещено на периферию в проблематике научно-исторических исследований, поскольку содержание религиозного сознания трактовалось лишь как деформированное следствие тех процессов, которые происходили в социально-экономической жизни общества.

Тем не менее, и в дореволюционный, и особенно в советский период было опубликовано немало конкретно-исторических исследований, большая часть которых посвящена политической истории Англии XVI—XVII вв.: монографий, сборников статей и отдельных статейных публикаций с редкими публикациями источников, а также кандидатских диссертаций. Все эти работы затрагивают отдельные проблемы, сюжеты и эпизоды в истории английской Реформации. Как видно, специальных обобщающих трудов по истории английской Реформации в целом в отечественной исторической науке не было создано, но всё же имеющиеся исследования заложили определённые основы для изучения религиозно-политической истории XVI—XVII вв.

При очень небольшом количестве работ, непосредственно посвященных английской Реформации, религиозным проблемам в Англии в XVI—первой половине XVII в. и пуританскому движению в Англии этого времени,в отечественной историографии советского периода были сформулированы обобщающие суждения в понимании этих явлений. Английскую Реформацию было принято трактовать как политическое по характеру явление. Как утверждалось, «своеобразие реформационного процесса в Англии в значительной степени было предопределено тем, что самое знаменательное событие Реформации — отделение от римской католической церкви — произошло не в результате реформационной борьбы, а как следствие проведения в жизнь политики абсолютизма. Именно абсолютная монархия оказалась достаточно могущественной для того, чтобы противопоставить свою власть католическому централизму... движущей силой этого процесса на первом этапе стало проабсолютистское дворянство и духовенство, возглавляемое королём и его фаворитами».

Эти выводы советской историографии в понимании происхождения английской Реформации как политического явления удивительным образом созвучны оценкам, которые предлагают представители ревизионистского направления в современной британской историографии К. Хейг и Дж. Скарисбрик, которые, правда, руководствуются совершенно иными методологическими подходами и считают, что принимаемые властями политические решения не детерминируются влияниями социально-экономического базиса и сами могут превращаться в фактор, определяющий ход развития страны. Ревизионисты утверждают, что инициаторами Реформации были руководствовавшиеся своими мотивами монарх, экономически активные группы в среде светских лиц, особенно предпринимательская верхушка, которые были недовольны церковными поборами, и юристы общего права, боровшиеся против церковной юрисдикции.