"Свобода" является одной из тем, наиболее часто обсуждаемых в современном обществе. Особенно важна эта тема для людей России, где продолжаются коренные преобразования во всех сферах жизни.

Однако, несмотря на распространенное убеждение, что свобода — это когда люди поступают так, как им хочется, в действительности данное понятие включает в себя огромную ответственность, любовь к другим людям и способность носить их бремена. В своем Послании к церквям Галатии Апостол Павел уделил очень много внимания вопросу о христианской свободе.

Непреходящая ценность Послания к Галатам заключается в том, что оно противостоит неизменному желанию людей достичь спасения своими собственными силами и помышлениями, а также борется со стремлением христиан жить "собственною христианскою жизнью", то есть законническим образом. Особо подчеркивая христианскую свободу, Послание к Галатам, отнюдь не открывает пути беззаконию.

Послание к Галатам было, своего рода, "боевым кличем" Реформации, и оно может быть таким же кличем к Реформации в наши дни. Лютер относился к этому Посланию особым образом, считая его "своим". Он подчеркивал тот факт, что Послание открывает нам Христа, как Исполнителя Закона, как Того, Кто обеспечил нам путь ко спасению. Послание к Галатам систематически и последовательно излагает доказательства, подтверждающие Благовестие о спасении одною лишь верою.

Спасение, дарованное Богом, предназначено всем людям, и это спасение мы можем обрести только через распятого Иисуса Христа, смерть и воскресение Которого принесли нам прощение и жизнь.

Если вы хотите найти подлинную и вечную свободу, то вам следует искать ее в Послании Апостола Павла к Галатам. Да благословит вас Бог в этой свободе.

Мартин Лютер - Лекции по посланию к Галатам

г. Минск, издательство «ПИКОРП» 1997 г., 693 с.

Фонд "Лютеранское наследие", P.O. Box 46, Sterling Heights, MI 48311

Мартин Лютер - Лекции по посланию к Галатам - Содержание

Предисловие

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Мартин Лютер - Лекции по посланию к Галатам – Основная идея послания св. апостола Павла к Галатам

Прежде всего нам следует говорить об основной идее, или о проблеме, которую Павел раскрывает в этом Послании. Павел хочет утвердить учение о вере, благодати и прощении грехов, или о христианской праведности, чтобы мы имели совершенное знание и умели отличать христианскую праведность от других видов праведности. Существует политическая праведность, которую определяет император, мирские князья, философы, юристы. Есть также обрядовая (традиционная) праведность, то есть человеческие традиции, например, традиция папства и другие. Родители и учителя учат нас этой праведности, ничем не рискуя, потому что они не делают ничего для искупления греха, умиротворения Бога, обретения благодати — с помощью этих правил они учат нас нравственному поведению. Однако существует и другая праведность, праведность Закона Десяти Заповедей, которой учит Моисей. Мы тоже учим этому, но только после учения о вере.

Больше и выше всего этого — праведность веры, или христианская праведность, которую следует особенно тщательно отделять от всех остальных видов праведности, противостоящих ей, потому что они происходят от законов императора, папских традиций, Божьих заповедей. Они требуют дел и, как учат схо­ласты, могут быть достигнуты с помощью "данного нам от природы", или Божьего дара. Эти виды праведности, праведности дел, — тоже дар Божий, как и все, что мы имеем. Но самая совершенная праведность, праведность веры, которую Бог дает нам через Христа без дел, не является ни политической, ни традиционной, ни праведностью от дел, а совсем напротив, это просто пассивная праведность, в то время как все вышеперечисленные — активные. Ибо здесь мы не делаем ничего, ничего не даем Богу, мы только принимаем и позволяем кому-то другому, а именно Богу, действовать в нас.

Поэтому будет правильно называть праведность веры, или христианскую праведность, "пассивной". Это праведность, покрытая тайной, которую мир не может понять. Фактически и сами христиане, одолеваемые искушениями, не всегда правильно понимают ее. Поэтому нам необходимо постоянно учиться. И тот, кто не понимает или не прибегает к этому в скорбях и страданиях, не устоит. Ибо ничто так полно и несомненно не утешает совесть, как эта пассивная праведность.

Однако человеческая слабость и нищета таковы, что в муках совести и под страхом смерти мы не смотрим ни на что, кроме наших дел, заслуг и Закона. Когда Закон говорит о грехе, мы сразу же вспоминаем свою прошлую жизнь. Тогда грешник в великом смятении стонет: "О, какую проклятую жизнь я вел! Если бы я только мог пожить подольше! Тогда я бы исправился!" Так человеческий разум не может оторвать взгляда от активной праведности и перевести его на пассивную, христианскую праведность. Зло столь глубоко укоренилось в нас, мы так крепко усвоили эту дурную привычку! Пользуясь нашей слабостью, сатана усиливает и обостряет в нас эти мысли. И совесть испытывает все более и более сильное беспокойство, и страх, ибо человеческому разуму невозможно ни найти утешение в самом себе, ни смотреть только на благодать, сознавая грех и испытывая муки, ни полностью уйти от мыслей о делах. Это выше человеческих сил и разумения. Это даже выше Божьего Закона. Потому что, хотя Закон — самое большое благо в этом мире, он все же не приносит покоя совести, а ведет ее к еще большему смятению и отчаянию. Потому что посредством Закона грех становится особенно грешен (Рим. 7:13).