Шкаровский - Санкт-Петербургские Духовные школы - 2 тома
Предлагаемое читателю издание является первым фундаментальным исследованием истории Санкт-Петербургской Православной Духовной академии и семинарии в XX веке. С целью создания представления об их исторических корнях и первых этапах развития в книге помещен краткий исторический обзор деятельности Духовных школ Северной столицы России в XVIII-XIX веках.
Разделы книги в основном соответствуют важнейшим периодам в истории Русской Православной Церкви XX века, при этом изложены биографии архиереев Санкт-Петербургской (Петроградской, Ленинградской) епархии, внесших наиболее заметный вклад в развитие Духовных школ. Издание книги, которую вы держите в руках, стало настоящим событием. В этом фундаментальном труде освещены малоизвестные и ранее не изученные периоды истории Санкт-Петербургской Духовной школы.
Важно подчеркнуть, что работа, созданная на основе многочисленных архивных источников, отличается глубиной исследования и разнообразием привлеченного материала. Она призвана способствовать дальнейшему развитию лучших традиций Академии и сохранению доброй памяти о ее наставниках и выпускниках.
Михаил Витальевич Шкаровский - Санкт-Петербургские Духовные школы в XX-XXI вв. - Том 1
СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, 2015. — 560 с.: ил.
ISBN 978-5-906627-09-4.
Михаил Шкаровский - Санкт-Петербургские Духовные школы в XX-XXI вв - Том 1 - Содержание
Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
От автора
История Санкт-Петербургских Духовных школ в XVIII-XIX веках. Авторы М. В. Шкаровский, священник Александр Берташ и Д. А. Карпук
История Санкт-Петербургских Духовных школ в XVIII-XIX веках. Авторы М. В. Шкаровский, священник Александр Берташ и Д. А. Карпук
Глава I. Санкт-Петербургские Духовные школы в начале XX века
- 1. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский)
- 2. Петроградская Духовная академия. Авторы М. В. Шкаровский, священник Александр Берташ и Д. А. Карпук
- 3. Петроградская Духовная семинария. Авторы священник Александр Берташ и М. В. Шкаровский
- 4. Духовные училища и Богословские курсы столицы в середине XIX - начале XX века
Глава II. Закрытие Духовной академии, семинарии и Духовных училищ. Богословские учебные заведения Петрограда (Ленинграда) в 1918-1928 годах
- 1. Священномученик митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский)
- 2. Закрытие Духовной академии, семинарии и Духовных училищ в годы революционных потрясений
- 3. Богословско-пастырское училище
- 4. Петроградский Богословский институт
- 5. Высшие Богословские курсы
- 6. Богословская и образовательная деятельность братств, религиозных курсов, обществ и кружков
Глава III. Возрождение и развитие духовного образования в Ленинградской епархии в 1944-1958 годах
- 1. Митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков)
- 2. Создание Ленинградских Богословско-пастырских курсов
- 3. Открытие и первые годы развития Ленинградской Духовной академии и семинарии
- 4. Духовные школы Северной столицы в 1951-1958 годы
Михаил Шкаровский - Санкт-Петербургские Духовные школы в XX-XXI вв - Том 1 - Введение
На рубеже XIX-XX веков, в трудное время перемен, столичную кафедру занимал внесший большой вклад в развитие столичных Духовных школ митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний, бывший сложной и неординарной личностью. Владыка Антоний (в миру - Александр Васильевич Вадковский) родился 3 августа 1846 года в селе Царевка Кирсановского уезда Тамбовской губернии в семье священника, получил образование в Тамбовском Духовном училище (с 10 лет) и Тамбовской семинарии (с 14 лет).
В 1866-1870 годах он учился в Казанской Духовной академии, по окончании которой со степенью кандидата богословия был оставлен при ней доцентом по кафедре пастырского богословия и гомилетики, в 1871 году получил степень магистра богословия за работу «Константин, епископ Болгарский и его Учительное Евангелие», состоял в должности экстраординарного профессора и с 1874 года редактировал академический журнал «Православный Собеседник».
Из работ этого периода наиболее известна его книга «Из истории древнеболгарской церковной проповеди» (в дальнейшем основные труды Владыки были посвящены истории проповедничества). В 1879 году от чахотки скончалась его жена (их союз длился лишь семь лет), а через три года оба ребенка умерли от дифтерита. Восприняв эти печальные события как Промысл Божий, 4 марта 1883 года Александр Васильевич принял монашеский постриг с именем Антоний от тогдашнего Казанского архиепископа Палладия (Раева).
Михаил Шкаровский - Санкт-Петербургские Духовные школы в XX-XXI вв. - том 2
М. В. Шкаровский. - СПб. : Изд-во Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, 2016. - 512 с. : ил. - ISBN.
Михаил Шкаровский - Санкт-Петербургские Духовные школы в XX-XXI вв. - том 2 - Содержание
Глава IV. Ленинградская Академия и семинария в период испытаний. 1958-1978 годы
- 1. Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов)
- 2. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
- 3. Духовные школы в период антирелигиозных гонений 1958-1964 годов ..
- 4. Академия и семинария при митрополите Никодиме
Глава V. Развитие Духовных школ Северной столицы в 1978-1991 годах
- 1. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер)
- 2. Ленинградские Духовные школы в конце 1970-х - середине 1980-х годов
- 3. Создание и деятельность Регентского отделения
- 4. Академия и семинария в период «перестройки»
Глава VI. Санкт-Петербургские Духовные школы в конце XX — начале XXI века
- 1. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров)...
- 2. Академия и семинария в 1991-2008 годы
- 3. Духовные школы в 2008-2015 годах
- 4. Регентское отделение, Иконописное отделение
- 5. Современный период деятельности Санкт-Петербургской Духовной Академии
Приложение
Документы по истории Духовных школ Санкт-Петербурга
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