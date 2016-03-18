Для того, чтобы мы могли основательно познать, предоставил и отдал ему Христос, о чем много написано у св. Павла, для этого я выставляю два следующие заключения:

α — Христианин является свободным господином над всем и никому не подчиняется.

ω — Христианин является покорным слугою всему и всем подчиняется.

Эти два заключения ясно высказаны в 1–м послании святого Павла к Коринфянам (9): «Будучи свободен ото всех, я поработил себя». Далее, к Римлянам (13): «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Любите же того, кто услужлив и подчиняйтесь тому, кого любите». А также о Христе (Гал. 4): «Бог послал Сына Своего, Который родился от жены, и подчинился закону».

Чтобы понять эти два противостоящих положения о свободе и служении, мы должны вспомнить, что каждый христианин является двоякой природой, духовной и телесной. Согласно душе он именуется духовным, новым, внутренним человеком, согласно крови и плоти его именуют телесным, ветхим и внешним человеком. И на основании этого различия в нем, в Писании говорится о двух вещах, которые, как я только что говорил, прямо противоположны друг другу, о свободе и служении.

Мартин Лютер - О свободе христианина

Уфа, Издательство «ARC», 2013. — 728 стр.

ISBN 978-5-905551-05-5

Мартин Лютер - О свободе христианина - Содержание

Иван Фокин - Всемирно-историческая цель христианской Церкви и немецкая Реформация как осуществление перехода всемирного христианства от принципа слепой необходимости авторитета к принципу зрячей свободы веры

I. Сущность мирской власти средневековой иерархии духовенства IX

II. Учение римской церкви и принцип духовной свободы XVI

III. Философско-теологическая точка зрения XXXI

Заключение. Cujus regio, ejus religio XXXVI

Мартин Лютер

95 тезисов (1517)

К христианскому дворянству немецкой нации об улучшении христианского состояния (1520)

О свободе христианина (1520)

Речь на Вормском Рейхстаге 18 апреля 1521 г.

Краткий катехизис (1529)

XLVI псалом. Господь наш меч, оплот и щит

Приложение

Филипп Меланхтон Аугсбургское вероисповедание (1530)

Якоб Бёме Что такое христианин? (1623)

Иоганн Гихтель О трех принципах и мирах в человеке (1696)

Готфрид Лейбниц Исповедание природы против атеистов (1668)

Иоганн Фихте О подлинной религиозности (1805)

Фридрих Шеллинг Философия мифологии (1841) в кратком изложении Куно Фишера (1881)

Георг Гегель Лекции по всемирной истории (1821) в кратком изложении Куно Фишера (1881)

Виктор Михайловский Предвестники и предшественники Реформации в XIV и XV веке (1882)

Томас Карлейль Лютер (1841)

Сергей Соловьев Реформация (1871)

Дмитрий Мережковский Лютер и мы (1939)

Людвиг Гейссер История Реформации в Швейцарии, Дании, Швеции и Англии (1850)

Иван Фокин История Реформации в Финляндии и Ингерманландии (2009)

Иван Соколов Отношение протестантизма к России в XVI и XVII вв. (1880)

Адольф Гарнак О сущности национальных церквей (1900)

Куно Фишер Век Реформации и проложенный ею ход развития новой философии (1889)

Комментарии и примечания

Мартин Лютер - О свободе христианина

Всемирно-исторический принцип христианства составляет свобода. Христианство впервые явило человечеству новый принцип свободы, возвестив новое понимание Бога как Духа, тождественного с духом самого человека — в лице Иисуса Христа, и, потенциально, вообще каждого человека. Этот принцип стал поворотным пунктом обновленного мира, новой осью, вокруг которой с тех пор вращается всемирная история.

Однако прежде чем вступить в мир и заставить его вращаться согласно новому принципу исполненного и завершенного в себе свободного духа, христианство должно было в некотором смысле утратить свое внутреннее совершенство, как бы разрушить свое идеальное состояние первоапостольской христианской общины, и вступить в эпоху деятельного участия, проповеди благой вести и борьбы, поскольку исторически обусловленная сущность мира, состоящего из самых различных народностей, — это борьба. Вступив в мир, христианство сперва должно было его непосредственно принять и подчиниться его законам. О необходимости утраты этого идеального состояния глубокомысленно говорит Шеллинг, сравнивая первоапостольскую Церковь в этот начальный период с пшеничным зерном, о котором повествует Евангелие. Ему нужно было не только попасть на добрую почву, но также и преодолеть все преграды и непогоду этого мира.

Как историческое явление христианство должно было пройти через все трудности обычного мирового развития. «Изначальное или древнейшее состояние Церкви, в котором ее по обыкновению воспринимают как идеально чистую и совершенную, не могло быть ее предназначением… Если бы это предысторическое состояние Церкви было ее истинным и, следовательно, пребывающим состоянием, она не вышла бы из него. Можно сказать, что это первое состояние было состоянием единства, но единства лишь отрицательного, из которого ей надо было выйти, тогда как нынешнее состояние есть состояние раздробленности, только переход к единству свободному, положительному». Так как Господь попустил, чтобы Церковь вышла из своего первоначального «идеального и совершенного» состояния и подверглась всяческим превратностям, мы должны предположить, что Господь попустил это согласно своему замыслу и позаботился о том, чтобы она преодолела все эти исторические превратности и пришла к истинному и проверенному борьбой и конечной победой завершению, в то время как «тот век, возврата к которому желают столь многие последующие века, можно мыслить лишь как век невинности и потенциальности, как эпоху Церкви, еще не вступившей в историю, находящейся не ее… Историческая Церковь начинается с того момента, когда она становится мировой религией, начинает существовать в мире».