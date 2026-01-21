Предлагаемое читателю издание является первым фундаментальным исследованием истории Санкт-Петербургской Православной Духовной академии и семинарии в XX веке. С целью создания представления об их исторических корнях и первых этапах развития в книге помещен краткий исторический обзор деятельности Духовных школ Северной столицы России в XVIII-XIX веках.

Разделы книги в основном соответствуют важнейшим периодам в истории Русской Православной Церкви XX века, при этом изложены биографии архиереев Санкт-Петербургской (Петроградской, Ленинградской) епархии, внесших наиболее заметный вклад в развитие Духовных школ. Издание книги, которую вы держите в руках, стало настоящим событием. В этом фундаментальном труде освещены малоизвестные и ранее не изученные периоды истории Санкт-Петербургской Духовной школы.

Важно подчеркнуть, что работа, созданная на основе многочисленных архивных источников, отличается глубиной исследования и разнообразием привлеченного материала. Она призвана способствовать дальнейшему развитию лучших традиций Академии и сохранению доброй памяти о ее наставниках и выпускниках.

Михаил Витальевич Шкаровский - Санкт-Петербургские Духовные школы в XX-XXI вв. - Том 1

СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, 2015. — 560 с.: ил.

ISBN 978-5-906627-09-4.

Михаил Шкаровский - Санкт-Петербургские Духовные школы в XX-XXI вв - Том 1 - Содержание

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

От автора

История Санкт-Петербургских Духовных школ в XVIII-XIX веках. Авторы М. В. Шкаровский, священник Александр Берташ и Д. А. Карпук

Глава I. Санкт-Петербургские Духовные школы в начале XX века

1. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский)

2. Петроградская Духовная академия. Авторы М. В. Шкаровский, священник Александр Берташ и Д. А. Карпук

3. Петроградская Духовная семинария. Авторы священник Александр Берташ и М. В. Шкаровский

4. Духовные училища и Богословские курсы столицы в середине XIX - начале XX века

Глава II. Закрытие Духовной академии, семинарии и Духовных училищ. Богословские учебные заведения Петрограда (Ленинграда) в 1918-1928 годах

1. Священномученик митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский)

2. Закрытие Духовной академии, семинарии и Духовных училищ в годы революционных потрясений

3. Богословско-пастырское училище

4. Петроградский Богословский институт

5. Высшие Богословские курсы

6. Богословская и образовательная деятельность братств, религиозных курсов, обществ и кружков

Глава III. Возрождение и развитие духовного образования в Ленинградской епархии в 1944-1958 годах

1. Митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков)

2. Создание Ленинградских Богословско-пастырских курсов

3. Открытие и первые годы развития Ленинградской Духовной академии и семинарии

4. Духовные школы Северной столицы в 1951-1958 годы

Михаил Шкаровский - Санкт-Петербургские Духовные школы в XX-XXI вв - Том 1 - Введение

На рубеже XIX-XX веков, в трудное время перемен, столичную кафедру занимал внесший большой вклад в развитие столичных Духовных школ митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний, бывший сложной и неординарной личностью. Владыка Антоний (в миру - Александр Васильевич Вадковский) родился 3 августа 1846 года в селе Царевка Кирсановского уезда Тамбовской губернии в семье священника, получил образование в Тамбовском Духовном училище (с 10 лет) и Тамбовской семинарии (с 14 лет).

В 1866-1870 годах он учился в Казанской Духовной академии, по окончании которой со степенью кандидата богословия был оставлен при ней доцентом по кафедре пастырского богословия и гомилетики, в 1871 году получил степень магистра богословия за работу «Константин, епископ Болгарский и его Учительное Евангелие», состоял в должности экстраординарного профессора и с 1874 года редактировал академический журнал «Православный Собеседник».

Из работ этого периода наиболее известна его книга «Из истории древнеболгарской церковной проповеди» (в дальнейшем основные труды Владыки были посвящены истории проповедничества). В 1879 году от чахотки скончалась его жена (их союз длился лишь семь лет), а через три года оба ребенка умерли от дифтерита. Восприняв эти печальные события как Промысл Божий, 4 марта 1883 года Александр Васильевич принял монашеский постриг с именем Антоний от тогдашнего Казанского архиепископа Палладия (Раева).

Михаил Шкаровский - Санкт-Петербургские Духовные школы в XX-XXI вв. - том 2

М. В. Шкаровский. - СПб. : Изд-во Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, 2016. - 512 с. : ил. - ISBN.