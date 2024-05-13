Любжин - Мертвый Белинский, живой Мерзляков

Историк культуры периодически сталкивается с овладевающим представителями той или иной эпохи ощущением: творчества достаточно и больше не нужно, намного важнее инвентаризировать и сделать понятными и доступными те сокровища, которые мы уже имеем. Часто он и сам поддается ему. Прообразом такого подхода стала эпоха эллинизма — зарождение научной филологии и создание первых библиотек в полном смысле этого слова. (Хотел написать «в Европе» или «на европейской почве» — и воспротивилась география: важнейшим научным центром эллинистического мира стала Александрия Египетская, вторым по значению — Пергам в Малой Азии. Но оговорка нужна, речь идет именно о греко-римском мире, и я ничуть не настаиваю на правомерности своих обобщений для Китая или, скажем, доколумбовой Америки.) Тогда крупнейшим поэтом была высказана мысль, приобретающая на наших глазах зловещую актуальность: «Большая книга — большое зло» (или, если угодно, большое несчастье). Именно в такие эпохи притязает на универсальность странная, страшная и расплывчатая категория вкуса.

Я, разумеется, не могу знать, насколько распространено мое ощущение сейчас. Возможно, я одинок в своем отсутствии интереса к современному литературному делу, а вокруг расцветает словесность, колосятся шедевры и рукоплещет довольная публика. Возможно, она глотает, тщательно разжевывая, большие книги и напитывается в этом процессе мудростью и добродетелью. Но мне трудно на основании соображений о таких возможностях отказаться от своего восприятия, а оно таково, каково есть.

Итак, эпохи инвентаризации должны быть и филологическими эпохами. Но в нашем мире с приходом массового общества что-то изменилось. Филология оказывается столь же дефицитной, как и творчество, и в понимании того, чем мы все-таки владеем, прогресс осуществляется ну очень медленными шажками.

Если рассматривать заблуждения об изящной словесности с точки зрения их вредоносности, первое место займет едва ли не всеобщее в наше время мнение, будто литература — отражение жизни и в силу этого участник борьбы (можно даже конкретизировать, общественно- политической борьбы). То, что противостоит этой ереси в моем сознании, имеет вид квазисиллогизма.

Любжин Алексей Игоревич - Мертвый Белинский, живой Мерзляков - Заметки консерватора о литературе и ее врагах

Μ.: Common Place, 2022. — 288 с.

ISBN 978-999999-1-84-1

Любжин Алексей Игоревич - Мертвый Белинский, живой Мерзляков – Содержание

Наша эпоха могла бы стать еще одной александрийской. Вместо предисловия

I. Quaestiones

«Развитие русского стиха остановилось в середине XIX века»: интервью с Алексеем Любжиным

Почему современная литература так измельчала и что с этим делать

Книга как форма посмертной жизни, или Зачем изучать библиотеки тех, кто давно уже умер

Как обустроить дома интеллектуальное кладбище

Как переводить стихи

IL Personae

Шувалов: круг чтения русского интеллектуала XVIII века

Херасков: взлет и падение русского Гомера

Мерзляков: система в сердце

Белинский: мертвец из могилы

Ушинский: бочка дегтя

III. Carmina epica