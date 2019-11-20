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Егоров - Священное Писание Ветхого Завета

Священное Писание Ветхого Завета - Геннадий Егоров
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Данное учебное пособие представляет собой отредактированный курс лекций по Священному Писанию Ветхого Завета, предназначенный для студентов и слушателей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и является введением в изучение Священного Писания.
Главная цель курса – подготовить студентов к самостоятельному изучению Библии и по возможности привить вкус к этому занятию. Помимо общего обзора содержания ветхозаветных книг на лекциях рассматриваются данные исагогики и экзегезы, приводятся примеры святоотеческих толкований, а также выясняется сотериологическое и мессианское значение священной истории.

Протоиерей Геннадий Егоров - Священное Писание Ветхого Завета - курс лекций

4-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. - 608 с.
ISBN 978-5-7429-1209-5
Предыдущее издание:
ПСТГУ; Москва; 2014
ISBN 978-5-7429-0642-1

Протоиерей Геннадий Егоров - Священное Писание Ветхого Завета - курс лекций - Содержание

Предисловие
Введение

Раздел I. Пятикнижие Моисеево

  • Глава 1. Начало
  • Глава 2. Начало истории человечества
  • Глава 3. Патриарх Авраам
  • Глава 4. Патриархи Исаак, Иаков, Иосиф
  • Глава 5. Исход
  • Глава 6. Левит
  • Глава 7. Числа. История сорокалетнего странствования Израиля по пустыне
  • Глава 8. Второзаконие
  • Глава 9. Смысл и значение закона Моисеева

Раздел II. Исторические книги

  1. Глава 10. Книга Иисуса Навина
  2. Глава 11. Книга Судей
  3. Глава 12. Начало эпохи Царств
  4. Глава 13. Царство Саула
  5. Глава 14. Царство Давида
  6. Глава 15. Царствование Соломона
  7. Глава 16. История Северного (Израильского) царства
  8. Глава 17. История Южного (Иудейского) царства
  9. Глава 18. Вавилонский плен. Возвращение. Строительство второго храма и восстановление Иерусалима
  10. Глава 19. От Ездры до Ирода Великого

Раздел III. Учительные книги

  • Глава 20. Книга Иова
  • Глава 21. Псалтирь
  • Глава 22. Писания царя Соломона: Книга притчей, Книга Екклесиаст и Песнь песней
  • Глава 23. Неканонические учительные книги

Раздел IV. Пророческие книги

  • Глава 24. Пророки. Введение
  • Глава 25. Книги малых пророков
  • Глава 26. Книга пророка Исаии
  • Глава 27. Книга пророка Михея
  • Глава 28. Книги пророков Авдия, Ионы и Наума
  • Глава 29. Книга пророка Аввакума
  • Глава 30. Книга пророка Иеремии
  • Глава 31. Книга пророка Иезекииля
  • Глава 32. Книга пророка Даниила
  • Глава 33. Книги пророков Аггея, Захарии и Малахии

Протоиерей Геннадий Егоров - Священное Писание Ветхого Завета - курс лекций - Введение

Преподобный Серафим Саровскии говорил, что великая польза для человека хотя бы один раз прочитать всю Библию разумно. Так что не будем пренебрегать этим советом преподобного. К сожалению, опыт показывает, что очень многие современные православные люди чтение Ветхого Завета для себя считают делом совершенно необязательным, бесполезным и, по сравнению с многочисленными брошюрками благочестивого содержания, считают пустой тратой времени.
Хотя теоретически, наверное, каждый из вас представляет, что это не так, и что от Самого Спасителя, апостолов и святых Отцов нам передана заповедь изучать и вникать в Священное Писание. Для нас с вами Священное Писание — это есть, в первую очередь, свидетельство о Христе, свидетельство о Боге, и если мы с вами хоть немного стараемся соблюсти заповедь Божию: «"и люби Господа, Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими" (Втор. 6:5): сия есть первая и наибольшая заповедь» (Мф. 22:37-38).
И если хоть немного мы эту заповедь принимаем во внимание, то, наверное, Священное Писание, как книга о Том, Кого мы возлюбили всем сердцем своим, всем помышлением своим, всею крепостию своею, — должно быть нам дороже любой другой книги. Священное Писание мы еще называем божественным Откровением. Это то, что Богу было угодно открыть нам о Себе, о Своем действии в мире, о Своих отношениях с человеком, поэтому и с этой точки зрения, конечно, Священное Писание для нас необычайно важно.
Собственно, весь наш курс будет строиться именно на этой первой заповеди, и если хоть немного мне удастся вам привить любовь к чтению Священного Писания, я буду очень рад и буду считать свою цель достигнутой. Чтобы вдохновить вас, я хочу вам почитать немного из писаний святых отцов. Святитель Златоуст в одной из проповедей говорит своим слушателям о том, как много внимания они уделяют овладению какими-нибудь светскими ремёслами, заботой о своём доме, хозяйством, а потом говорит: «Скажи мне, если попросить кого-нибудь из вас здесь присутствующих, кто может прочитать один псалом или какое-либо место из Священного Писания? Конечно, никто, и не только это худо, а то, что, не радея о духовном, на дела сатанинские вы быстрее огня: если кому вздумается наведаться у вас о ди-авольских песнях, о сладострастных напевах, — найдешь, что многие твердо их знают и произносят с большим удовольствием. И чем оправдываются, если станешь их обвинять?
Я, говорят, не монах, но имею жену и детей, хлопочу о доме, а от того-то и выходит весь вред, что чтение Священного Писания считаете приличным для одних только монахов, тогда как сами гораздо больше имеете в этом нужды. Кто живет в мире и каждый день получает новые язвы, для того особенно нужно врачевство, поэтому чтение Писания считать излишним гораздо хуже, чем не читать его — такая мысль есть сатанинское внушение. Не слышите ли сказанного Павлом, что все сие написано в наше наставление».
Далее он говорит следующее: «когда говоришь о богослужении, если у вас нет даже времени читать Писание дома, то почему вы не внимаете ему за богослужением? Слушайте и ужасайтесь: диакон от лика всех стоит и, громко восклицая, говорит: "вонмем" — и это неоднократно. Этот глас, который он произносит, есть общий глас Церкви, но никто не внимает. После него чтец начинает: «пророчества Исаина чтение» — и опять никто не внимает, хотя пророчество содержит в себе нечеловеческое учение. Потом вслух всех вещает: «сия глаголет Господь» — и также никто не внимает, но что я говорю: читается далее нечто страшное и ужасное, но и при этом никто не внимает. И что говорят против этого многие? "Всегда, — говорят, — читается одно и то же" — но это-то и особенно по-губляет вас. Если бы вы знали все это, то тем более не следовало бы оказывать пренебрежение. Ибо и на зрелищах всегда бывает одно и то же, однако вы не знаете в них сытости.
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Rating 5.0 / 5
Added 20.11.2019
Author brat Alexandr
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5.0/5 (16)

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