Знаменитой схватки с Голиафом, скорее всего, не было! К такому выводу приходит американский журналист Дж. М. Лендей, день за днем «прочитывая» жизнь одного из знаменитейших царей в мировой истории.

О битвах и трудах Навина, о его беззаветной, неколебимой вере, об истинном, для многих неизвестном, масштабе этой личности повествует книга восхищенного исследователя.

Ростов-на-Дону, «Феникс», 1999 — 352 с., 1999

ISBN 5-222-00486-4



Перевод: М. Вторникова



ПЕРВАЯ ПОБЕДА

ТРИ МАЛЕНЬКИХ РАССКАЗА О ХАРАКТЕРЕ ИИСУСА НАВИНА

ИИСУС НАВИН, СОГЛЯДАТАЙ ГОСПОДА

МИССИЯ ИИСУСА НАВИНА

БОГ ОБОДРЯЕТ ИИСУСА НАВИНА

РАЗВЕДКА ИЕРИХОНА

ИИСУС НАВИН ПЕРЕХОДИТ ИОРДАН

ИОРДАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ

ГАЛГАЛ

ПАДЕНИЕ ИЕРИХОНА

АХАН

ГАЙ ВЗЯТ ХИТРОСТЬЮ

ЖИТЕЛИ ГАВАОНА ОБМАНЫВАЮТ ИИСУСА НАВИНА

ПОБЕДА ЗА ПОБЕДОЙ

ПОКОРЕНИЕ

РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ

ИИСУС НАВИН ПОЛУЧАЕТ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ГОРУ

ИИСУС НАВИН ДАЕТ НАСТАВЛЕНИЯ ВОИНАМ

ИИСУС НАВИН В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ОБРАЩАЕТСЯ К СВОЕМУ НАРОДУ

Перевод: H. Милых



ВСТУПЛЕНИЕ

Глава 1 ДОМ САУЛА

Глава 2 ИБО ЭТО ОН

Глава 3 КУРОПАТКА В ГОРАХ

Глава 4 ПОМАЗАННИК ИЗ ИУДЫ

Глава 5 ГРАД ГОСПОДЕНЬ

Глава 6 ЦАРИ ВЫХОДЯТ НА АВАНСЦЕНУ

Глава 7 ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ

Глава 8 ВОЗВЫШЕНИЕ СОЛОМОНА

Глава 9 ХРАМ ДАВИДА

Уэлдон Филип Келлер - Иисус Навин - ИСХОД 17

Господь Бог, Иегова, величественным проявлением божественной силы освободил народ Израиля из египетского рабства. Бесконечные бедствия обрушились на охваченный ужасом Египет. Жабы и мухи, тьма и болезни осквернили, опустошили и парализовали страну. А затем карающий ангел [1] прошел по Египту, истребив всех первенцев в стране. Только те, чьи жилища охраняла кровь жертвенного агнца на дверях, пережили этот страшный час.

И наконец два миллиона евреев, почти половина от нынешнего населения Израиля, вышли из своих домов и потоком хлынули на восток, в пустыню. Они возвращались на свою родину в Палестине, в Ханаан. Ханаан, земля богатая, щедрая и плодородная, была обещана Всевышним патриархам Аврааму, Исааку и Иакову, почему и называлась землей обетованной.

Выбери они прямой и короткий путь, путешествие могло бы занять две недели, даже при том, что они двигались не слишком быстро, отягощенные скарбом, младенцами, стариками и стадами. Увы, их переход, долгий и тяжелый путь через Синайский полуостров и аравийские пустыни, займет сорок лет. Из двух миллионов людей, вышедших из Египта, только двое, Иисус Навин и Халев, и члены их семей переживут эти тягостные блуждания по пустыне и достигнут Ханаана.

Великий исход из Египта сопровождался чередой невероятных событий, свидетельствующих о божественной защите. Так, воды Красного моря расступились перед израильтянами и, пропустив их, сомкнулись над преследовавшей их знаменитой египетской кавалерией, поглотив все ее колесницы и конницу. По ночам над идущими по пустыне толпами вставал чудесный огненный столп, освещая им путь в ночном мраке. Благодаря ему люди могли передвигаться в прохладе ночи, а днем, когда они останавливались на привал, огромный облачный покров повисал над лагерем, защищая от палящего солнца. В его тени, словно под огромным зонтом, накрывавшим тысячи акров земли, отдыхали люди и животные.

Еще более поразительным чудом была манна небесная. Каждое утро она покрывала землю, словно роса, белая, сверкающая и сладкая. Шесть дней в неделю люди собирали этот божественный хлеб, который поддерживал их силы, здоровье и бодрость духа.

Хотя люди одолевали непроходимые тропы пустыни с их обжигающим песком и острыми камнями, обувь путников не рвалась и люди не ранили усталых ног. Как обуви, так и одежде, которую они взяли с собой из Египта, не было сноса. Несмотря на вездесущую пыль, пот, шипы и колючки чахлой растительности, одежда оставалась целой, пока ее хозяин не умрет и не будет захоронен в песках.

За всю историю человечества, полную боли и страданий, никогда еще не было ничего подобного этому маршу двух миллионов через столь враждебную человеку территорию. И однако же, люди странствовали относительно безбедно, в сопровождении несметных стад коров, овец, коз, индеек и собак. Ведомые Богом, они упорно двигались через Синайский полуостров.

Их вождь Моисей был человеком необычным. Родился он в бедной еврейской семье. Его мать, опасаясь за жизнь сына (фараон в то время приказал новорожденных еврейских мальчиков топить как котят), скрывала его три месяца, а потом смастерила из тростника корзину, просмолила ее, положила туда младенца и спрятала в густых тростниковых зарослях на илистых нильских берегах. Там он и был найден дочкой фараона. Ребенок ее умилил настолько, что она пожелала его усыновить. В кормилицы ему выбрали его собственную мать. Принятый как сын в семью фараона, Моисей вырос, возмужал, получил образование и воспитание знатного египтянина, включая обучение военным искусствам. Сорок лет он жил как египетский принц крови.

Однако Моисей никогда не забывал о своем происхождении. Увидев однажды, как надсмотрщик‑египтянин избивает еврея‑раба, он пришел в ярость и убил надсмотрщика. Тело он тайно закопал в песок, но его застали за этим занятием. Спасая свою жизнь, Моисей скрылся в той самой пустыне, где сейчас народ его разбил лагерь.

Там бывший египетский принц сорок лет пас овец и коз как простой кочевник, пока однажды, пораженный зрелищем куста, который горел, но не сгорал, он услышал голос Бога, который приказал ему вернуться в Египет, вывести свой народ из египетского рабства и через пустыню, так хорошо знакомую Моисею, привести его в землю Ханаанскую, истекающую медом и млеком.

Израильтяне уже дошли до Рефидима – мрачного, дикого места в нагромождениях раскаленных скал. Ни для человека, ни для зверя здесь не было воды. Само название «Рефидим» не сулило ничего хорошего: «(место) где ослабевшие руки опускаются». Гиблое место, место уныния и отчаяния для Израиля.

Во второй раз за последние несколько дней измученные евреи осыпали Моисея упреками. Впервые это случилось, когда они испугались, что кончились запасы еды. В гневе и панике они обвиняли своего вождя в том, что он завел их в пустыню и обрек на голодную смерть.

Но тут вмешался Господь, послав народу Своему поутру дождь из манны, а вечером стаи пустынных куропаток слетелись в лагерь, на радость изголодавшихся по мясу путников. И все же те отказывались признать, что все они находятся под защитой Иеговы, и не испытывали к Нему никакой благодарности.

И вот в Рефидиме, где глаз не видел ничего, кроме скал и песка, евреи снова сварливо обвинили и Моисея, и Господа в коварстве и намерении истребить Израиль.

Ослепленные себялюбием и жалостью к себе, они не могли увидеть или осознать милосердие своего Бога. Яростно и воинственно они осыпали бранью Моисея, который на самом деле был Божьим человеком и представлял перед ними самого Иегову.

Иегова снова проявил милосердие, настолько, что дал им воду из обнаженной скалы. К несчастью для Моисея, в гневе на соплеменников он, вместо того, чтобы просто приказать воде течь, несколько раз ударил посохом по камню. Вода хлынула ручьем, но Господь был этим огорчен [2]

Это место назвали Масса и Мерива – «Искус и укоризна». Здесь Израиль бросил вызов Господу, усомнившись в Его доброте, а также сетовал на предопределенную Им судьбу. Вот откуда идет их постоянное смятение, вот источник их Частого уныния. Мгновенные переходы от пучин отчаяния к вспышкам ярости и злобы также дают понятие о непредсказуемом и неустойчивом характере этого беспокойного и своенравного народа.

Но растерянность, отчаяние и сомнение делают людей легкой добычей для врагов. И вот на лагерь в Рефидиме напали амаликитяне.

Амаликитяне, как и сами израильтяне, были народом пустыни, – жестокие потомки Авраама и Исаака по линии Исава, старшего по рождению брата‑близнеца Иакова. Амаликитяне всегда враждовали с израильтянами, всегда пытались уничтожить отпрысков Иакова. Война между ними шла всегда, из поколения в поколение. Амаликитяне сражались против Гедеона на стороне мадианитян. Они были тем заклятым врагом, которого Господь приказал истребить Саулу. Позже амаликитянин Аман замыслил истребить евреев во времена царицы Эсфири.